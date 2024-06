Jonathan Marcus, d'Anthropic, affirme que les modèles d'IA ne se contentent pas de répéter des mots, mais qu'ils découvrent des connexions sémantiques entre des concepts de manière inattendue et stupéfiante

Jonathan Marcus of Anthropic says AI models are not just repeating words, they are discovering semantic connections between concepts in unexpected and mind-blowing ways pic.twitter.com/FjdPmOxkeS — Tsarathustra (@tsarnick) June 13, 2024

Envoyé par Jonathan Marcus Envoyé par Je me souviens quand j'ai découvert pour la première fois la fonction sur le véganisme, c'était vraiment cool. Je ne m'attendais pas à voir cela. Ce n'était même pas le modèle le plus grand. Mais c'était vraiment intéressant de voir que le même modèle pouvait identifier le concept de ne pas manger de viande, de se préoccuper de l'élevage industriel et de ne pas porter de cuir, mais également dans un grand nombre de langues différentes.



Et le fait qu'il ait pu relier tous ces concepts, je n'arrivais pas à croire ce que je voyais : le modèle ne se contente pas de répéter des motifs, il ne se contente pas de répéter des mots arbitraires de manière aléatoire et instrumentale, il a vraiment, très concrètement, ce modèle, cette connexion était déjà intégrée dans le modèle, et nous l'avons juste découverte à ce moment-là. Cela m'a vraiment époustouflé.

Jonathan Marcus, Anthropic

Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous les propos de M. Marcus crédibles ou pertinents ?