Un récent sondage réalisé par Gartner, Inc. auprès de plus de 1 800 dirigeants a révélé que 55 % des organisations disposent d'un conseil en matière d'IA. Le sondage indique également que 54 % des organisations ont un chef de l'IA ou un leader de l'IA qui orchestre les activités. Le sondage a été réalisé auprès de 1 808 personnes qui ont participé à un webinaire de Gartner en juin 2024 sur la manière dont les dirigeants peuvent évaluer le coût, le risque et la valeur des initiatives en matière d'IA et de GenAI. Les résultats de ce sondage ne sont pas représentatifs des conclusions globales ou du marché dans son ensemble.", a déclaré Frances Karamouzis, Distinguished VP Analyst Gartner. "La responsabilité de l'IA est dispersée. En outre, certaines organisations sont décentralisées, cloisonnées ou ne savent pas exactement où se situent les initiatives en matière d'IA. À la question de savoir qui est responsable des initiatives d'IA, seul un quart des personnes interrogées ont indiqué un rôle clair.", a déclaré M. Karamouzis. "Lorsqu'on leur a demandé d'identifier les trois principaux domaines de compétence du conseil d'administration, 26 % des dirigeants ont cité la gouvernance, et 21 % ont indiqué que la stratégie devrait être l'un des principaux domaines d'intervention.", a déclaré M. Karamouzis. "Sur les 54 % de dirigeants qui ont indiqué que leur organisation avait un responsable de l'IA, ou un leader de l'IA, 88 % ont déclaré que leur leader de l'IA n'avait pas le titre de responsable en chef de l'IA (CAIO).Les cadres supérieurs ou suite C (C pour Chief) reçoivent des directives de leur conseil d'administration, et la plupart des conseils d'administration ne veulent pas l'élargir. Malgré cela, les conseils d'administration veulent un responsable de l'IA qui soit chargé de l'orchestration de l'IA.", a déclaré M. Karamouzis. ": GartnerPensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?