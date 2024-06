La demande mondiale pour les applications d'IA a explosé au cours des deux dernières années. Parallèlement, les besoins en centres de données pour héberger les logiciels d'IA ont également considérablement augmenté. Les choses sont telles que les serveurs sont loués avant même la mise en place de l'infrastructure cloud. Un rapport publié le mois dernier par le groupe de conseil CBRE indique que les entreprises ont tellement besoin de centres de données qu'elles les louent avant même qu'ils ne soient construits. Le groupe rapporte aussi que la construction de centres de données atteint une hausse historique de 46 %.Omdia, quant à lui, rapporte que l'IA est en passe de devenir la principale charge de travail des serveurs des centres de données. Le dernier rapport d'Omdia, consulté par The Register, indique que les applications d'IA représentent la catégorie à la croissance la plus rapide en matière de nombre de serveurs déployés par an. Selon le rapport, en matière du nombre de serveurs déployés, les analystes d'Omdia s'attendent à ce que l'IA dépasse cette année la plupart des autres charges de travail des serveurs, telles que les bases de données et l'analyse. Ils s'attendent aussi à ce qu'elle dépasse les télécommunications d'ici à 2027.Les analystes notent que la demande pour les applications d'IA a accéléré les investissements dans les centres de données, et que 2024 devrait voir une augmentation de 28,5 % des dépenses d'investissement. Cette augmentation devrait être soutenue par les réserves de liquidités des entreprises des grands hyperscaleurs. Les ventes de serveurs devraient augmenter de 74 % pour atteindre 210 milliards de dollars cette année, contre 121 milliards de dollars en 2023. Toutefois, les dépenses liées à la gestion thermique des centres de données devraient augmenter de 22 %, pour atteindre 9,4 milliards de dollars en 2024.Selon le groupe CBRE, en 2023, le marché primaire des centres de données aux États-Unis a enregistré une augmentation significative de l'offre, atteignant 5 174,1 MW, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente. La construction a atteint des sommets historiques, avec 3 077,8 MW en cours de développement, représentant une augmentation de 46 % d'une année sur l'autre. Selon Omdia, les revenus tirés de l'infrastructure de distribution d'énergie dépasseront pour la première fois les 4 milliards de dollars, et les revenus de l'alimentation sans interruption vont augmenter de 10 % au cours de cette année.Ces derniers devraient atteindre 13 milliards de dollars. Toutefois, en ce qui concerne les serveurs achetés pour les cas d'utilisation de l'IA, Omdia prévoit que les unités destinées à la formation des modèles d'IA n'augmenteront que de 5 % par an à l'avenir, contre un taux de 17 % pour les serveurs destinés à l'inférence. La raison en est que la demande de serveurs pour la formation à l'IA est largement alimentée par un petit nombre d'hyperscaleurs. Ces acheteurs s'efforcent de maximiser l'efficacité de leur matériel optimisé pour l'IA, en réduisant le nombre de serveurs nécessaires pour la formation de modèles.Selon Omdia, la formation à l'IA peut être considérée comme une activité de R&D et fera donc l'objet d'une allocation budgétaire basée sur le plan, ce qui signifie qu'une part des revenus sera réinvestie. Inversement, le nombre de serveurs nécessaires pour l'inférence augmentera à mesure que le nombre de personnes utilisant des applications d'IA augmentera. Un rapport publié ce mois-ci par PGIM, l'unité de gestion d'actifs de Prudential Financial, indique que les charges de travail d'IA doubleront la demande d'énergie des centres de données d'ici à 2026, mettant en garde contre l'évolution de la demande en énergie.Omdia rapporte également que l'augmentation de la demande de matériel serveur plus puissant a eu pour effet secondaire de faire exploser le déploiement des systèmes de refroidissement liquide. Les données d'Omdia montrent que la technologie monophasée directe est de loin la plus populaire, grâce à sa simplicité et à sa maturité, et cela devrait rester le cas. En revanche, le refroidissement direct biphasé utilise le changement de phase pour gérer des charges de puce plus élevées et constitue actuellement une technologie de niche, mais Omdia laisse entrevoir des "perspectives de croissance significatives".Les projections d'Omdia indiquent que le chiffre d'affaires total des systèmes de refroidissement par liquide devrait dépasser les 5 milliards de dollars d'ici 2028, après avoir franchi la barre des 2 milliards de dollars à la fin de cette année. Omdia ajoute que la croissance des systèmes de refroidissement par immersion n'a pas été à la hauteur l'année dernière en raison d'obstacles réglementaires et financiers et cette technologie est encore largement considérée comme l'apanage de l'informatique de haute performance. Microsoft a récemment mis fin à son projet de centre de données sous l'eau "Project Natick".Lancé en 2016, le projet Natick visait à déterminer si les centres de données pouvaient être installés et exploités sous l'eau. Le projet était destiné à aider à façonner une autre perspective dans la gestion du cloud pour mieux servir les utilisateurs dans les zones proches de cours d'eau. Microsoft voyait dans le déploiement de serveurs en eaux profondes une solution au refroidissement, aux énergies renouvelables, mais aussi à une empreinte environnementale moindre. Microsoft vient d’y mettre fin. Des rapports non officiels suggèrent que le déploiement d'un centre de données sous la mer s’avère très coûteuse.Selon Omdia, à mesure que l'IA devient omniprésente, la demande de refroidissement liquide a considérablement augmenté. Omdia indique que les principales tendances comprennent l'adoption rapide des échangeurs de chaleur à porte arrière (RDHx) combinés au refroidissement direct de la puce 1-P, atteignant une croissance impressionnante de 65 % d'une année sur l'autre, intégrant fréquemment des applications de réutilisation de la chaleur. Cette période voit également un mélange stratégique de technologies de refroidissement par air et par liquide, créant une gestion thermique équilibrée et efficace.Selon PGIM, sur le plan mondial, la consommation d'énergie des centres de données pourrait passer de 2 % en 2024 à plus de 20 % d'ici à 2030. « L'augmentation exponentielle de la demande de capacité de calcul pour la formation de grands modèles de langage (LLM) aura de profondes implications pour les centres de données et pourrait être l'un des aspects les plus négligés de la transition énergétique », indique le rapport. Les analystes de PGIM indiquent également que la demande de centres de données augmente dans les pays développés qui ont pris du retard dans l'extension de leur infrastructure électrique.Par ailleurs, un récent rapport de Grid Strategies indique que l'appétit énergétique de l'IA met à rude épreuve le réseau électrique des États-Unis qui n'était pas préparé à une augmentation subite de la charge. Cela a laissé les entreprises informatiques à la recherche de solutions miracles.Source : OmdiaQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'augmentation des dépenses liées à l'extension et la construction de nouveaux centres de données ?Quels sont les impacts potentiels de l'augmentation rapide du nombre de centres de données sur le climat ?