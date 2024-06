interface utilisateur semblable à celle de ChatGPT et prise en charge du mode sombre ;

chat multimodal : LibreChat prend en charge plusieurs types de données, dont le texte brut, les images et les fichiers ;

exporter les conversations sous forme de captures d'écran, markdown, texte, Json ;

pris en charge de plusieurs fournisseurs d'IA : LibreChat vous permet de choisir entre plusieurs grands modèles de langage différents, notamment ChatGPT, PaLM 2, et plus encore. Chaque fois qu'un modèle majeur est publié, il est généralement ajouté ou mis à jour dans LibreChat la même semaine ;

paramètres personnalisés et préréglages : vous pouvez modifier les paramètres internes du modèle pour obtenir un résultat spécifique. Vous pouvez forcer le modèle à être plus créatif ou déterministe dans sa réponse. Vous pouvez ensuite enregistrer, rappeler, importer et exporter ces paramètres sous forme de préréglages personnalisés ;

recherche et filtrage : une fois que vous avez accumulé un nombre considérable de conversations avec l'IA, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de recherche et de filtrage intégrée pour faire référence à des interactions antérieures plutôt que de perdre du temps à naviguer dans de longs historiques de conversations ;

plug-ins LangChain : l'une des fonctionnalités les plus intéressantes est le système de plug-ins LibreChat, qui est construit au-dessus de LangChain. Cela permet au modèle d'interagir avec son environnement ou d'accéder à des sources de données externes, surmontant ainsi une limitation importante des grands modèles de langage ;

branchements de conversation et agents fonctionnels : vous pouvez modifier et soumettre à nouveau des messages, et transmettre au modèle un ensemble de fonctions qu'il peut ensuite utiliser comme outils pour accomplir une tâche spécifique lorsqu'il le juge approprié ;

identité et authentification sécurisée : le serveur d'identité intégré permet la connexion et l'enregistrement avec l'authentification JWT, ainsi que la prise en charge d'OAuth2 pour la connexion avec Google et l'authentification OpenID pour les comptes Microsoft.

LibreChat réunit le futur des assistants IA avec la technologie révolutionnaire de ChatGPT d'OpenAI. Tout en respectant le style original, LibreChat vous donne la possibilité d'intégrer plusieurs modèles d'IA. Il intègre et améliore également les fonctionnalités originales du client telles que la recherche de conversations et de messages, les modèles d'invite et les plug-ins.



Avec LibreChat, vous n'avez plus besoin d'opter pour ChatGPT Plus et pouvez utiliser des API gratuites ou payantes. Nous encourageons les contributions, le clonage et le forking pour améliorer les capacités de cette plateforme de chatbot avancée.



La communauté open source essaie tant bien que mal de rattraper son retard sur les entreprises privées dans le domaine de l'IA, notamment en ce qui concerne les grands modèles de langage (LLM). Les entreprises privées ont accès à des ressources financières colossales, ce qui leur a permis d'acquérir une puissance de calcul impressionnante pour la formation et l'inférence de leurs modèles d'IA. Bien que ces sociétés se basent parfois sur des recherches libres et open source dans le cadre de leurs travaux, leurs modèles finaux sont "fermés", ce qui empêche les acteurs de l'open source d'y avoir accès pour leurs propres travaux.Cependant, des efforts ont permis de nombreux modèles d'IA open source ces dernières années, comme ceux de la startup française Mistral AI , Smaug-72B, Falcon 180B , etc. LibreChat est une nouvelle alternative open source avec une particularité : il offre l'accès à de nombreux autres services d'IA. Les créateurs de LibreChat décrivent la plateforme comme "un hub centralisé pour toutes vos conversations avec l'IA" qui exploite les capacités des modèles de langage de pointe de divers fournisseurs dans une interface unifiée. La liste comprend les modèles d'OpenAI, mais aussi d'autres modèles fermés et open source.L'équipe déclare : « LibreChat est une plateforme de chat IA gratuite et open source. Cette interface Web offre une vaste personnalisation, prenant en charge de nombreux fournisseurs d'IA, de services et d'intégrations. LibreChat sert tous les chats en un seul lieu avec une interface familière, des améliorations innovantes, pour autant d'utilisateurs que vous le souhaitez ». Dans le cadre d'une interview sur le podcast PracticalAI, Danny Avila, responsable de l'équipe LibreChat, a déclaré qu'il était particulièrement fier de la façon dont le logiciel offre la possibilité de rechercher dans toutes vos conversations antérieures.« À ce jour, ce n'est pas une fonctionnalité de ChatGPT ou de beaucoup d'autres interfaces. Je connais beaucoup de gens, et cette simple fonctionnalité les fait monter à bord », a-t-il déclaré. Il a déclaré que l'interface de LibreChat est disponible en plusieurs langues, l'outil prend en charge les images et les fichiers, la prise en charge de la vidéo étant prévue dans les versions futures. Selon son référentiel, le logiciel est libre et "entièrement open source", avec un "développement piloté par la communauté". (Il est publié sous la licence MIT). Selon la documentation de l'outil, ses caractéristiques importantes sont les suivantes :LibreChat offre aussi la possibilité d'héberger localement sa propre version du logiciel. Pour les utilisateurs de LibreChat, il s'agit de posséder ses propres données, ce qui est un droit humain en voie de disparition, un luxe à l'ère d'Internet et encore plus à l'ère des grands modèles de langage. Avila a rappelé que de grands sites communautaires comme Reddit ont révisé leurs politiques sur grattage Web et imposé des limites à l'utilisation des API, certaines entreprises exigeant même des utilisateurs qu'ils autorisent l'accès à leurs données. Et les entreprises de médias sociaux ne sont pas les seules à adopter ces nouvelles pratiques.Selon Avila, la récente version "gratuite" de GPT-4o en dit long. Il explique que les entreprises d'IA veulent non seulement des utilisateurs pour leur popularité, mais aussi pour l'afflux immédiat de données. En gros, il a déclaré que les données resteront une denrée plus recherchée que le pétrole, tant que les grandes entreprises technologiques continueront de développer le calcul pour la formation de l'IA. Avec la possibilité d'héberger localement les modèles, les utilisateurs obtiennent enfin une opportunité rare de protéger leurs données et de retenir les données que les Big Tech siphonnent pour la formation de leurs modèles.LibreChat est entièrement open source. Cela signifie que n'importe qui peut prendre le travail de l'équipe, le modifier s'il le souhaite en vue de rajouter de nouvelles fonctionnalités et créer ses propres versions. Lancé il y a environ un an, LibreChat compte déjà plus de 14 600 étoiles sur GitHub. Avila pense que l'open source est l'avenir de l'IA. LibreChat promet en outre de continuer à s'améliorer tout en restant fidèle à ses racines libres et open source.Alors que davantage de personnes travaillent sur l'IA, LibreChat présente une alternative accessible pour que nous puissions tous essayer ces chatbots et voir ce qui pourrait être possible à l'avenir. La dernière version de la plateforme est LibreChat v0.7.4-rc1. L'équipe permet également aux utilisateurs d'accéder à une démo via le site Web de LibreChat.Sources : LibreChat Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de LibreChat et de ses différentes caractéristiques ?Partagez-vous l'avis selon lequel l'open source est l'avenir de l'IA ?En quoi ce projet fait-il avancer l'IA open source ? Ou s'agit-il simplement d'un agrégateur de modèles d'IA ?