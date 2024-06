Doubler d'intensité sur la liberté d'expression

Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et un investisseur connu pour ses rôles clés dans la société spatiale SpaceX et la société automobile Tesla, Inc. Il est également propriétaire de X Corp, anciennement Twitter, et a participé à la création de The Boring Company, xAI, Neuralink et OpenAI. Il est l'une des personnes les plus riches du monde ; en juin 2024, Forbes estime sa valeur nette à 214 milliards de dollars américains.M. Musk, qui s'exprimait le mercredi 19 juin lors de la cérémonie des Lions de Cannes, a déclaré : « Je suis plutôt d'accord avec Geoff Hinton, l'un des parrains de l'IA, qui pense qu'il y a une probabilité de 10 à 20 % que quelque chose de terrible se produise. »Musk n'a pas précisé ce qu'il entendait par "terrible", ajoutant plutôt : « Le verre est plein à 80 %. Il faut voir le bon côté des choses. »Il poursuit : « Je pense que le résultat le plus probable est celui de l'abondance, où les biens et les services sont disponibles pour tout le monde. Il n'y a pas de pénurie pour chacun d'entre nous. Ce serait une randonnée universelle. Le travail serait facultatif ».Il ajoute que cela pourrait entraîner « une crise de sens ».« Si l'IA peut faire tout ce que vous pouvez faire, mais en mieux, à quoi bon faire les choses ? Je pense qu'il y aura une crise existentielle », a déclaré le propriétaire de X.Parlant du "pire scénario" - l'anéantissement possible de l'homme par l'IA, Musk s'est interrogé : « Voudrais-je être là pour le voir ? Probablement, oui. »Il a déclaré que nous vivions « la période la plus intéressante de l'histoire » et l'a répété à la fin devant un auditorium bondé, en disant à la salle : « Profitez du voyage. »M. Musk s'est entretenu aux Lions de Cannes avec Mark Read, PDG de WPP, pour un vaste débat sur des sujets tels que le pouvoir de transformation de l'innovation technologique, la manière dont l'IA remodèle la créativité, le monde des affaires et la société, ainsi que l'avenir de sa plateforme de médias sociaux.Il a réaffirmé son engagement en faveur de la liberté d'expression sur sa plateforme X, à la suite de batailles antérieures avec des annonceurs sur des questions de sécurité de la marque.Musk a semblé heureux d'entrer dans la fosse aux lions des annonceurs, où il a été interrogé sur scène au sujet de son commentaire de novembre dernier selon lequel « les annonceurs peuvent aller se faire voir ».Il a déclaré que sa remarque n'avait pas pour but de « cibler les annonceurs dans leur ensemble », ajoutant : « Je pense qu'il est important d'avoir une plateforme de liberté d'expression où des personnes de tous horizons peuvent exprimer leur point de vue. Dans certains cas, des annonceurs ont insisté sur la censure. S'il faut choisir entre la censure et l'argent et la liberté d'expression et la perte d'argent, nous choisirons la deuxième solution. »Il poursuit : « Les annonceurs ont le droit d'apparaître à côté de contenus compatibles avec leurs marques, c'est tout à fait normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est d'insister pour qu'il n'y ait pas de contenus avec lesquels ils ne sont pas d'accord sur la plateforme... La liberté d'expression est le fondement de la démocratie et pour que X soit la place publique du monde, elle doit être une plateforme de liberté d'expression - dans les limites de la loi. Je pense qu'il est impératif que les gens aient le droit de s'exprimer. »À la question de savoir si, en tant que patron de X, il regrettait certains de ses propres commentaires sur la plateforme dans le passé, Musk a répondu : « Je me tire une balle dans le pied de temps en temps, mais au moins vous savez que c'est authentique, pas une sorte de relations publiques. Si vous parlez librement, il y aura des moments où vous serez stupide, bien sûr, mais si vous passez constamment par un filtre, vous n'êtes pas réel, alors je suppose qu'il vaut mieux être réel que de passer par un filtre ».Il a souligné qu'il pensait que la plateforme restait le meilleur moyen pour quiconque dans le monde d'atteindre non seulement les influenceurs, mais aussi les "intellectuels".« Si vous voulez atteindre les personnes les plus influentes du monde, pas seulement les influenceurs des médias sociaux, mais en fait (ceux) qui dirigent des entreprises, des pays, et les intellectuels du monde, les gens qui écrivent, la plateforme X est de loin la meilleure », a-t-il déclaré. « C'est presque le seul moyen d'atteindre ces personnes. Ils ne regardent pas la télévision, ils ne font pas de vidéos TikTok. X est plus petite que les autres plateformes de médias sociaux, mais ce sont les personnes les plus influentes au monde, donc si vous voulez les atteindre, c'est le meilleur endroit pour le faire. »À l'approche des élections présidentielles américaines, M. Musk a déclaré qu'il accueillerait volontiers tout débat sur la plateforme X. Il ne s'est toutefois pas penché sur la discussion politique, se contentant de dire que « cela va être intéressant ».Quel est votre avis sur le sujet ?