L’intégralité de la communication d’Apple

Les avantages de l'accord avec OpenAI selon OpenAI

Elon Musk lance l’alerte sur ce qu’il estime être l’inconvénient de ce partenariat

Apple intègre ChatGPT dans des expériences au sein d'iOS, d'iPadOS et de macOS, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités de ChatGPT - notamment la compréhension des images et des documents - sans avoir à passer d'un outil à l'autre.Siri peut en sus exploiter l'intelligence de ChatGPT lorsque cela s'avère utile. Les utilisateurs d'Apple sont interrogés avant que les questions ne soient envoyées à ChatGPT, accompagnées de documents ou de photos, et Siri leur présente alors directement la réponse.En outre, ChatGPT sera disponible dans les outils d'écriture d'Apple, afin d'aider les utilisateurs à générer du contenu pour n'importe quel sujet d'écriture. Les utilisateurs peuvent également utiliser les outils d'image de ChatGPT pour générer des images dans une grande variété de styles afin de compléter ce qu'ils écrivent.Des protections de la vie privée sont intégrées lors de l'accès à ChatGPT dans Siri et les outils d'écriture - les demandes ne sont pas stockées par OpenAI et les adresses IP des utilisateurs sont masquées. Les utilisateurs peuvent également choisir de connecter leur compte ChatGPT, ce qui signifie que leurs préférences en matière de données s'appliqueront dans le cadre des politiques de ChatGPT.L'intégration de ChatGPT, alimentée par GPT-4o, arrivera sur iOS, iPadOS et macOS plus tard cette année. Les utilisateurs peuvent y accéder gratuitement sans créer de compte, et les abonnés de ChatGPT peuvent connecter leurs comptes et accéder à des fonctionnalités payantes directement à partir de ces expériences.ChatGPT, alimenté par GPT-4o, arrivera sur iOS, macOS et iPadOS « plus tard cette année », en tant que chatbot vers lequel Siri peut se tourner lorsqu'il n'est pas en mesure de faire ce que vous lui demandez. Apple précise qu'il vous demandera votre autorisation avant d'envoyer des questions, des documents ou des photos à ChatGPT et qu'après avoir répondu, Siri vous présentera ses réponses. Apple a déclaré qu'elle commençait par le meilleur chatbot, mais qu'elle prendrait en charge d'autres modèles d'IA par la suite.L'entreprise précise également que ChatGPT pourra être utilisé dans ses outils d'écriture d'IA à l'échelle du système, qu'il peut être utilisé pour générer des images et qu'il masque les adresses IP. OpenAI ne stockera pas non plus les demandes des utilisateurs, écrit Apple.Enfin, bien qu'il ne soit pas nécessaire de créer un compte ou de payer pour utiliser ChatGPT, Apple indique que les abonnés peuvent connecter leur compte pour utiliser les fonctions payantes dans les intégrations embarquées. OpenAI a publié les mêmes informations sur son site web.Elon Musk déclare à propos de ce partenariat : « Si Apple intègre OpenAI au niveau du système d'exploitation, les appareils Apple seront interdits dans mes entreprises » et qualifie cette intégration de « violation inacceptable de la sécurité ».Il y a en effet des risques considérables que ce qui se passe sur un iPhone ne reste pas sur ce dernier contrairement au slogan d’Apple : « Ce qui se passe sur un iPhone reste dans votre iPhone. »Quelles implications l’intégration d’Apple Intelligence dans les appareils Apple pourrait-elle avoir sur notre vie privée et la sécurité de nos données personnelles ?Comment Apple Intelligence pourrait-il transformer notre manière de travailler et de communiquer au quotidien ?En quoi les outils d’écriture intégrés d’Apple Intelligence pourraient-ils influencer le domaine de l’éducation et de la création de contenu ?Quels sont les avantages et les inconvénients potentiels de l’utilisation d’une IA aussi avancée dans nos appareils personnels ?Apple Intelligence peut-il réellement comprendre et anticiper nos besoins, ou est-ce simplement une illusion d’intelligence ?Comment Apple pourrait-il assurer que les capacités d’Apple Intelligence ne soient pas utilisées à des fins malveillantes ?Quel impact Apple Intelligence pourrait-il avoir sur les développeurs d’applications et l’écosystème global d’Apple ?Est-ce que l’arrivée d’Apple Intelligence signifie que nous nous dirigeons vers une ère où l’IA sera omniprésente dans tous les aspects de notre vie ?