Ne faites pas confiance, vérifiez. Donc, même ce discours, tout ce que j'ai dit, ne me faites pas confiance. Vous devez en faire l'expérience vous-même et apprendre par vous-même. Et cela va être très important à l'aube des cinq ou dix prochaines années, car avec la façon dont les images sont créées, les deepfakes, les vidéos, vous ne pourrez pas, vous ne saurez littéralement pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Il sera presque impossible de le savoir. On aura l'impression d'être dans une simulation parce que tout semblera fabriqué. Tout aura l'air produit.Il est donc très important que vous changiez d'état d'esprit ou que vous tentiez de changer d'état d'esprit pour vérifier les choses dont vous pensez avoir besoin par votre expérience, par votre intuition. Parce que tous ces appareils dans vos sacs, dans vos poches, se déchargent de l'image du neurone que je vous ai envoyée, et parce que toutes ces choses sont sur votre téléphone maintenant, vous ne construisez plus ces connexions dans votre cerveau.

