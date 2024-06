Même si l'efficacité de la production explose et que plus personne n'est obligé de travailler pour survivre, il y a de fortes chances que vous ne vous retrouviez pas tout d'un coup dans une utopie.



L'efficacité de la production augmente depuis des décennies. Nous produisons plus de nourriture que nous ne savons quoi en faire et une grande partie finit dans des décharges alors que des gens meurent de faim. Il y a suffisamment de logements pour tous les sans-abri, mais ils restent vides en tant qu'investissements détenus par des agents immobiliers. Les vêtements en trop qui ne se vendent pas finissent dans des décharges, alors que des vétérans meurent de froid chaque hiver.



Nous disposons des ressources et de l'efficacité nécessaires, mais ces problèmes demeurent. Il n'y a donc aucune raison de penser que cela changera avec l'IA qui augmente l'efficacité de la production. En effet, le fait de dissocier la production de ressources du bien-être des citoyens n'a fait qu'empirer les conditions de vie de ces derniers. Si vous dirigez un pays dont la production de ressources n'est pas liée au bien-être des citoyens, vous n'avez aucune raison de dépenser des ressources pour ces citoyens.



En fait, cela vous est directement préjudiciable, car le coût d'opportunité des universités et des hôpitaux dans une dictature n'est pas celui d'une armée plus nombreuse pour garder vos champs de pétrole. Et ce coût sera exploité par vos rivaux. Que se passera-t-il lorsqu'une poignée de personnes disposeront de tous les outils nécessaires à leur survie et qu'une armée de robots veillera à ce que personne d'autre ne les obtienne ? Je ne pense pas que la réponse soit une utopie.

Lors d'un événement sur la sécurité de l'IA organisée par le Premier ministre britannique Rishi Sunak à Londres en novembre dernier, Elon Musk a déclaré : « pour la première fois, nous aurons quelque chose de plus intelligent que l'homme le plus intelligent. Ses capacités semblent se multiplier par cinq ou dix par an. À un moment donné, nous n'aurons plus besoin de travailler. Vous pouvez avoir un travail si vous voulez en avoir un, pour votre satisfaction personnelle, mais l'IA sera capable de tout faire ». Selon lui, l'IA est la "force la plus perturbatrice de l'histoire" et nous nous dirigeons tout droit vers un monde sans emploi.Musk n'est pas la seule personnalité de premier plan à prédire un avenir où nous travaillerons moins grâce à l'IA. Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, et l'investisseur milliardaire Ray Dalio affirment tous deux que la semaine de travail serait massivement réduite une fois que des machines superintelligentes commenceraient à occuper les postes vacants. Mais selon les critiques de cette idée, il est très peu probable que l'IA rende un jour les êtres humains obsolètes sur le marché du travail. En outre, certains critiques pensent qu'une telle évolution pourrait augmenter les inégalités sociales et rendre le monde plus dangereux.Cette prédiction a suscité une vague de commentaires, dont certains posent de nombreuses questions. Dans un tel avenir, quelle sera la place de l'homme sur le plan professionnel ? L'IA finira-t-elle par tout faire gratuitement ? Les coûts de main-d'œuvre pourraient être réduits de manière significative, voire réduits à zéro. Même la maintenance des systèmes d'IA pourrait, en théorie du moins, être assurée par l'IA elle-même. Les matériaux nécessaires à la construction des structures pourraient être collectés par des robots pilotés par l'IA. Un critique des propos de Musk affirme qu'un tel monde est à l'antipode d'une utopie :La perspective que les ordinateurs soient capables de faire presque tous les emplois existants a également soulevé des questions sur la manière dont les êtres humains gagneront suffisamment d'argent pour survivre. Musk a apporté une réponse potentielle à ce problème lors de sa conversation avec Rishi Sunak. Le milliardaire propose en effet de mettre en place "un revenu universel élevé" garanti pour chacun de nous : « nous n'aurons pas un revenu de base universel, mais un revenu universel élevé. Dans un certain sens, il s'agira d'un niveau supérieur ou d'un égalisateur, car tout le monde aura accès à cette technologie ».Musk a toutefois ajouté : « je pense que dans l'ensemble, l'IA peut avoir un effet positif et créer un avenir d'abondance où il n'y a pas de pénurie de biens ou de services. Mais c'est le problème du génie magique : si vous avez un génie qui peut exaucer tous vos vœux, ces histoires ne finissent généralement pas bien. Il faut faire attention à ce que l'on souhaite. L'un des problèmes qui pourraient se poser est que les gens auraient du mal à trouver un sens à leur vie s'ils ne pouvaient pas faire carrière ». Mais il reste convaincu que l'IA remplaçant les humains dans la plupart des emplois est probablement "une très bonne chose".Cependant, dans un tel monde, que deviendrait notre système actuel d'échange monétaire de biens et de services ? Chaque fois que les humains auront besoin de ces biens et services, vont-ils demander simplement aux plateformes d'IA de les fournir gratuitement ? En effet, la mise en œuvre d'un "revenu de base universel" nécessiterait des changements importants dans le système fiscal et économique actuel, ce qui menace le capitalisme. Toutefois, étant donné la façon dont les entreprises telles que Google et OpenAI protègent leurs produits commerciaux et leurs codes, le système capitaliste devrait encore se renforcer.Par ailleurs, de nombreuses études dressent un tableau plus optimiste de l'avenir de la main-d'œuvre humaine. Plutôt que de favoriser l'obsolescence du travail humain, ces études prédisent que l'IA continuera à stimuler une innovation massive qui alimentera de nombreuses industries existantes et pourrait avoir le potentiel de créer de nouveaux secteurs de croissance. Elle pourrait en fin de compte conduire à la création de nouveaux emplois. Si l'IA a fait des progrès pour reproduire l'efficacité de l'intelligence humaine, il y aura toujours un besoin de supervision et de gestion humaine des systèmes d'IA pour plusieurs raisons.Les humains possèdent une "intelligence généralisée", avec des capacités de résolution de problèmes, de réflexion abstraite et de jugement critique qui resteront importantes dans le monde des affaires. Le jugement humain restera pertinent, si ce n'est dans chaque tâche, en tout cas à tous les niveaux et dans tous les secteurs. En revanche, l'IA peut être "rigide" et incapable de réagir à des changements d'entrée ou de "penser" en dehors de sa programmation prescrite. Les critiques affirment donc qu'elle sera incapable de réaliser les tâches qui nécessitent des "compétences humaines", dont la créativité et l'intelligence sociale.De nombreux autres facteurs pourraient limiter les progrès fulgurants de l'IA. Sa "formation" peut impliquer des quantités massives de données, ce qui remet en question la disponibilité du bon type de données et souligne le besoin de catégorisation et les questions de confidentialité et de sécurité autour de ces données. Une autre limite importante à noter est que les données peuvent elles-mêmes être biaisées et refléter les inégalités sociales ou les préjugés implicites des concepteurs qui créent et saisissent les données. Si les données d'entrée sont biaisées, il est probable que ce biais se répercute sur les résultats générés par l'IA.Il y a également la limitation de la puissance de calcul et de traitement et les problèmes relatifs à la consommation d'énergie élevée des programmes d'IA. Sur la base de ces facteurs et bien d'autres, les experts tels que Yann LeCun, pionnier de l'IA et lauréat du prix Turing 2018, affirment que nous sommes loin d'avoir atteint un point où l'IA est comparable à l'intelligence humaine, et pourrait théoriquement remplacer entièrement les travailleurs humains.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations d'Elon Musk sur l'avenir de la main-d'œuvre humaine ?Cette prédiction est-elle réaliste ? En supposant que cela se produise, quels seront les défis à surmonter ?Que se passerait-il si les humains n'ont plus besoin de travailler ? À quoi ressemblerait le monde dans un tel scénario ?Comment les biens et les services seraient-ils échangés si tout, ou presque, était produit par des plateformes pilotées par l'IA ?Comment existerions-nous et interagirions-nous en tant que société ? Comment les impôts seraient-ils prélevés par les gouvernements ?