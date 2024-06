Apple a dévoilé en début de semaine de nouvelles fonctionnalités d'IA qui seront intégrées à l'iPhone et à d'autres appareils dans le courant de l'année. Ces fonctionnalités sont regroupées sous l'appellation "Apple Intelligence". La plus notable d'entre elles est l'intégration de ChatGPT directement dans les applications iPhone, notamment à l'assistant vocal Siri. Ainsi, Apple commencera à déployer vers la fin de l'année, un Siri plus conversationnel, des "Genmoji" (de nouvelles formes d'émoji) personnalisés générés par l'IA et l'accès GPT-4o qui permet à Siri de se tourner vers ChatGPT pour répondre à des requêtes complexes.Cet accord est une surprise pour de nombreuses personnes et certains analystes affirment qu'il s'agit du partenariat le plus incompris dans le domaine de la technologie. Beaucoup ont du mal à comprendre pourquoi Apple a fait le choix de s'allier avec OpenAI plutôt de développer son propre grand modèle de langage (LLM) de type GPT-4. L'expert en IA Benjamin de Kraker a écrit dans un billet sur X : « c'est vraiment étrange. Apple pourrait sûrement former un très bon LLM concurrent s'il le voulait ? Ils ont eu un an pour le faire ». Toutefois, d'autres détails encore plus surprenants de ce partenariat viennent d'être révélés.En effet, la question de savoir quelle entreprise paie l'autre dans le cadre d'une collaboration étroite qui pourrait avoir des retombées monétaires durables pour les deux parties est restée sans réponse après l'annonce d'Apple lundi. Mais, d'après des personnes informées, le partenariat ne devrait pas générer de revenus significatifs pour l'une ou l'autre des parties, du moins au début. Les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que les termes de l'accord sont confidentiels, ont déclaré qu'Apple ne paie pas OpenAI dans le cadre de ce partenariat. Autrement dit, Apple ne versera aucune somme à son partenaire.Au lieu de cela, Apple estimerait que le fait d'intégrer la marque et la technologie d'OpenAI à des centaines de millions de ses appareils (iOS, iPadOS et macOS) a une valeur égale ou supérieure à celle des paiements monétaires. Pendant ce temps, les technologies d'OpenAI permettront à Apple d'offrir "un chatbot avancé" à ses clients, ce qui pourrait inciter les utilisateurs à passer plus de temps sur leurs appareils ou même à dépenser de l'argent pour les mettre à niveau. Mais, selon les sources, même si l'argent n'a pas été un facteur déterminant dans l'accord entre Apple et OpenAI, il pourrait entrer en ligne de compte plus tard.L'accord conclu avec Apple soulève en effet des questions sur les relations d'OpenAI avec Microsoft. Dans sa forme actuelle, le partenariat pourrait rapidement devenir coûteux pour OpenAI. Ce dernier doit payer Microsoft pour héberger ChatGPT sur l'infrastructure de cloud computing Azure du géant de Redmond. Plus les gens utilisent le chatbot, plus les dépenses d'OpenAI augmentent. Et l'intégration de ChatGPT dans les appareils Apple (bien qu'elle soit facultative pour les utilisateurs et limitée aux produits récents) menace d'alourdir considérablement le budget informatique. L'on ignore comment OpenAI y fera face.ChatGPT sera proposé gratuitement sur les appareils Apple, mais OpenAI et Apple pourraient encore gagner de l'argent en convertissant les utilisateurs gratuits en comptes payants. Les plans d'abonnement d'OpenAI commencent à 20 dollars par mois, un tarif qui couvre des fonctions supplémentaires telles que la capacité d'analyser des données et de générer davantage de types d'images. Aujourd'hui, si un utilisateur s'abonne à OpenAI sur un appareil Apple via l'application ChatGPT, le processus utilise la plateforme de paiement d'Apple, qui donne traditionnellement une part (généralement 30 %) au fabricant de l'iPhone.Selon certains analystes, Apple a probablement obtenu la meilleure part du gâteau, puisqu'il ne paiera rien à OpenAI, mais va également tirer un bénéfice des abonnements via l'application iOS de ChatGPT. OpenAI, en revanche, devra gérer l'afflux soudain de nouveaux utilisateurs dans les mois à venir et verra certainement sa facture Azure augmenter. En outre, le partenariat ne signifie pas qu'OpenAI bénéficiera d'une exclusivité sur ces appareils. Le fabricant de l'iPhone envisage déjà de proposer le chatbot Gemini de Google comme option supplémentaire. Cet accord devrait être mis en place dans le courant de l'année.La rumeur indique également qu'Apple pourrait également conclure un accord avec Anthropic. L'idée est d'offrir à terme une gamme variée de services d'IA à ses utilisateurs, de la même manière qu'Apple propose différentes options de moteur de recherche dans son navigateur Safari. À terme, Apple souhaiterait gagner de l'argent grâce à l'IA en nouant des partenariats de partage des revenus dans le cadre desquels il récupèrera une part auprès des partenaires qui monétisent les résultats des chatbots sur les plateformes Apple. Selon les personnes au fait des plans d'Apple, l'entreprise cherche de nouvelles sources de revenus.L'entreprise estime que l'IA pourrait réduire les milliards de dollars qu'elle tire de son accord de recherche avec Google, car les utilisateurs préféreront les chatbots et d'autres outils aux moteurs de recherche. Apple devra donc élaborer de nouveaux accords pour compenser le manque à gagner. Les services d'IA d'Apple ne devraient pas être très coûteux à fournir, car la plupart d'entre eux sont gérés sur les appareils eux-mêmes, plutôt que par l'intermédiaire du cloud.Néanmoins, l'entreprise est en train d'intensifier les opérations de son centre de données pour prendre en charge de nouveaux services d'IA en ligne qui gèrent des tâches plus avancées. Pour que l'Apple Intelligence soit un succès, l'entreprise devra l'étendre à d'autres langues et à d'autres pays. Cela pourrait s'avérer difficile en Chine, l'un des plus grands marchés étrangers d'Apple, où des outils/services basés sur l'IA tels que ChatGPT et Gemini sont interdits.Source : Mark Gurman de BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du partenariat entre OpenAI et Apple ?Laquelle des deux parties bénéficie le plus de cette collaboration ?L'accès aux appareils Apple est-il aussi précieux que l'entreprise veut le faire croire ?Quels pourraient être les impacts de la proposition d'une gamme variée d'outils d'IA sur les appareils Apple ?