I just cancelled my Adobe licence after many years as a customer.



The new terms give Adobe "worldwide royalty-free licence to reproduce, display, distribute" or do whatever they want with any content I produce using their software.



This is beyond insane. No creator in their… pic.twitter.com/8UK3ur3WtH — Sasha Yanshin (@sashayanshin) June 7, 2024

Le revirement intervient dans un contexte où les intrusions des fournisseurs de services en ligne semblent prendre de l’ampleur en raison de la montée en puissance de l’intelligence artificielle

Nous avons récemment soumis les utilisateurs à une nouvelle acceptation de nos conditions d'utilisation, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la nature de ces conditions et à leur signification pour nos clients. Cela nous a amené à réfléchir au langage que nous utilisons dans nos conditions d'utilisation et à la possibilité d'être plus clairs et de répondre aux préoccupations soulevées par la communauté.Au cours des prochains jours, nous nous adresserons à nos clients et nous prévoyons d'apporter des modifications d'ici au 18 juin 2024.Chez Adobe, il n'y a aucune ambiguïté quant à notre position, notre engagement envers nos clients et notre volonté d'innover de manière responsable dans ce domaine. Nous n'avons jamais formé d'IA générative sur le contenu d'un client, ni pris possession du travail d'un client, ni autorisé l'accès au contenu d'un client au-delà des exigences légales.Nous n'avons d'ailleurs envisagé aucune de ces pratiques dans le cadre de la récente mise à jour des conditions d'utilisation. Cela dit, nous reconnaissons que l'évolution de nos conditions d'utilisation pour refléter nos engagements envers notre communauté est la bonne chose à faire.Vous trouverez ci-après quelques-uns des points clés que nous rendrons très clairs lors de la mise à jour de nos conditions d'utilisation la semaine prochaine.Les points à clarifier dans nos conditions d'utilisation :Vous êtes propriétaire de votre contenu. Votre contenu vous appartient et ne sera jamais utilisé pour former un outil d'IA générative. Nous indiquerons clairement dans la section relative à l'octroi de licences que toute licence accordée à Adobe pour exploiter ses services ne remplacera pas vos droits de propriété.Nous n'entraînons pas l'IA générative sur le contenu des clients. Nous ajoutons cette déclaration à nos conditions d'utilisation pour rassurer les utilisateurs sur le fait qu'il s'agit d'une obligation légale pour Adobe. Adobe Firefly n'est formé que sur un ensemble de données de contenu sous licence avec autorisation, comme Adobe Stock, et de contenu du domaine public dont les droits d'auteur ont expiré.Vous pouvez choisir de ne pas participer à notre programme d'amélioration des produits. Nous pouvons utiliser les données d'utilisation et les caractéristiques du contenu pour améliorer votre expérience du produit et développer des fonctionnalités telles que le masquage et la suppression de l'arrière-plan, entre autres, grâce à des techniques telles que l'apprentissage automatique (PAS l'IA générative). Vous avez toujours la possibilité de ne pas participer à nos programmes d'amélioration des produits de bureau.Les licences que nous exigeons pour exploiter et améliorer nos produits en votre nom doivent être étroitement adaptées aux activités nécessaires. Les licences requises pour exploiter nos produits en votre nom utilisent les droits d'auteur statutaires standard mais incluront désormais des exemples en langage clair de ce qu'ils signifient et de la raison pour laquelle ils sont requis. Nous allons également séparer et limiter davantage les licences requises pour améliorer nos produits et mettre l'accent sur l'option de retrait. Nous rappelons qu'en aucun cas ces licences ne transfèrent la propriété de votre contenu à Adobe.Adobe ne scanne en aucune façon le contenu stocké localement sur votre ordinateur. En ce qui concerne le contenu que vous téléchargez sur nos serveurs - comme toutes les plateformes d'hébergement de contenu - Adobe analyse automatiquement le contenu que vous téléchargez sur nos services pour s'assurer que nous n'hébergeons pas de matériel pédopornographique (CSAM). Si notre système automatisé détecte un problème, nous procédons à un examen humain pour enquêter. Dans les seuls autres cas où une personne examinera votre contenu, c'est à votre demande (par le biais d'une demande d'assistance) s'il est publié sur un site public, ou pour se conformer à la loi.« Je n'ai rien à faire des clarifications d'Adobe. Vous avez forcé les gens à signer de nouvelles conditions. D'un point de vue juridique, c'est la seule chose qui compte. Ces conditions stipulent noir sur blanc que vous disposerez désormais d'une licence irrévocable pour utiliser mon contenu à des fins pratiquement illimitées. Pour éviter d'avoir à clarifier la situation ou de susciter l'indignation des clients, il suffit de ne pas essayer de les arnaquer. Prétendre que ce n'était pas intentionnel ne fait que rendre Adobe et ses employés encore plus pathétiques », souligne un utilisateur.Google a mis à jour sa politique de confidentialité à mi-parcours de l’année précédente. Le géant technologique indiquait alors qu’il se réserve le droit de récupérer à peu près tout ce que vous publiez en ligne pour créer ses outils d'intelligence artificielle.« Recherche et développement : Google utilise les informations pour améliorer ses services et développer de nouveaux produits, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et technologies utiles à ses utilisateurs et au public. Par exemple, Google utilise des informations disponibles publiquement pour contribuer à l'entraînement de ses modèles d'IA, et concevoir des produits et des fonctionnalités comme Google Traduction, Bard et les capacités d'IA de Cloud », indique la nouvelle politique de Google.C’est la raison pour laquelle de plus en plus d’intervenants demandent de la transparence sur l’utilisation des données.« Nous attendons des organisations qu'elles soient transparentes avec les utilisateurs sur la manière dont leurs données sont utilisées et qu'elles ne traitent les données personnelles que dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre un objectif spécifique. L'industrie doit prendre en compte la protection des données dès le départ et évaluer et atténuer rigoureusement les risques pour les droits et libertés des personnes avant de mettre des produits sur le marché.Nous nous renseignons auprès de Microsoft pour comprendre les garanties mises en place pour protéger la vie privée des utilisateurs », écrit l'ICO (« Information Commissioner's Office ») – l'autorité en charge du respect de la règlementation applicable aux données personnelles au Royaume Uni.Source : Adobe Que pensez-vous de cette multiplication de mises à jour de politique de confidentialité qui ouvrent l’accès aux modèles d’intelligence artificielle des entreprises sur les PC des utilisateurs de leurs logiciels et services ? Cet état de choses vous surprend-t-il ? L’intelligence artificielle est-elle venu exacerber des pratiques qui avaient déjà cours ?Que proposeriez-vous à des tiers qui souhaitent se protéger leurs contenus et données d'une utilisation comme données d'entraînement des IA des géants technologiques ?Quelles dispositions entendez-vous prendre en tant qu'utilisateur de Photoshop ou de tout autre logiciel dont Adobe est l'éditeur ?