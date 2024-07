Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres

L'ONU veut créer une agence mondiale pour réguler l'IA

Ari Emanuel, PDG d'Endeavor, le conglomérat du sport et du divertissement, a qualifié Sam Altman, PDG d'OpenAI, « d'escroc » à qui l'on ne peut pas faire confiance en matière d'intelligence artificielle.Lors du festival d'idées d'Aspen vendredi, Tina Brown, rédactrice en chef fondatrice du Daily Beast, a demandé au géant des médias de partager ses réflexions sur l'intelligence artificielle et les assurances que des innovateurs tels qu'Altman donnent à propos de la technologie.Emanuel a d'abord pensé à Elon Musk, qu’il considère comme un « ami », notant qu'ils n'étaient pas d'accord sur de nombreux points, mais pas sur les risques de l'IA. « Si Elon Musk est inquiet, alors nous devrions l’être aussi », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin de garde-fous. »En ce qui concerne Sam Altman, Emanuel a été moins indulgent. Il a critiqué la façon dont OpenAI, initialement une organisation à but non lucratif, est désormais devenue lucrative. Altman ne détient pas directement d’actions dans OpenAI, mais la structure de l’entreprise est inhabituelle : une partie à but lucratif est gérée par une organisation à but non lucratif. Cette structure visait à garantir que l’IA générale bénéficie à l’humanité avant de privilégier les profits. Cependant, ces derniers mois, l’engagement d’OpenAI envers cette mission a été remis en question.Deux jours avant l'intervention d'Emanuel au festival, Altman et le PDG d'Airbnb, Brian Chesky, étaient présents au même événement et ont déclaré que la mise au point d'une IA responsable nécessiterait la participation de la société.« Nous devons apprendre à créer des technologies sûres », a déclaré Altman. « Nous devons trouver comment construire des produits sûrs, et cela passe par un dialogue permanent avec la société ».Emanuel a déclaré que les personnes comme Altman sont probablement très intelligentes et qu'il ne veut pas étouffer l'innovation ; cependant, il ne croit pas que les innovateurs aient bien pesé les avantages de l'IA par rapport à ses inconvénients. « J'ai pensé à toute une série de choses qui sont mauvaises », a-t-il déclaré. « Vous me dites que vous avez fait le calcul et que les avantages l'emportent sur les inconvénients. Je ne crois pas ».Le PDG d'Endeavor a ajouté que la réglementation gouvernementale sera nécessaire à mesure que l'IA se développera.« Je ne veux pas non plus étouffer l'innovation, car je pense que nous avons besoin de l'IA. Mais nous devons l'encadrer », a-t-il déclaré. « Je sais que beaucoup de gens dans la Silicon Valley n'aiment pas que le gouvernement intervienne - et ce n'est pas comme si le gouvernement avait obtenu de bons résultats dans ce domaine - mais il s'agit d'une technologie assez dynamique qui nécessite une réflexion approfondie sur ce qui peut et ne peut pas se produire ».Il est clair qu’Ari Emanuel estime que la confiance envers les acteurs de l’IA doit être examinée de près, et que des mesures de régulation sont nécessaires pour garantir une utilisation responsable de cette technologieLa prolifération de la haine et des mensonges sur les plateformes numériques et la menace que l'intelligence artificielle puisse devenir un « monstre » incontrôlé exigent une action mondiale coordonnée, à commencer par un code de conduite pour les gouvernements, les entreprises technologiques et les annonceurs qui promeut la vérité et protège les droits de l'homme, selon une déclaration du secrétaire général de l'ONU.Antonio Guterres a déclaré qu'il prévoyait de nommer un conseil consultatif scientifique et un conseil consultatif sur l'intelligence artificielle en septembre 2023 pour préparer les initiatives que l'ONU pourrait prendre. Il a déclaré qu'il réagirait favorablement à une nouvelle agence de l'ONU sur l'intelligence artificielle et a suggéré comme modèle l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est basée sur la connaissance et dispose de certains pouvoirs de réglementation.Guterres a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il prévoyait de mener de larges consultations sur les principes du Code de conduite des Nations Unies pour l'intégrité de l'information sur les plateformes numériques, qu'il publiera avant le Sommet de l'avenir des Nations Unies de l'année prochaine.Il a exprimé l'espoir que le code sera largement soutenu, mais lorsqu'on lui a demandé si les gouvernements et les entreprises technologiques étaient disposés à prendre des mesures pour rendre l'espace numérique plus sûr, il a répondu : « C'est la question que je me pose ».« Nous avons affaire à une entreprise qui génère des profits énormes, et nous avons aussi affaire dans certaines situations à des gouvernements qui ne respectent pas entièrement les droits de l'homme, c'est donc une bataille constante - et dans cette bataille constante, nous devons mobiliser tous ceux qui sont attachés à l'intégrité de l'information sur les plateformes numériques », a-t-il déclaré.Heidi Beirich, cofondatrice du Projet mondial contre la haine et l'extrémisme, a convenu que même si c'est une étape positive que l'ONU appelle à des solutions internationales à ce problème mondial, son code de conduite ne sera probablement pas suffisant pour arrêter le torrent d'informations fausses et haineuses en ligne.« Le fait est que les codes volontaires, y compris les propres conditions de service des entreprises sur ces questions, n'ont pas réussi à les maîtriser », a déclaré Beirich. « Le problème pour l'ONU est qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'il semble devoir faire pour régler ce problème, qui est essentiellement une législation ».Guterres a déclaré que de nombreuses initiatives étaient en cours, notamment une loi et un code de conduite dans l'Union européenne pour ses 27 pays membres et un sommet britannique sur la sécurité de l'IA à l'automne. D'autres gouvernements étudient également des formes de réglementation. Mais il a dit qu'il y a une opinion selon laquelle la réglementation n'est pas facile parce que les choses évoluent très rapidement, et qu'une approche globale est donc nécessaire.Guterres a déclaré qu'un problème clé est que le modèle commercial de l'entreprise technologique donne la priorité à l'engagement plutôt qu'à la confidentialité, à la vérité et aux droits de l'homme. Il a déclaré que les entreprises technologiques doivent comprendre que des profits massifs ne peuvent être créés « au détriment d'un modèle d'engagement qui passe avant toute autre considération ».Le chef de l'ONU a déclaré que le code de conduite ne sera pas une solution, « mais il sera mondial » et il permettra aux gouvernements, aux entreprises technologiques, aux annonceurs et autres « de s'engager sur ce qui doit être fait pour garantir ou au moins pour promouvoir sérieusement l'intégrité de l'information sur les plateformes numériques ».Source : Ari Emanuelpensez-vous que les entreprises travaillant sur l’intelligence artificielle devraient être davantage régulées pour garantir une utilisation responsable de cette technologie ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Ari Emanuel a suggéré que le gouvernement devrait intervenir pour mettre en place des garde-fous sur l’IA. Êtes-vous d’accord avec cette idée ? Quel devrait être le rôle du gouvernement dans la régulation de l’IA ?OpenAI avait initialement pour mission de développer une IA bénéfique pour l’humanité. Pensez-vous que cette mission est toujours respectée, ou l’entreprise a-t-elle perdu de vue cet objectif initial ?comment les entreprises d’IA devraient-elles rendre compte de leurs actions et de leurs décisions ? Quelles mesures devraient-elles prendre pour garantir la transparence et la responsabilité ?