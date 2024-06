🤖🇹🇷: Turkish student ARRESTED for using AI to CHEAT in university exam.



The student was spotted behaving in a suspicious way during the exam at the weekend and was detained by police, before being formally arrested and sent to jail pending trial.



Le dilemme des universités face aux nouvelles technologies

L'étudiant, dont le nom n'a pas été révélé, aurait été incarcéré dans l'attente de son procès après l'incident, qui s'est produit dans la province d'Isparta, dans le sud-ouest du pays. L'étudiant a été surpris en train de se comporter de manière suspecte pendant un examen d'aptitude universitaire national qui détermine l'admissibilité d'une personne à l'université en Turquie, et la tricherie à cet examen aux enjeux importants est un délit grave.Selon les rapports de police, l'étudiant a utilisé une caméra déguisée en bouton de chemise, connectée à un logiciel d'intelligence artificielle par l'intermédiaire d'un modem cellulaire caché dans la semelle de sa chaussure. Le système scannait les questions de l'examen à l'aide de la caméra du bouton, qui transmettait ensuite les informations à un modèle d'IA. Le logiciel générait les bonnes réponses et les récite à l'étudiant par l'intermédiaire d'un écouteur.Une vidéo publiée par la police d'Isparta montre le fonctionnement du système de triche. Dans cette vidéo, un policier scanne une question et le l’intelligence artificielle fournit la bonne réponse par l'intermédiaire de l'écouteur.L’Université Emory a de même fait les gros titres en suspendant des étudiants qui avaient créé un outil d’étude basé sur l’intelligence artificielle (IA).L’outil en question, appelé Eightball, avait été développé par trois étudiants d’Emory : Benjamin Craver, Karam Khanna et Shaan Bhasin. Il s’agissait d’un générateur de cartes mémoire alimenté par l’IA. Initialement, l’université avait applaudi leur initiative et leur avait attribué un prix de 10 000 $ pour financer le développement ultérieur de l’outil.Les Flashcards ou cartes mémoire sont de petites fiches de révision qui te permettent d'apprendre rapidement et efficacement un grand nombre d'informations courtes. Le principe est simple : sur carte mémoire, il faut écrire une question ou un mot au recto, sa réponse ou sa définition au verso. Ensuite, il faut apprendre les cartes les unes après les autres sous forme de quizz.L'exercice consiste à tirer les cartes, et donc les questions, une à une, à essayer d'y répondre, puis à les répartir en fonction de la qualité de la réponse, appréciée par l'apprenant ; une autre succession de tirages intervenant quelque temps après, etc., jusqu'à ce que l'ensemble des réponses soient données sans erreur. Les cartes mémoires sont différentes des traditionnelles fiches de révision à la française. Elles doivent être beaucoup plus synthétiques pour être efficaces donc aussi plus petites.Eightball fonctionne de manière simple : les étudiants peuvent télécharger des documents sur un serveur privé inaccessible aux autres utilisateurs, puis utiliser l’IA pour générer des cartes mémoire. L’outil est conçu pour aider les étudiants à gagner du temps lors de leurs études.Eightball utilise l'API d'OpenAI en arrière-plan de l'opération, ce qui lui permet d'accéder à des informations pertinentes sur Internet en plus des informations contenues dans le fichier téléchargé, afin de créer des cartes mémoires complètes.Cependant, tout a changé lorsque les étudiants ont ajouté une fonctionnalité qui permettait à Eightball de se connecter au système d’éducation en ligne Canvas, qui est une plateforme logicielle utilisée par l'université où les professeurs téléchargent des cours, de la documentation, des devoirs, etc. Cette nouvelle fonctionnalité permettait aux utilisateurs d’Eightball de trouver des réponses à leurs questions d’étude directement dans le matériel de cours. Auparavant, les étudiants devaient télécharger manuellement le matériel de cours sur Eightball pour que l’IA génère les cartes mémoire.L’université a alors suspendu les étudiants, alléguant que Eightball « pourrait être utilisé pour tricher ». Pourtant, il n’y avait aucune preuve que quiconque avait effectivement utilisé Eightball de manière frauduleuse. L'établissement a également noté que la suspension intervient parce qu'ils l'ont connecté à une plateforme logicielle utilisée par l'université pour héberger des documents de cours, des devoirs et d'autres travaux sans en avoir obtenu l'autorisation expresse, bien que cette fonctionnalité ait été mentionnée lors du concours où l'outil a gagné 10 000 dollars. Il était notamment indiqué « qu'en connectant Eightball à Canvas, les étudiants seraient en mesure d'importer leurs documents de cours sur Eightball en une seule fois plutôt que de télécharger les mêmes documents individuellement ».Mais le conseil d'honneur de l'école n'a pas trouvé de preuve que l'outil ait été utilisé pour tricher, et un examen de l'article du conseil d'honneur montre une incroyable incompréhension de la façon dont l'outil spécifique, appelé Eightball, a été conçu et une incompréhension de la façon dont les grands modèles de langage sont formés et de ce qu'ils peuvent faire.« Eightball est une plateforme qui ressemble à ChatGPT mais qui est formée directement sur vos cours Canvas. Eightball se connecte à Canvas et parcourt chacun de vos cours. Pour chaque cours, il étudie les modules, les conférences, les diapositives, les lectures, tout. « Eightball est une plateforme qui ressemble à ChatGPT mais qui est formée directement sur vos cours Canvas. Eightball se connecte à Canvas et parcourt chacun de vos cours. Pour chaque cours, il étudie les modules, les conférences, les diapositives, les lectures, tout. À partir de là, il s'agit d'une expérience de type ChatGPT, mais l'IA est personnalisée pour votre cours », explique l'un des créateurs dans une vidéo de démonstration. L'étudiant montre ensuite qu'Eightball fait apparaître des passages directement pertinents et sert, plus ou moins, de moteur de recherche pour le matériel de cours.