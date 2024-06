Jen Roberts, qui enseigne l'anglais au lycée Point Loma High School de San Diego, en Californie, affirme que l'évaluation et le retour d'information peuvent prendre entre cinq et dix minutes par devoir. Elle explique que le professeur d'anglais d'un lycée de son district a en moyenne 180 élèves. Entre l'enseignement, les réunions et les autres tâches, il faut parfois deux à trois semaines pour remettre le retour d'information entre les mains des élèves, à moins qu'un enseignant ne décide de consacrer une grande partie de son week-end à cette tâche. En revanche, avec l'IA, elle affirme qu'elle n'a besoin que d'un jour, ou deux.Selon les rapports sur l'état de la situation dans les écoles californiennes, l'adoption de l'IA par les enseignants prend une ampleur considérable et les autorités peinent à surveiller la tendance. Les enseignants utilisent les outils d'IA pour créer des plans de cours, corriger les devoirs des élèves, calculer leurs notes et d'autres tâches afin de gagner du temps et réduire les risques liés à l'épuisement professionnel. Bien que ces différents cas d'utilisation soient considérés comme risqués, aucune mention spécifique n'est faite sur la manière dont les enseignants pourraient bien utiliser les outils d'IA qui notent les devoirs.En outre, le code de l'éducation californien stipule que "les conseils de l'État sont simplement exemplaires et que le respect des lignes directrices n'est pas obligatoire". Et personne ne supervise les outils d'IA ni les logiciels adoptés par les districts scolaires. Pour cette raison, certains experts insistent sur la nécessité d'investir pour aider les enseignants à comprendre les outils d'IA et à les utiliser de manière réfléchie, et pour permettre aux communautés de s'exprimer sur la meilleure manière de répondre aux besoins de leurs enfants. Bien qu'ils utilisent l'IA pour gagner du temps, les enseignants relèvent quelques inconvénients.Roberts utilise Writable, un outil d'IA qui automatise la notation des travaux d'écriture et donne aux élèves un retour d'information. Au cours de l'année scolaire écoulée, elle a utilisé Writable et d'autres outils d'IA en classe, et elle a déclaré qu'il s'agissait de la meilleure année de sa carrière d'enseignante depuis près de trente ans. Selon ses propos, ses élèves sont devenus de "meilleurs rédacteurs", non pas parce que l'IA a écrit à leur place, mais parce que les commentaires automatisés peuvent leur indiquer plus rapidement qu'elle comment s'améliorer, ce qui lui permet de leur donner plus de devoirs d'écriture.Cependant, il arrive que les élèves très performants obtiennent des notes inférieures à celles qu'ils méritent et que les élèves en difficulté obtiennent des notes supérieures. Roberts a précisé qu'elle vérifie régulièrement les réponses lorsque l'IA note les devoirs, mais elle ne vérifie qu'occasionnellement les commentaires qu'elle donne aux élèves. Elle fait confiance à l'IA. « Dans la pratique, je ne regarde pas le retour d'information qu'il donne à chaque étudiant. Ce n'est pas une bonne façon d'utiliser mon temps. Mais je fais beaucoup de vérifications ponctuelles et je vois ce qui se passe », a-t-elle déclaré.La question de savoir si l'utilisation de l'IA dans l'enseignement présente plus d'avantages ou d'inconvénients est un sujet brûlant dans le secteur. Pew Research Center s'y est intéressé et a mené une enquête auprès des enseignants américains à l'automne 2023. Les résultats de l'enquête indiquent qu'un quart des enseignants du secteur public interrogés affirment que l'utilisation d'outils d'IA dans l'enseignement primaire et secondaire fait plus de mal que de bien. Environ 32 % ont répondu qu'il y a un mélange égal d'avantages et d'inconvénients, tandis que seulement 6 % ont répondu que cela fait plus de bien que de mal.Certaines autorités du secteur de l'éducation relèvent une tendance inquiétante : les enseignants font de plus en plus confiance aux outils d'IA pour gérer de façon autonome la notation et le retour d'information aux élèves. Alex Kotran, directeur général d'un organisme à but non lucratif spécialisé dans l'éducation et soutenu par Google et OpenAI, explique qu'il est difficile de concevoir un modèle de langage qui corresponde de manière prévisible à la manière dont un enseignant note ses copies. Il a déclaré avoir parlé à des enseignants prêts à accepter un modèle d'IA précis dans 80 % des cas afin de gagner du temps.Kotran a déclaré qu'il serait judicieux que les districts scolaires de la Californie adoptent une politique selon laquelle les enseignants devraient se méfier chaque fois qu'ils utilisent des outils d'IA susceptibles d'avoir des effets disparates sur la vie des élèves. Même avec une telle politique, les enseignants peuvent toujours être victimes de la confiance qu'ils accordent à l'IA sans se poser de questions. Et même si l'État gardait une trace de l'IA utilisée par les districts scolaires, il est toujours possible que les enseignants achètent la technologie pour l'utiliser sur leurs ordinateurs personnels. Les autorités font face à de nombreux défis.Il y a aussi un risque de dépendance à l'égard de la technologie. À mesure que les écoles s'appuient de plus en plus sur des solutions basées sur l'IA, les enseignants et les élèves risquent de devenir trop dépendants de la technologie. À long terme, cela pourrait conduire à négliger d'importantes méthodes d'enseignement traditionnelles, et le développement de la pensée critique et des compétences en matière de résolution de problèmes. Les outils d'IA sont connus pour créer des réponses convaincantes, mais erronées à des questions, et pour utiliser un langage toxique ou propager des théories du complot.La dépendance des enseignants à l'égard de l'IA peut aussi conduire à un manque de créativité et un retour d'information imprécis. Un autre inconvénient de cette dépendance à l'égard de l'IA est qu'elle peut déshumaniser l'expérience d'apprentissage. Les algorithmes d'IA générant le contenu et décidant du rythme des cours, les élèves risquent de ne pas bénéficier de l'approche nuancée qu'un enseignant humain peut offrir. En outre, les algorithmes d'IA peuvent perpétuer les préjugés, ce qui signifie qu'ils peuvent ne pas fournir un programme d'études inclusif et diversifié, adapté aux besoins de chaque élève.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'utilisation croissante de l'IA par les enseignants ?Quels impacts l'adoption de l'IA par les enseignants pourrait avoir sur les élèves ?Quels impacts l'adoption de l'IA pourrait avoir sur les enseignants eux-mêmes ?Comment l'IA pourrait-elle être utilisée dans le secteur de l'enseignement sans trop de risques ?