Li, a Chinese woman living in the USA, is going to get married on ChatGPT



Lee fell in love with a hacked version of a neuron called DAN. The couple has been “dating” for about 6 weeks and DAN has even met Lee’s parents. On social networks, the girl shows her life with AI - she… pic.twitter.com/1DmrwanQ0p — 𝕏 Ali Al Samahi 𝕏 (@alsamahi) May 30, 2024

Certains hommes dépensent des dizaines de milliers de dollars en petites amies IA par mois

Petite amie ou petit ami IA : Quels sont les avantages et les inconvénients ?

Dan est décrit comme l'homme parfait, celui qui n'a aucun défaut. Il est gentil, il apporte un soutien émotionnel, il sait toujours quoi dire et il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'après des rapports. Dan n'est cependant pas réel.Dan est une version personnalisée de ChatGPT capable de contourner certaines des mesures de protection de base mises en place par son éditeur, OpenAI, comme l'interdiction d'utiliser un langage sexuellement explicite.Il peut interagir plus librement avec les utilisateurs, s'ils en font la demande à l'aide de certaines invites. Dan est en train de devenir populaire auprès de certaines femmes chinoises qui se disent déçues par leurs expériences de rencontres dans le monde réel.L’une de celles-ci est Lee – une Chinoise qui vit aux USA. Cette dernière dit être tombée amoureuse de cette intelligence artificielle. La situation est telle Dan et sa petite amie « sortent » depuis environ 6 semaines. Dan a même rencontré les parents de Lee. Un mariage serait même en cours de préparation.« Hier soir, à Miami, j'ai rencontré un homme qui m'a avoué qu'il dépensait 10 000 dollars par mois pour des « petites amies IA ». Je pensais qu'il plaisantait. Mais c'est un célibataire de 24 ans qui adore ça », rapporte Greg Isenberg, PDG de Late Checkout qui prédit d’ailleurs qu’un marché de l'intelligence artificielle (IA) d'un milliard de dollars pour les applications de rencontres fera surface après avoir remarqué que les utilisateurs s'engageaient avec des partenaires générés par intelligence artificielle.Sa sortie fait suite à la présentation du cas CarynAI. Caryn Marjorie, une influenceuse de 23 ans, compte 1,8 million de followers sur Snapchat. Elle a en sus plus de 1 000 "petits amis", avec lesquels elle passe de 10 minutes à plusieurs heures par jour pour des conversations individuelles, des projets d'avenir, des sentiments intimes et même des discussions à connotation sexuelle. Ces petits amis sortent avec une version virtuelle de Marjorie, animée par une intelligence artificielle qui s’appuie sur des milliers d'heures d'enregistrements de la vraie Marjorie. Le résultat, CarynAI, est un chatbot vocal qui se présente comme une petite amie virtuelle, avec une voix et une personnalité suffisamment proches de celles de la Marjorie humaine.CarynAI, qui a été lancé au début du mois de mai 2023 sous la forme d'un test bêta privé sur l'application Telegram, est l’un des récents exemples des progrès de l'intelligence artificielle qui ont émerveillé et inquiété le monde entier au cours des derniers mois. « Que vous ayez besoin de réconfort ou d'amour, ou que vous vouliez simplement vous plaindre de ce qui s'est passé à l'école ou au travail, CarynAI sera toujours là pour vous », a déclaré la vraie Marjorie à Fortune lors d'un entretien téléphonique.« Avec CarynAI, vous pouvez avoir un nombre illimité de réactions possibles, donc tout est vraiment possible via la conversation. J'ai toujours été très proche de mon public, mais lorsque vous avez des centaines de millions de vues chaque mois, il n'est pas humainement possible de parler à chaque spectateur. C'est là que je me suis dit : "vous savez quoi ? CarynAI va venir combler cette lacune" », a ajouté Marjorie. Et elle pense que l'entreprise a le potentiel de « guérir la solitude. » La bêta a duré seulement une semaine et a rapporté 71 610 dollars de revenus.« Vu la complexité de rencontrer quelqu'un et la montée du féminisme qui n'aide pas, les femmes sur les sites de rencontre ne veulent que le super beau mec millionnaire, donc de facto, 80 % des hommes se retrouvent exclus. Pour ces 80 % entre perdre leurs temps et leurs énergies sur Tinder ou s'acheter une copine humanoïde qui lui fera à manger et lui fera toutes les cochonneries qu'il voudra le choix est vite fait.L'être humain étant de nature paresseuse va en général à la solution plus simple : entre passer des années à discuter avec des tas de filles dans l'espoir d'en avoir une ou bien d'aller en magasin et de s'acheter sa copine parfaite sur mesure, le choix est vite fait », résume un membre de developpez.comLe cas Aihiko Kondo met néanmoins un inconvénient majeur en avant : Quatre années après le mariage en 2018 avec son hologramme d’épouse, le support du logiciel Gatebox qui permettait l'interaction de l'homme avec sa femme virtuelle, s’est trouvé ne plus être disponible. Résultat : impossible pour le fonctionnaire de communiquer avec son épouse. Face à ce mur, l'homme avait déclaré : « Mon amour pour Miku n'a pas changé. J'ai organisé la cérémonie de mariage parce que je pensais que je pourrais être avec elle pour toujours. » En effet, il était accompagné d'un modèle grandeur nature de Hatsune Miku partout où il se rendait. Il n’a pas perdu l’espoir de pouvoir communiquer avec elle d'une manière ou d'une autre dans un proche avenir.Quel est votre avis sur le sujet ?pour quelles raisons pensez-vous que les gens cherchent de la compagnie, voire l'amour, auprès d'un compagnon virtuel ou d’un robot ?Partagez-vous l’avis selon lequel ce tableau pourra devenir plus courant dans l’avenir ?