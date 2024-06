Ashton Kutcher fait l'objet de critiques pour ses récentes remarques sur les avantages de l'IA dans la réalisation de films

Imagine being Ashton Kutcher stepping onto a film set now, after coming out and advocating for all those crew people to lose their jobs and fucking starve.



Gutsy choice, bud. https://t.co/jb9Jsl3yxM — @jfiliatrault.bsky.social (@jfiliatrault) June 6, 2024

When you take ANY humans off of a collaborative and creative pursuit you literally lose the humanity. A hollow, dumbass, pointless shell. TV will have the same artistic merit as dish soap — caitie delaney (@caitiedelaney) June 6, 2024

La dualité de l’IA dans le cinéma : entre innovation et controverse

Conclusion

Ashton Kutcher considère Sora, l'outil de vidéo générative d'OpenAI, comme l'avenir de la réalisation de films. « J'ai une version bêta et c'est assez incroyable », a déclaré Ashton Kutcher au sujet de la plateforme lors d'une récente conversation avec l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, au Berggruen Salon de Los Angeles. Kutcher n'est pas seulement une idole de l'écran, c'est un investisseur technologique actif et impliqué, qui possède son propre fonds de capital-risque et a fait une série d'investissements dans le domaine.Il a ajouté : « Vous pouvez générer toutes les séquences que vous voulez. Vous pouvez créer de bonnes vidéos de 10 ou 15 secondes qui ont l'air très réelles. Il commet encore des erreurs. Il ne comprend pas encore tout à fait la physique. Mais si vous comparez la génération qui existait il y a un an à celle de Sora, vous constatez qu'elle a fait des bonds en avant. En fait, il contient des séquences que l'on pourrait facilement utiliser dans un grand film ou une émission de télévision ».La star de « That '70s Show » a poursuivi en expliquant comment l'IA pourrait rendre la réalisation de films nettement moins coûteuse. « Pourquoi iriez-vous tourner un plan d'ensemble d'une maison dans une émission de télévision alors que vous pourriez simplement créer ce plan d'ensemble pour 100 dollars ? Le tourner vous coûterait des milliers de dollars », a déclaré Kutcher. « Dans les scènes d'action où je saute d'un immeuble, il n'est pas nécessaire de faire appel à un cascadeur, il suffit de le faire [avec l'IA] ».Kutcher a ajouté qu'en jouant avec le logiciel, il a demandé à Sora de créer des images d'un coureur essayant d'échapper à une tempête de sable dans le désert. « Je n'ai pas eu besoin d'engager un département CGI pour le faire », a déclaré Kutcher. « En cinq minutes, j'ai créé la vidéo d'un ultramarathonien courant dans le désert et poursuivi par une tempête de sable. Et cela ressemble exactement à cela ».Kutcher a déclaré que les plateformes de génération de vidéos comme Sora sont sur le point d'être améliorées de manière exponentielle : « Vous serez en mesure d'obtenir le rendu d'un film entier. Il vous suffira de trouver une idée de film, puis d'écrire le scénario, de l'introduire dans le générateur vidéo et de générer le film », a-t-il déclaré. « Au lieu de regarder un film conçu par quelqu'un d'autre, je peux générer et regarder mon propre film ».Et de poursuivre : « Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura plus de contenu qu'il n'y a d'yeux sur la planète pour le consommer. Par conséquent, tout contenu n'aura de valeur que dans la mesure où les gens le consommeront. Ainsi, pour catalyser la version "water cooler" de quelque chose de bien, la barre va devoir être placée très haut, parce que pourquoi allez-vous regarder mon film alors que vous pourriez simplement regarder votre propre film ? »Plusieurs grands noms de l'industrie, dont Jerry Bruckheimer, producteur de Top Gun, l'ont critiqué pour avoir prédit la mort de l'industrie cinématographique.Kutcher n'est pas le seul cinéaste à adopter l'IA générative. Lors de la récente conférence I/O de Google, Donald Glover a été vu en train de travailler avec le modèle Google DeepMind Veo, et cinq grands cinéastes utiliseront Sora pour réaliser des courts métrages pour le festival du film de Tribeca - tous ces films seront dévoilés cette semaine.« Imaginez Ashton Kutcher entrant sur un plateau de tournage, après avoir fait sa sortie et plaidé pour que tous les membres de l'équipe perdent leur emploi et meurent de faim », a écrit un détracteur. « C'est un choix courageux, mon pote ».Un autre utilisateur de X a déclaré : « C'est un état d'esprit tellement ignorant, à courte vue, égocentrique, avec un coût à court terme contre un gain à long terme. Vous l'entraînez à vous remplacer. Et les rêves de vos enfants ».« Lorsque vous retirez TOUT être humain d'une recherche collaborative et créative, vous perdez littéralement l'humanité », a écrit un autre. « Une coquille creuse, stupide et inutile. La télévision aura la même valeur artistique que le savon à vaisselle ».Quelques fans ont même critiqué le CV de l'acteur, qui comprend des films tels que Just Married, No Strings Attached et The Butterfly Effect.Du côté de l'industrie, sa sortieL’intégration de l’intelligence artificielle dans le cinéma est une avancée technologique qui suscite autant d’enthousiasme que de scepticisme. D’un côté, l’IA promet de révolutionner la création cinématographique, offrant des possibilités infinies pour la génération de contenu. De l’autre, elle soulève des questions éthiques et pratiques qui ne peuvent être ignorées.Une Promesse de Renouveau L’IA ouvre la porte à une nouvelle ère de créativité où les limites traditionnelles de la production cinématographique sont repoussées. Elle permet de générer des scènes complexes sans les contraintes logistiques et financières habituelles, rendant la création de films plus accessible aux talents émergents. Cette démocratisation peut enrichir l’industrie avec des voix diverses et des récits innovants.Cependant, l’utilisation de l’IA pour un « rendu » des films entiers est controversée. Les puristes du cinéma craignent une perte d’authenticité, arguant que l’art cinématographique réside dans l’expression humaine et la collaboration. Ils mettent en garde contre une industrie où les films seraient produits en masse, sans l’âme et le toucher personnel qui font la signature d’un réalisateur ou d’un scénariste.Un futur incertain est un autre point critique concerne l’impact de l’IA sur l’emploi. Les métiers du cinéma sont-ils menacés par l’automatisation ? L’IA pourrait-elle remplacer les acteurs, les réalisateurs et les équipes de production, ou au contraire, pourrait-elle devenir un outil complémentaire, augmentant les capacités humaines plutôt que de les supplanter ?Il est essentiel de trouver un équilibre entre l’adoption de l’IA et la préservation des aspects fondamentaux du cinéma. L’industrie doit s’adapter aux nouvelles technologies tout en veillant à ce que l’IA soit utilisée de manière éthique et responsable. La clé réside dans une collaboration harmonieuse entre l’homme et la machine, où l’IA est un catalyseur de créativité et non un substitut à l’expression humaine.Sora a fait des vagues à Hollywood lorsque OpenAI a diffusé des images en avant-première en février. Tout le monde n'est pas optimiste au sujet de ce logiciel en plein essor : Tyler Perry, par exemple, a interrompu un projet d'agrandissement de studio de 800 millions de dollars à Atlanta après avoir vu ce que Sora pouvait faire. « Il faut qu'il y ait une réglementation pour nous protéger », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée au Hollywood Reporter. « Sinon, je ne vois pas comment nous pourrons survivre ».L’avènement de l’IA dans le cinéma soulève des questions fondamentales sur l’avenir de la création artistique. Alors que certains voient dans l’IA une opportunité de démocratiser la création de films, d’autres craignent une déshumanisation de l’art cinématographique. Quoi qu’il en soit, il est clair que l’IA va transformer le paysage de Hollywood, et il nous appartient de naviguer dans cette nouvelle ère avec prudence et créativité.Source : Ashton KutcherQuel rôle l’IA devrait-elle jouer dans le processus créatif du cinéma ?L’utilisation de l’IA pour générer des films pourrait-elle compromettre l’authenticité de l’expérience cinématographique ?Comment l’industrie du cinéma peut-elle s’assurer que l’IA ne remplace pas les emplois, mais les complète ?Devrions-nous craindre une surproduction de contenu cinématographique de moindre qualité due à l’IA ?Comment les réalisateurs et scénaristes peuvent-ils tirer parti de l’IA tout en préservant leur vision artistique ?L’IA pourrait-elle aider à réduire les biais et stéréotypes présents dans les films actuels ?Quelles mesures de protection des droits d’auteur devraient être mises en place pour les œuvres créées par IA ?Envisagez-vous un futur où les acteurs et actrices seront entièrement générés par IA ? Quelles en seraient les conséquences ?Quels sont les défis éthiques posés par la création de personnages de film ‘réalistes’ via l’IA ?