This is really strange. Surely Apple could train a very good competing LLM if they wanted? They've had a year — Benjamin De Kraker 🏴*☠️ (@BenjaminDEKR) June 10, 2024

« Nos clients veulent quelque chose avec une connaissance du monde à certains moments »

Elon Musk : « Si Apple intègre OpenAI au niveau du système d'exploitation, les appareils Apple seront interdits dans mes entreprises »

Le conflit de longue date entre Musk et OpenAI

The truth is that handing your data over to digital superintelligence (that Apple themselves cannot even build or understand) at the operating system level is insane. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2024

Lundi, Apple a présenté pour la première fois « Apple Intelligence » lors d'une vaste présentation à l'occasion de sa Worldwide Developers Conference annuelle à Cupertino, en Californie. Cependant, le cœur de cette nouvelle technologie, un ensemble de modèles d'IA développés par Apple, a été éclipsé par l'annonce de l'intégration de ChatGPT dans les systèmes d'exploitation de ses appareils.Depuis que la rumeur de ce partenariat est apparue, nous avons constaté une certaine confusion sur les réseaux sociaux quant à la raison pour laquelle Apple n'a pas développé en interne un chatbot de pointe de type GPT-4. Malgré le fait qu'Apple développe depuis un an ses propres grands modèles de langage (LLM), beaucoup ont perçu l'intégration de ChatGPT (et l'ouverture à d'autres, comme Google Gemini) comme un signe du manque d'innovation d'Apple.« C'est vraiment étrange. Apple pourrait sûrement former un très bon LLM concurrent s'il le voulait ? Ils ont eu un an pour le faire », a écrit le développeur d'IA Benjamin De Kraker sur X.Bien qu'Apple ait développé de nombreuses technologies en interne, la société n'a jamais hésité à intégrer des technologies externes lorsque cela s'avérait nécessaire, que ce soit par le biais d'acquisitions ou de clients intégrés - en fait, Siri a été initialement développé par une société externe. Mais en passant un accord avec une société comme OpenAI, qui a été à l'origine d'une série de controverses technologiques récemment, il est compréhensible que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi Apple a fait cet appel - et ce que cela pourrait impliquer pour la confidentialité de leurs données sur l'appareil.Bien qu'Apple Intelligence utilise en grande partie ses propres LLM développés par Apple, Apple a également réalisé que certains utilisateurs pourraient parfois vouloir utiliser ce que l'entreprise considère comme le « meilleur » LLM existant actuellement - la famille GPT-4 d'OpenAI. Dans une interview accordée au Washington Post, Tim Cook, PDG d'Apple, a expliqué la décision d'intégrer OpenAI en premier :« Je pense qu'ils sont pionniers dans ce domaine et qu'ils ont aujourd'hui le meilleur modèle », a-t-il déclaré. « Et je pense que nos clients veulent quelque chose avec une connaissance du monde de temps en temps. Nous avons donc envisagé tout et n'importe qui. Et il est évident que nous ne sommes pas bloqués sur une personne pour toujours ou quelque chose comme ça. Nous intégrons également d'autres personnes. Mais ils sont les premiers, et je pense qu'aujourd'hui c'est parce qu'ils sont les meilleurs ».L'avantage proposé par Apple d'intégrer ChatGPT dans diverses expériences au sein d'iOS, iPadOS et macOS est qu'il permet aux utilisateurs de l'IA d'accéder aux capacités de ChatGPT sans avoir besoin de passer d'une application à l'autre - soit par l'interface Siri, soit par les « Outils d'écriture » intégrés d'Apple. Les utilisateurs auront également la possibilité de connecter leur compte ChatGPT payant pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires.Pour répondre aux préoccupations en matière de protection de la vie privée, Apple indique qu'avant d'envoyer des données à ChatGPT, le système d'exploitation demande l'autorisation de l'utilisateur, et que l'ensemble de l'expérience ChatGPT est facultative. Selon Apple, les demandes ne sont pas stockées par OpenAI et les adresses IP des utilisateurs sont cachées. Apparemment, la communication avec les serveurs d'OpenAI se fait par le biais d'appels API similaires à l'utilisation de l'application ChatGPT sur iOS, et il n'y aurait pas d'intégration plus poussée du système d'exploitation susceptible d'exposer les données de l'utilisateur à OpenAI sans son autorisation.Pour l'instant, nous ne pouvons que croire Apple sur parole, bien sûr, et des détails solides sur les efforts d'Apple en matière de confidentialité de l'IA émergeront lorsque les experts en sécurité auront mis la main sur les nouvelles fonctionnalités dans le courant de l'année.Elon Musk est tellement opposé au projet d'Apple d'intégrer le ChatGPT d'OpenAI aux systèmes d'exploitation des appareils qu'il semble répandre des idées fausses tout en critiquant vivement le partenariat. Sur X (anciennement Twitter), Musk a critiqué les prétendus risques pour la vie privée et la sécurité depuis que le projet a été annoncé lundi lors de la Worldwide Developers Conference annuelle d'Apple.« Si Apple intègre OpenAI au niveau du système d'exploitation, les appareils Apple seront interdits dans mes entreprises », a posté Musk sur X. « C'est une violation inacceptable de la sécurité ». Dans un autre message répondant au PDG d'Apple, Tim Cook, Musk a écrit : « Je n'en veux pas. Soit vous arrêtez ce logiciel espion effrayant, soit tous les appareils Apple seront interdits dans les locaux de mes entreprises ».Musk a également publié un mème suggérant qu'Apple prévoyait de partager les données des utilisateurs avec OpenAI. Un autre de ses posts a temporairement reçu une note de la communauté de vérification des faits après avoir suggéré qu'Apple avait formé le partenariat à la hâte et sans réfléchir, sans se soucier de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs.« Il est manifestement absurde qu'Apple ne soit pas assez intelligent pour créer sa propre IA, mais qu'il soit en quelque sorte capable de s'assurer qu'OpenAI protégera votre sécurité et votre vie privée ! » a écrit Musk. « Apple n'a aucune idée de ce qui se passe réellement une fois que vos données sont confiées à OpenAI. Ils vous vendent à la sauvette ».La note de la communauté, qui a depuis été supprimée, a ajouté un peu de contexte, contredisant Musk en clarifiant qu'Apple a développé ses propres modèles d'IA et n'utilisera ChatGPT que lorsque les utilisateurs « choisissent de le faire ». Mais alors que cette note a maintenant disparu (bien qu'elle subsiste dans les captures d'écran), les utilisateurs de X ont continué à critiquer les messages de Musk comme étant trompeurs ou ont cherché à clarifier le fonctionnement de l'intégration de ChatGPT.En substance, Musk a allégué qu'OpenAI aura accès aux données des utilisateurs d'Apple au niveau de l'appareil, sans que les utilisateurs puissent s'y opposer, et que l'intégration de ChatGPT se comportera comme un logiciel espion en permettant à OpenAI de collecter et de partager des données avec des tiers sans le consentement de l'utilisateur.Cependant, la description du partenariat faite par Musk ne correspond pas à ce qu'Apple a partagé lors de la conférence. Sam Pullara, directeur technique d'une société de capital-investissement, a publié sur X que « les données relatives à une requête spécifique ne sont envoyées à OpenAI » que lorsque l'utilisateur « l'approuve au cas par cas", Apple ne fournissant "aucun accès à l'appareil ».« Ce n'est pas différent de l'utilisation de l'application ChatGPT aujourd'hui », a écrit Pullara.La clarification de Pullara n'a pas semblé impressionner Musk.« Alors laissez-la en tant qu'application », a répondu Musk. « C'est n'importe quoi ».Selon les déclarations conjointes d'OpenAI et d'Apple, l'intégration de ChatGPT permet « aux utilisateurs d'accéder aux capacités de ChatGPT - y compris la compréhension des images et des documents - sans avoir à passer d'un outil à l'autre ». Cela fonctionne apparemment par le biais de requêtes API qui, selon Apple et OpenAI, « ne sont pas stockées par OpenAI ». L'intégration est également disponible uniquement par le biais d'une option, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser ChatGPT s'ils le souhaitent. Même en posant une question à Siri, l'utilisateur en sera informé « avant que toute question ne soit envoyée à ChatGPT », précisent les deux entreprises.Aucune des informations disponibles publiées sur les blogs de X ou de l'entreprise n'a apparemment persuadé Musk que l'intégration de ChatGPT avec les appareils Apple protégera les données des utilisateurs. Il a même répondu à un utilisateur de X qui suggérait que X devrait « s'associer à Samsung pour fabriquer un téléphone X" afin de concurrencer Apple que "ce n'est pas hors de question ».D'autres utilisateurs avaient moins confiance dans les capacités de Musk en tant qu'ingénieur à cause de ses messages. Lors d'un échange sur X, un développeur d'applications a suggéré que Musk semblait faire preuve d'un manque de compréhension que la plupart des ingénieurs devraient avoir.« Je n'arrive pas à croire que ce type se qualifie "d'ingénieur" sans comprendre qu'il s'agit d'un appareil et d'une option de retrait », a écrit le développeur de l'application. « Le plus hypocrite dans tout cela, c'est que Tesla capture bien plus de données partout où vous conduisez ». Ce message a suscité la réplique d'un autre utilisateur de X, alléguant que Musk « sait comment cela fonctionne » et qu'il « diffuse intentionnellement des informations erronées ».Bien entendu, Musk n'était pas le seul utilisateur de X à critiquer le partenariat d'Apple avec OpenAI. Si vous parcourez les réponses de Musk, vous verrez que le propriétaire du X s'engage avec de nombreux autres utilisateurs qui sont d'accord avec lui pour dire qu'Apple fait fausse route.Dans un échange récent, Musk a répondu à un utilisateur qui avait posté une vidéo amusante comparant un vendeur de glace faisant le clown et trompant un client pour qu'il accepte un cornet vide à « Apple qui vous fait croire que vos données sont en sécurité ».Source : OpenAI Quelles sont vos attentes concernant les innovations que pourrait apporter la collaboration entre Apple et OpenAI dans les produits que vous utilisez au quotidien ?Croyez-vous que l’intégration de l’IA dans les appareils personnels représente une menace pour la vie privée, ou est-ce simplement l’évolution naturelle de la technologie ?Comment percevez-vous l’intervention d’Elon Musk dans le débat sur la sécurité des données avec la nouvelle alliance OpenAI-Apple ?Quel rôle pensez-vous que les régulateurs devraient jouer pour encadrer les partenariats entre les grandes entreprises de technologie et les développeurs d’IA ?Si vous aviez à choisir, préféreriez-vous des fonctionnalités d’IA avancées avec des risques de confidentialité potentiels, ou des fonctionnalités plus limitées avec une meilleure protection des données ?Quelles mesures concrètes aimeriez-vous voir mises en place par Apple et OpenAI pour vous assurer que vos informations restent sécurisées ?La transparence des entreprises sur l’utilisation des données est-elle suffisante pour vous rassurer sur l’utilisation de l’IA dans les services quotidiens ?Comment la collaboration entre Apple et OpenAI influence-t-elle votre perception de ces entreprises et de leurs produits ?