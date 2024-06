Une restructuration du conseil

Les implications d’un changement de statut

C'est le même problème de financement qui a conduit OpenAI à changer sa structure une première fois

L’intelligence artificielle est un domaine en constante évolution, et les entreprises qui la développent sont souvent confrontées à des décisions stratégiques majeures. Parmi elles, OpenAI, connue pour ses avancées significatives dans le domaine de l’IA, se trouve à un carrefour potentiel : suivre le chemin de sociétés telles que xAI et Anthropic en devenant une société commerciale.OpenAI a été fondée en tant qu’organisation à but non lucratif avec pour mission de promouvoir et développer une IA amicale de manière à ce que l’humanité dans son ensemble puisse en bénéficier. Cependant, avec le besoin croissant de financement pour la recherche et le développement, ainsi que la pression du marché, le modèle actuel pourrait être remis en question.Une stratégie potentielle explorée par OpenAI est l'adoption d'une structure de société à but lucratif, similaire à celles employées par ses concurrents comme Anthropic et xAI. Cette structure permettrait à OpenAI de générer des bénéfices tout en maintenant son engagement en faveur des avantages sociétaux. Ce faisant, OpenAI pourrait équilibrer ses objectifs financiers et susciter des changements positifs grâce à l'innovation dans le domaine de l'IA. Toutefois, les discussions sont toujours en cours, ce qui indique que Sam Altman et le conseil d'administration pourraient finalement choisir une autre voie.Selon The Information, le PDG et cofondateur Sam Altman aurait annoncé à ses actionnaires qu'il envisageait cette décision au cours de la semaine du 10 juin. Si elle venait à se concrétiser, ce changement entraînerait la perte de contrôle de l'entreprise par le conseil d'administration d'OpenAI, qui est une organisation à but non lucratif.OpenAI est actuellement évaluée à environ 86 milliards de dollars. Sa structure actuelle est décrite comme « un partenariat entre notre organisation à but non lucratif d'origine et une nouvelle branche à but lucratif plafonné » sur le site web de l'entreprise.Ce même site mentionne que le passage à un « profit plafonné » vise à encourager la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle générale (AGI) tout en préservant la vision de l'entreprise. Selon OpenAI, les « dons » nécessaires à la réalisation des travaux de l'entreprise étaient insuffisants et un nouveau modèle d'infusion de fonds était nécessaire pour motiver les parties prenantes.Toutefois, à l'heure actuelle, le site web contient toujours un avertissement indiquant que les parties prenantes doivent considérer leurs investissements comme des dons.« Investir dans OpenAI Global, LLC, est un investissement à haut risque. Les investisseurs peuvent perdre leur apport en capital et ne pas voir de retour. Il serait sage de considérer tout investissement dans OpenAI Global, LLC dans l'esprit d'un don, en sachant qu'il peut être difficile de savoir quel rôle jouera l'argent dans un monde post-AGI ».Cette volonté de restructurer l'entreprise intervient alors que le PDG Sam Altman a réaménagé le conseil d'administration pour y inclure sa propre personne et de nombreuses parties prenantes nouvellement nommées et triées sur le volet. Il s'agit notamment de Sue Desmond-Hellmann, ancienne directrice générale de la Fondation Bill et Melinda Gates, de Nicole Seligman, ancienne vice-présidente de Sony, et de Fidji Simo, directeur général et président d'Instacart.Paul Nakasone, général de l'armée américaine à la retraite et ancien directeur de l'Agence nationale de sécurité, a également rejoint le conseil d'administration. L'entrée de Nakasone au conseil d'administration a suscité une vive réaction de la part d'Edward Snowden, ancien contractant des services de renseignement américains.Snowden, sur X.com, a averti le public de « ne jamais faire confiance à @OpenAI ou à ses produits », citant nommément ChatGPT et ajoutant « qu'il n'y a qu'une seule raison de nommer un directeur du @NSAGov à votre conseil d'administration ». Il a conclu par l'avertissement glaçant que la nomination était « une trahison délibérée et calculée des droits de chaque personne sur Terre. Vous êtes prévenus ».Si OpenAI décidait de devenir une société commerciale, cela pourrait signifier une accélération dans le développement de nouvelles technologies d’IA et une compétition accrue sur le marché. Cependant, cela soulève également des questions éthiques et réglementaires importantes concernant l’accès et le contrôle des technologies d’IA avancées.La décision d’OpenAI de rester une organisation à but non lucratif ou de devenir une société commerciale aura des implications profondes pour l’avenir de l’IA. Seul le temps nous dira quel chemin elle choisira et comment cela influencera le paysage global de l’intelligence artificielle.Il faut noter qu'en réponse aux questions posées par Reuters sur le rapport, OpenAI a déclaré : « Nous restons concentrés sur la construction d'une IA qui profite à tous. L'organisation à but non lucratif est au cœur de notre mission et continuera d'exister ».En mars, OpenAI a tenté d'en expliquer la raison suite à des attaques sur X par Elon Musk. Ce qui suit est un extrait de leur billet.Lors de la création d'OpenAI fin 2015, Greg et Sam avaient initialement prévu de lever 100M$. Elon a déclaré dans un courriel : « Nous devons aller avec un nombre beaucoup plus grand que 100M$ pour éviter de paraître désespérés... Je pense que nous devrions dire que nous commençons avec un engagement de financement de 1B$... Je couvrirai tout ce que quelqu'un d'autre ne fournira pas. »Nous avons passé beaucoup de temps à essayer d'envisager une voie plausible vers l'IAG. Au début de l'année 2017, nous avons réalisé que la construction de l'IAG nécessiterait de grandes quantités de calcul. Nous avons commencé à calculer la quantité de calcul dont une IAG pourrait plausiblement avoir besoin. Nous avons tous compris que nous allions avoir besoin de beaucoup plus de capitaux pour réussir notre mission - des milliards de dollars par an, ce qui était bien plus que ce qu'aucun d'entre nous, en particulier Elon, pensait pouvoir lever en tant qu'association à but non lucratif.Fin 2017, Elon et nous avons décidé que la prochaine étape de la mission était de créer une entité à but lucratif. Elon voulait une participation majoritaire, un contrôle initial du conseil d'administration et être PDG. Au milieu de ces discussions, il a retenu le financement. Reid Hoffman a comblé le fossé pour couvrir les salaires et les opérations.Nous n'avons pas pu nous mettre d'accord avec Elon sur les termes d'une société à but lucratif car nous pensions qu'il était contraire à la mission qu'un individu ait un contrôle absolu sur OpenAI. Il a alors suggéré de fusionner OpenAI avec Tesla. Début février 2018, Elon nous a transmis un courriel suggérant qu'OpenAI devrait « s'attacher à Tesla en tant que vache à lait »", commentant qu'il avait « tout à fait raison... Tesla est la seule voie qui pourrait même espérer tenir la chandelle à Google. Même dans ce cas, la probabilité d'être un contrepoids à Google est faible. Mais elle n'est pas nulle ».Elon a rapidement choisi de quitter OpenAI, en disant que notre probabilité de succès était de 0, et qu'il prévoyait de construire un concurrent IAG au sein de Tesla. Lorsqu'il est parti fin février 2018, il a dit à notre équipe qu'il était favorable à ce que nous trouvions notre propre voie pour lever des milliards de dollars. En décembre 2018, Elon nous a envoyé un courriel disant : « Même lever plusieurs centaines de millions ne suffira pas. Il faut des milliards par an immédiatement ou oublier ».Sources : The Information, OpenAI Quelle est votre vision de l’avenir de l’IA si des organisations comme OpenAI deviennent des sociétés commerciales ?Comment pensez-vous que la transition d’OpenAI vers un modèle commercial pourrait influencer les innovations en IA ?Quels pourraient être les risques éthiques associés à la commercialisation de la recherche en IA ?En quoi la transformation d’OpenAI en société commerciale pourrait-elle affecter les petites entreprises et les startups dans le domaine de l’IA ?Quel rôle le public devrait-il jouer dans la direction que prennent les grandes organisations d’IA comme OpenAI ?