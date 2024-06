Bien que le Humane Ai Pin ne serve à rien, les quelques possesseurs du gadget improbable ont reçu un email leur expliquant que l'étui de chargement fait un très bon allume feu

Envoyé par Humane Envoyé par Par excès de prudence, nous vous contactons aujourd'hui pour vous demander de cesser immédiatement d'utiliser et de charger votre accessoire Charge Case en raison d'un problème avec certaines cellules de batterie de l'accessoire Charge Case.



Après avoir reçu un seul rapport sur un problème de charge lors de l'utilisation d'un câble USB-C et d'une source d'alimentation tiers, nous avons identifié un problème de qualité avec la cellule de batterie fournie par un fournisseur tiers utilisée dans votre Accessoire Charge Case.



Notre enquête a déterminé que le fournisseur de la batterie ne répondait plus à nos normes de qualité et qu'il est possible que certaines cellules de batterie fournies par ce fournisseur présentent un risque de sécurité incendie. En conséquence, nous avons immédiatement disqualifié ce fournisseur de batteries pendant que nous travaillons à l'identification d'un nouveau fournisseur pour éviter de tels problèmes et maintenir nos normes de qualité élevées.



Le problème identifié ne concerne que certains éléments de batterie utilisés dans l'accessoire Charge Case et n'est pas lié à la conception matérielle de l'accessoire Charge Case.



Il est important de noter que l'Ai Pin de Humane, son ou ses Battery Booster(s) et le Charge Pad ne sont pas affectés car le fournisseur disqualifié ne fournit pas les batteries ou tout autre composant de ces produits Humane, et que leur utilisation peut se poursuivre en toute sécurité.



Bien que nous sachions que cela peut vous causer un désagrément, la sécurité des clients est notre priorité chez Humane. Nous concevons l'Ai Pin et les accessoires connexes en gardant la sécurité à l'esprit, et nous les testons et les certifions rigoureusement selon les normes de sécurité américaines et internationales en vigueur.



Nous apprécions votre compréhension et nous vous offrirons deux mois supplémentaires d'abonnement gratuit à Humane.



Soyez assuré que nous nous engageons à assurer votre sécurité et votre satisfaction et que nous partagerons des informations supplémentaires lorsque nous aurons terminé notre enquête.



L'équipe Humane

L'AI Pin, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ?

Un dispositif portable inutile considéré comme une escroquerie

Humane déclare avoir « disqualifié » ce fournisseur et s'emploie à en trouver un autre. L'entreprise a également précisé que l'AI Pin lui-même, le Battery Booster magnétique et son socle de chargement n'étaient « pas concernés ». En guise de dédommagement, l'entreprise offre deux mois gratuits de son service d'abonnement, qui est nécessaire pour la plupart de ses fonctionnalités. L'entreprise n'a pas précisé si elle offrirait un étui de recharge de remplacement, se contentant de dire qu'elle « partagera des informations supplémentaires » après avoir enquêté sur le problème.L'entreprise l'a indiqué dans un courrier électronique adressé à ses clients. Elle n'a apparemment pas communiqué sur le problème de la batterie, que ce soit sur son site web ou sur son compte X.Voici l'intégralité de l'e-mail de Humane :Pour mémoire, l'AI Pin est un dispositif portable qui s'attache aux vêtements. L'AI Pin utilise des capteurs, des projecteurs et la technologie de l'IA pour offrir diverses fonctionnalités. Il s'agit d'un appareil sans écran, léger et qui peut être porté n'importe où. Il utilise des caméras, des microphones et des accéléromètres pour fournir des informations contextuelles et contrôler d'autres appareils. L'AI Pin peut prendre des photos et envoyer des textos, projeter un écran sur la paume d'une personne et dispose d'un assistant virtuel comme ChatGPT.L'idée derrière l'AI Pin est simple : un téléphone sans écran. Au lieu de vous demander d'ouvrir des applications et de taper sur un clavier, ce gadget portable fait abstraction de tout ce qui se passe derrière un assistant d'IA et un système d'exploitation que Humane appelle CosmOS. L'AI Pin utilise une connexion cellulaire (uniquement via T-Mobile et ce qui est ennuyeux, elle n'est pas connectée à votre numéro existant) pour rester en ligne en permanence afin que l'assistant virtuel puisse répondre à vos questions et exécuter vos commandes. Il ne s'agit pas seulement d'une application, mais de toutes les applications.Humane tente depuis l'année dernière de vendre son gadget comme le début d'un avenir post-smartphone dans lequel nous passons moins de temps la tête et l'esprit enfouis dans les écrans de nos téléphones et plus de temps dans le monde réel. L'appareil coûte 699 $ et les utilisateurs doivent souscrire un abonnement mensuel de 24 $ pour les fonctions de l'assistant virtuel et l'IA et le service 4G de l'entreprise par l'intermédiaire du géant des télécommunications T-Mobile. Mais l'utilité de l'AI Pin a été remise en cause lorsque l'entreprise a commencé à expédier l'appareil cette année. Certains sont sceptiques quant à son avenir.Après avoir testé le dispositif, un utilisateur a déclaré : « l'AI Pin est une idée intéressante, mais elle est tellement inachevée et totalement défaillante sur tant de points inacceptables que je ne vois personne à qui je recommanderais de dépenser les 699 dollars de l'appareil et les 24 dollars d'abonnement mensuel ». Un autre critique déclare également : « non seulement le Humane AI Pin est lent, capricieux et à peine intelligent, mais son utilisation m'a donné l'impression d'être stupide. En l'état, l'AI Pin n'en fait pas assez pour justifier son prix élevé de 700 dollars à l'achat et encore moins l'abonnement mensuel de 24 dollars ».Alors comment fonctionne le dispositif AI Pin de Humane ? Les premiers testeurs de l'outil ont partagé leurs expériences avec la communauté. Touchez le pavé tactile et maintenez-le enfoncé, posez une question, puis relâchez et attendez quelques secondes pour que l'IA réponde. Vous pouvez tendre votre paume pour lire ce qu'elle a dit, en rapprochant ou en éloignant votre main de votre poitrine pour passer d'un élément à l'autre. Pour passer d'une carte ou d'un bouton à l'autre, vous devez incliner votre paume vers le haut ou vers le bas, ce qui peut éventuellement vous empêcher de voir ce qui est affiché.Comme l'ont révélé les vidéos de démonstration précédant le lancement du produit, certains gestes intégrés offrent des raccourcis vers des fonctions telles que la prise d'une photo ou d'une vidéo ou le contrôle de la lecture de musique. Une double pression sur l'épingle avec deux doigts permet de prendre une photo, tandis qu'une double pression sur l'épingle et le maintien de la pression à la fin déclenchent une vidéo de 15 secondes. Un glissement vers le haut ou vers le bas permet de régler le volume de l'appareil ou des écouteurs Bluetooth pendant que l'assistant virtuel parle ou que de la musique est en cours de lecture.Karl Guttag est un sceptique de l'AI Pin. Dans un billet de blogue publié en décembre, il affirme que l'AI Pin est à une vieille escroquerie réintroduite sous une nouvelle forme. Karl Guttag a 43 ans d'expérience dans les domaines des dispositifs d'affichage (LCOS et DLP) et des systèmes, y compris les affichages tête haute (Head-Up Display - HUD) et les affichages à proximité des yeux (réalité augmentée et réalité virtuelle), les processeurs et coprocesseurs graphiques et d'images, le traitement des signaux numériques (DSP), l'architecture de la mémoire, l'architecture de l'unité centrale et les appareils vidéo grand public.D'après Guttag, l'IA Pin combine deux concepts ratés consistant à utiliser un picoprojecteur pour projet sur le corps ou sur une surface. Le premier est le concept raté du milieu des années 2010 visant à utiliser un projecteur laser pour projeter sur le corps et le second est le téléphone à projecteur raté du début des années 2000. Il a déclaré à propos de l'AI Pin : « les gens rationnels se demandent ce que cela fait qu'un bon smartphone ne peut pas faire beaucoup mieux, et vous pouvez me compter comme l'une de ces personnes ». Il compare le profil des créateurs de l'AI Pin à celui de certains gourous déchus de la technologie.Comme l'a souligné Guttag, et plus récemment par les testeurs de l'AI Pin, Humane utilise un picoprojecteur laser de piètre qualité dans un appareil ressemblant à un téléphone. Selon Guttag, le balayage laser est un moyen épouvantable de générer une image d'affichage. « En bref, le processus de numérisation est trop lent et imprécis pour générer une image à haute résolution, et les lasers ne peuvent pas être contrôlés avec suffisamment de rapidité et de précision pour donner une bonne profondeur de couleur, sans parler du faible rendement énergétique », a déclaré Guttag.Humane prétend avoir une résolution monochrome de 720p (1280 x 720 pixels), mais Guttag conteste cette affirmation. « Toutes les déclarations de résolution de projecteurs laser que j'ai lues au fil des ans mentent sur leur résolution, généralement d'environ 2 fois horizontalement et verticalement. Mais Humane semble les avoir surpassés en revendiquant environ 4 fois la résolution horizontale et verticale qu'ils peuvent offrir. L'image d'une Apple Watch Ultra 2 de 502 x 410 pixels se trouve à droite. La qualité d'image de Humane est pire que celle d'un téléviseur N&B bon marché des années 1960 », explique l'expert.Guttag a publié la série de photos ci-dessus pour illustrer ces propos. Selon lui, le site Web de Humane et d'autres supports promotionnels présentent une série de fausses images fixes (images "Photoshopées" superposées sur les mains). Bien que ces images soient de très faible résolution (beaucoup moins qu'une véritable image 720p), elles s'avèrent bien meilleures que ce que l'on peut voir dans les vidéos du projecteur de Humane. Les images ci-dessous sont des images fixes de la vidéo de présentation de Humane, "This is the Humane Ai Pin". Elles révèlent la mauvaise qualité de l'image et les problèmes d'affichage.Sources : courriels envoyé par Humane, site web Avez-vous déjà utilisé un appareil portable similaire à l’AI Pin ? Partagez votre expérience avec des gadgets portables (wearable). Avez-vous rencontré des problèmes similaires ?Comment percevez-vous la réaction d’Humane face à ce problème ? Pensez-vous que l’entreprise a bien géré la situation en émettant une mise en garde et en offrant une compensation ?Quelles mesures devrait prendre Humane pour éviter de tels problèmes à l’avenir ? Quelles améliorations possibles pour garantir la sécurité des futurs produits ?Pensez-vous que l’AI Pin a toujours un avenir prometteur malgré ce problème ? Êtes-vous toujours optimistes quant à l’avenir de l’AI Pin malgré cet obstacle ?