Anthropic CEO says we need to think bigger than a universal basic income if we want to solve the AI inequality problem

- Some fear that rapid advances in AI may concentrate power and wealth among a small elite.

- Anthropic CEO Dario Amodei says a universal basic income may not… pic.twitter.com/EX0Ywd25kP — Burny — Effective Omni (@burny_tech) June 24, 2024

Sam Altman, PDG d'OpenAI, estime qu'au lieu d'un revenu de base universel, il faudrait un calcul de base universel

Un extrait de l'entretien avec le PDG d'Anthropic

Les experts estiment que les avancées de l’IA pourraient être une arme à double tranchant pour l’économie mondiale - stimulant la productivité tout en provoquant des changements radicaux dans les entreprises et les industries. Goldman Sachs a publié une analyse affirmant que les outils d’IA « pourraient entraîner une augmentation de 7 % (ou près de 7 000 milliards de dollars) du PIB mondial et une hausse de la croissance de la productivité de 1,5 point de pourcentage sur une période de 10 ans ». Cependant, cela pourrait également entraîner « une perturbation significative » de la main-d’œuvre, avec jusqu’à 300 millions d’emplois potentiellement exposés à l’automatisation.Les progrès rapides de l'IA pourraient consolider le pouvoir et la richesse entre les mains d'un petit nombre. C'est pourquoi de nombreux acteurs de l'industrie technologique ont lancé un appel en faveur d'un revenu de base universel.Dario Amodei, PDG d'Anthropic, au Time : « Les idées autour du revenu de base garanti - si nous ne pouvons pas trouver mieux, je pense certainement que c'est mieux que rien. Mais je préférerais de loin un monde dans lequel tout le monde peut contribuer. Ce serait un peu dystopique si quelques personnes pouvaient gagner des billions de dollars et que le gouvernement les distribuait à la masse. C'est mieux que de ne pas le distribuer, mais je pense que ce n'est pas vraiment le monde que nous voulons viser.Amodei, ancien employé d'OpenAI, a lancé Anthropic en 2021 avec sa sœur Daniela et cinq autres collègues d'OpenAI. Ils étaient convaincus que l'IA aurait un impact considérable sur le monde et voulaient créer une entreprise qui veillerait à ce qu'elle soit alignée sur les valeurs humaines. Amodei a décrit l'entreprise au Time comme étant axée sur le « bien public ».De nombreux acteurs du secteur technologique ont exprimé leur soutien au revenu de base universel afin d'atténuer l'impact économique de l'IA. L'idée est qu'il servirait de filet de sécurité pour les personnes dont l'emploi est menacé par la technologie.Toutefois, Amodei estime que l'IA modifiera la société de manière si fondamentale que nous devrons concevoir une solution plus globale. Il n'a pas la réponse, a-t-il reconnu, en partie parce qu'il pense qu'il doit s'agir d'une « conversation entre les humains ». Amodei a également évoqué la perspective d'une IA capable de faire pratiquement tout mieux que les humains, et ce que cela signifierait pour le monde :« Je pense que si le rythme exponentiel [des progrès de l'IA] est correct, les systèmes d'IA seront meilleurs que la plupart des humains, peut-être même que tous les humains, pour faire la plupart des choses que les humains font. Nous allons donc devoir repenser beaucoup de choses. À court terme, je parle toujours de complémentarité - nous devrions nous assurer que les humains et les IA travaillent ensemble. C'est une excellente réponse à court terme. Je pense qu'à long terme, nous devrons vraiment réfléchir à la manière dont nous organisons l'économie et dont les humains envisagent leur vie. Une personne ne peut pas faire cela. Une entreprise ne peut pas le faire. Il s'agit d'une conversation au sein de l'humanité. Et ma seule inquiétude est que, si la technologie évolue rapidement, nous devrons trouver une solution rapidement ».Le patron d'OpenAI, Sam Altman, était tellement préoccupé par l'impact de l'IA sur la société et l'emploi qu'il a mené une expérience en 2016 montrant comment un RBI pourrait annuler certains de ces problèmes. Ce programme a donné entre 50 et 1 000 dollars par mois à plus de 3 000 personnes.Récemment, Altman a déclaré qu'il se demandait si l'avenir ne ressemblait pas davantage à un calcul universel de base qu'à un revenu universel de base, dans lequel chacun reçoit une part du calcul du GPT-7 qu'il peut utiliser, revendre ou donner : « Maintenant que nous voyons certaines des façons dont l'IA se développe, je me demande s'il n'y a pas de meilleures choses à faire que la conceptualisation traditionnelle de l'UBI (Revenu de base universel). Par exemple, je me demande si l'avenir ne ressemble pas plus à un calcul de base universel qu'à un revenu de base universel. Si tout le monde obtient une part de calcul GPT 7 qu'il peut utiliser, revendre ou donner à quelqu'un pour la recherche sur le cancer. Mais ce que vous obtenez, ce ne sont pas des dollars. Vous possédez une partie de la productivité ».Cette proposition n'a pas reçu beaucoup de soutien.Elon Musk, dont la société d'intelligence artificielle xAI a récemment annoncé qu'elle lèverait 6 milliards de dollars lors de son cycle de financement de série B, a également appelé à un « revenu élevé universel ». Il a déclaré l'année dernière qu'à un moment donné, il n'y aurait plus besoin d'emploi, car l'IA mettrait fin à la nécessité d'employer des êtres humains.Dans le même ordre d'idées, le 20 juin dernier, Anthropic a lancé sa dernière offensive dans cette course en publiant la dernière version de son chatbot Claude : Claude 3.5 Sonnet. Selon l'entreprise, ce modèle établit de nouvelles normes industrielles en matière de raisonnement, de codage et de certains types de mathématiques, battant GPT-4o, la dernière offre d'OpenAI. « Avec le lancement d'aujourd'hui, nous faisons un pas vers ce que nous pensons être un changement significatif dans la façon dont nous interagissons avec la technologie », a déclaré Amodei dans un communiqué le 20 juin. « Notre objectif avec Claude n'est pas de créer un [grand modèle de langage] de plus en plus performant, mais de développer un système d'IA capable de travailler aux côtés des personnes et des logiciels de manière significative ».Je pense que notre culture a toujours été marquée par l'idée de « faire plus avec moins ». Nous essayons toujours de maintenir une situation où, avec moins de ressources informatiques, nous pouvons faire la même chose ou mieux que quelqu'un qui a beaucoup plus de ressources informatiques. En fin de compte, notre avantage concurrentiel réside donc dans notre créativité en tant que chercheurs et ingénieurs. Je pense de plus en plus en termes d'offres de produits créatifs, plutôt qu'en termes de calcul pur. Je pense qu'il faut beaucoup de calcul pur. Nous en avons beaucoup, et nous en aurons encore plus. Mais tant que nous pouvons l'utiliser plus efficacement, tant que nous pouvons faire plus avec moins, alors en fin de compte, les ressources trouveront leur chemin vers les entreprises innovantes.Je pense que nous sommes assez bien armés pour la génération suivante, même si, dans l'histoire d'Anthropic, nous aurons besoin de lever davantage de fonds. Il est difficile de dire d'où cela viendra. Il y a des investisseurs traditionnels. Il y a les grands fournisseurs de calcul. Et il y a diverses autres sources auxquelles nous n'avons peut-être pas pensé.La technologie devient suffisamment puissante pour que le gouvernement joue un rôle important dans sa création et son déploiement. Il ne s'agit pas seulement de réglementation. C'est une question de sécurité nationale. À un moment donné, certains aspects de cette technologie devraient-ils être un projet national ? Je pense qu'il y aura de nombreuses utilisations de modèles au sein du gouvernement. Mais je pense qu'avec le temps, il est possible que les modèles les plus puissants soient considérés comme essentiels pour la sécurité nationale. Je pense que les gouvernements peuvent s'impliquer beaucoup plus, et je souhaite que les gouvernements démocratiques dirigent cette technologie de manière responsable. Cela pourrait signifier que les gouvernements sont fortement impliqués dans la construction de cette technologie. Je ne sais pas à quoi cela ressemblerait. Rien de tel n'existe aujourd'hui. Mais étant donné la puissance de ce que nous construisons, les individus ou même les entreprises devraient-ils vraiment être au centre de cette technologie une fois qu'elle aura atteint une certaine puissance ? J'imagine que dans un petit nombre d'années - deux, trois, cinq ans - cela pourrait être une conversation très sérieuse, en fonction de la situation.Source : entretien avec le TimeL’IA peut-elle réellement remplacer tous les emplois humains ? Selon-vous, est-il possible que l’IA puisse surpasser les humains dans presque tous les domaines ? Quelles professions sont les plus vulnérables, et comment pouvons-nous nous préparer à cette éventualité ?Quelles alternatives au revenu de base universel existent ? Explorez d’autres approches pour atténuer les pertes d’emplois dues à l’IA. Peut-être des formations spécialisées, des incitations fiscales pour les entreprises qui maintiennent des effectifs humains, ou des modèles de partage des bénéfices ?Comment pouvons-nous garantir que l’IA profite à tous ? Pensez à des mécanismes pour éviter une concentration excessive du pouvoir et des richesses entre les mains de quelques-uns. Comment pouvons-nous créer un équilibre entre progrès technologique et bien-être collectif ?Quel rôle les entreprises technologiques devraient-elles jouer ? Explorez la responsabilité des géants de la tech comme Amazon, Google et Facebook. Devraient-ils contribuer davantage à la société en cas de pertes d’emplois massives liées à l’IA ?Comment pouvons-nous encourager l’innovation tout en protégeant les travailleurs ? Pensez à des politiques et des incitations qui favorisent l’innovation tout en garantissant la sécurité économique des individus.