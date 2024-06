JPR a constaté que les livraisons d'AIB au cours du trimestre ont diminué de 7,9 % par rapport au trimestre précédent, ce qui est supérieur à la moyenne décennale de -10,9 % pour le premier trimestre.



Un processeur graphique (GPU) est un circuit électronique spécialisé initialement conçu pour accélérer les graphiques informatiques et le traitement des images (soit sur une carte vidéo, soit intégré dans les cartes mères, les téléphones mobiles, les ordinateurs personnels, les stations de travail et les consoles de jeux). Après leur conception initiale, les GPU se sont révélés utiles pour les calculs non graphiques impliquant des problèmes parallèles embarrassants en raison de leur structure parallèle. Parmi les autres utilisations non graphiques, on peut citer l'entraînement des réseaux neuronaux et le minage de cryptomonnaie.Selon un nouveau rapport de recherche du cabinet d'analystes Jon Peddie Research (JPR), Nvidia détient désormais 88 % du marché des GPU après avoir enregistré une hausse de 8 % de sa part de marché au cours du dernier trimestre. Ce bond réduit de 7 % la part d'AMD, la ramenant à 19 % au total, et si vous vous demandez où est passé ce 1% supplémentaire, il provient de toutes les parts de marché d'Intel, les réduisant à 0%.De plus, les livraisons de cartes graphiques diminuent au premier trimestre 24, le marché retrouvant son caractère saisonnier. D'un trimestre à l'autre, les livraisons de cartes graphiques ont diminué de -7,9% et augmenté de 39,2% d'une année sur l'autre.Jon Peddie, président de Jon Peddie Research, explique que le marché des GPU n'a jamais eu l'air "normal" depuis la récession de 2007. Depuis lors, tout, du boom des cryptomonnaies à COVID, a bouleversé les schémas habituels. Habituellement, le premier trimestre de l'année montre une légère baisse des ventes de GPU, mais en raison de l'influence de l'IA, il peut sembler que la norme précédente soit à jamais révolue. Ainsi, pour le deuxième trimestre, on peut s'attendre à un résultat AIB stable ou faible pour les jeux et à une nouvelle augmentation des livraisons de GPU d'entraînement à l'IA.Les livraisons d'unités sur le marché des cartes d'extension (AIB) ont diminué au premier trimestre 24 par rapport au trimestre précédent, mais ont augmenté d'une année sur l'autre. Nvidia a augmenté sa part de marché par rapport au premier trimestre de l'année dernière, tandis qu'AMD a augmenté sa part de marché d'une année sur l'autre. Les livraisons de cartes graphiques ont diminué de 7,9 % d'un trimestre à l'autre et augmenté de 39,2 % d'une année sur l'autre.Au premier trimestre 24, 8,7 millions d'unités ont été livrées, contre 9,5 millions d'unités au trimestre précédent.Les parts de marché des fournisseurs de GPU discrets pour ordinateurs de bureau ont évolué au cours du trimestre, la part de marché de Nvidia ayant augmenté de 8 % par rapport au trimestre précédent et celle d'AMD ayant diminué de 7 %. Intel, qui est entré sur le marché des cartes d'extension au troisième trimestre 22 avec les Arc A770 et A750, est resté stable, car l'entreprise n'a pas encore réussi à s'imposer sur le marché des cartes d'extension. Nvidia continue d'occuper une position dominante avec 88% de parts de marché.Autres faits marquants :Le premier trimestre est généralement stable ou en baisse par rapport au trimestre précédent. Ce trimestre, les livraisons ont baissé de 7,9 %. Ce recul des livraisons était prévu et montre qu'après quelques années agitées en raison de la pandémie, le marché des cartes graphiques connaît un retour à la saisonnalité.Dr Jon Peddie, président de Jon Peddie Research, commente :C. Robert Dow, analyste pour Jon Peddie Research, a ajouté : ": Jon Peddie ResearchPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?