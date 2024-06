Choisissez votre propre expérience de navigation

ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat, un modèle local ou sur le cloud, c'est vous qui décidez

Expérimentation avec des services d’IA

Ajouter un chatbot de votre choix à la barre latérale, afin de pouvoir y accéder rapidement lorsque vous naviguez.

Sélectionner et envoyer du texte à partir de pages web :

Résumer l'extrait et le rendre plus facile à parcourir et à comprendre en un coup d'œil. Simplifier le langage. Mozilla trouve cette fonction pratique pour répondre aux questions "pourquoi" des enfants. Demander au chatbot de tester vos connaissances et votre mémoire de l'extrait.





Sélectionnez le texte à résumer

Allez dans Paramètres > Expériences nocturnes et activez l'expérience AI Chatbot Integration.

Choisissez votre chatbot préféré dans cette liste de fournisseurs :

ChatGPT Google Gemini HuggingChat Le Chat Mistral



Critique des fonctionnalités d’IA dans Firefox Nightly

Protection de la vie privée : bien que la génération locale d’alt-texte soit un pas dans la bonne direction, nous devons nous assurer que les données générées ne sont pas exploitées à des fins publicitaires ou de profilage. Mozilla doit être transparent sur la manière dont ces données sont traitées et stockées.

Choix des services d'IA : l'expérimentation avec des services d'IA tiers est louable, mais nous devons nous demander quels services sont inclus et pourquoi. Les utilisateurs devraient avoir un contrôle total sur les services qu'ils activent, sans aucune préférence implicite.

Qualité des services : Mozilla doit garantir que les services d'IA proposés sont de haute qualité et pertinents. Si un chatbot fournit des réponses inexactes ou biaisées, cela pourrait nuire à l'expérience de l'utilisateur.

Éthique et responsabilité : Mozilla doit continuer à évaluer l'impact éthique de ces fonctionnalités. Comment les services d'IA sont-ils formés ? Quelles mesures sont prises pour éviter les biais et les discriminations ?

« Alors que Mozilla envisage l'avenir de Firefox, nous nous concentrons sur la construction d'un navigateur qui vous permet de choisir votre propre voie et vous donne la liberté d'explorer sans inquiétude ni compromis. Pour ce faire, nous nous appuyons sur quelques idées fondamentales : simplifier l'expérience en ligne, protéger votre vie privée et vous offrir des choix significatifs.« Notre engagement envers ces principes nous guide alors que nous commençons à tester à petite échelle nos premières fonctionnalités d'IA générative dans Firefox Nightly. Fondée sur les années de recherche et de plaidoyer de Mozilla pour la construction d'une IA digne de confiance, notre approche a été intentionnelle et méthodique.« Au début du mois, nous avons annoncé une fonctionnalité pionnière d'accessibilité alimentée par l'IA : la génération locale de texte alternatif (alt-text) pour les images dans les PDF. En générant le texte alternatif localement sur votre appareil, Firefox s'assure que vos données restent privées. Au fur et à mesure que nous développons cette fonctionnalité et que nous apprenons du déploiement, notre objectif est de permettre aux utilisateurs de lecteurs d'écran de mieux comprendre les images qui seraient autrement inaccessibles. Nous continuerons à investir dans des modèles locaux qui améliorent l'expérience de l'utilisateur sans compromettre la protection de la vie privée.« Nous pensons qu'il est important de pouvoir choisir les services d'IA pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, vous devez pouvoir choisir le service qui vous convient le mieux et ne pas être lié à un seul fournisseur. Deuxièmement, tous ces modèles sont encore en cours de développement et d'amélioration. Aucun n'est parfait, et ils sont tous bons à certains égards et moins bons à d'autres. Cela vous donne l'occasion d'expérimenter de nombreux services afin de trouver celui qui vous sera le plus utile pour ce que vous essayez d'accomplir. L'IA est un ingrédient qui peut améliorer votre expérience. Elle n'a pas besoin de remplacer les outils que vous connaissez et appréciez déjà ».« Qu'il s'agisse d'un modèle local ou basé sur le cloud, si vous souhaitez utiliser l'IA, nous pensons que vous devez avoir la liberté d'utiliser (ou non) les outils qui répondent le mieux à vos besoins. Dans cette optique, nous lancerons cette semaine une expérience opt-in offrant un accès aux services d'IA préférés dans Nightly afin d'améliorer la productivité lors de la navigation. Au lieu de jongler entre les onglets ou les applications pour obtenir de l'aide, ceux qui ont choisi d'adhérer auront la possibilité d'accéder à leur service d'IA préféré depuis la barre latérale de Firefox pour résumer l'information, simplifier le langage ou tester leurs connaissances, le tout sans quitter la page web en cours.« Notre offre initiale comprendra ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat et Le Chat Mistral, mais nous continuerons à ajouter des services d'IA qui répondent à nos critères de qualité et d'expérience utilisateur ».Dans la première expérience que vous pouvez tester cette semaine, vous pourrez :Pour activer l'expérience :Ensuite, lorsque vous naviguez, sélectionnez n'importe quel texte, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option Demander au chatbot pour envoyer le texte, le titre de la page et l'invite à votre fournisseur. Si vous souhaitez conserver un accès permanent à la barre latérale, cliquez sur Personnaliser la barre d'outils dans le menu contextuel de la barre d'outils, puis faites glisser l'icône de la barre latérale vers votre barre d'outils.Nightly peut être configuré par des testeurs avancés pour utiliser des invites personnalisées et tout chatbot compatible, tel que llamafile (discord), qui exécute des modèles ouverts sur l'appareil, y compris des modèles open-source.« Nous sommes impatients que la communauté partage des messages-guides, des chatbots et des modèles intéressants afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs. Nous étudions également la possibilité d'offrir une option facile à mettre en place pour un chatbot privé, entièrement local, comme alternative à l'utilisation de fournisseurs tiers ».Bien que les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle dans Firefox Nightly soient prometteuses, il est essentiel de les examiner de manière critique. Voici quelques points à considérer :En fin de compte, l’intégration de l’IA dans Firefox Nightly est une étape passionnante, mais elle doit être accompagnée d’une réflexion critique et d’un engagement envers la transparence et la protection de la vie privée.Sources : Mozilla Quelle est votre opinion sur la génération locale d’alt-texte ? Pensez-vous que c’est une avancée significative pour l’accessibilité, ou craignez-vous que cela puisse être exploité d’une manière qui compromet la vie privée des utilisateurs ?Quels services d’IA tiers seriez-vous intéressé à utiliser dans Firefox Nightly ? Préférez-vous des chatbots, des résumés automatiques ou d’autres fonctionnalités ? Pourquoi ?Comment Mozilla devrait-il équilibrer le choix des services d’IA avec la qualité et l’éthique ? Devrions-nous privilégier la diversité des options ou la rigueur dans la sélection des services ?Quelles autres fonctionnalités d’IA aimeriez-vous voir intégrées dans les navigateurs ? Pensez à l’avenir et partagez vos idées !