Les rapports font pourtant état de ce que ces moteurs de réponse à base d’intelligence artificielle inventent des informations à partir de rien et débitent des absurdités

Tout le monde peut participer à l’initiative de sauvetage de la planète en désactivant l’IA dans Google Search avec le paramètre "udm=14"

1. Trouvez l’URL de recherche : Après avoir effectué une recherche sur Google, examinez l’URL dans la barre d’adresse de votre navigateur. Vous verrez une URL longue avec des informations de suivi et des paramètres de mode. Cherchez la ligne “&udm=14” dans cette URL. 2. Ajoutez “&udm=14” à la fin de l’URL : Si vous ajoutez “&udm=14” à la fin de l’URL de recherche, vous basculerez automatiquement vers l’interface de recherche “web”. Cela affichera uniquement les 10 liens bleus traditionnels, sans publicités ni autres éléments superflus.

1. Allez dans les paramètres de Chrome : cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit du navigateur et ce sera l'avant-dernière option. 2. Cliquez sur l'onglet Moteur de recherche à gauche de l'écran, puis sur Gérer les moteurs de recherche et Recherche de sites. 3. Faites défiler vers le bas jusqu'à Recherche de site et cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle entrée.



Nom : Google (Web)

Raccourci : www.google.com

URL : {google:baseURL}/search?udm=14&q=%s

4. Cliquez sur les trois points à droite de la nouvelle entrée Google (Web) et sélectionnez Faire par défaut.

Chaque fois que vous effectuez une recherche comme « combien de cailloux dois-je manger » et que l'intelligence artificielle de Google vous répond « au moins un petit caillou par jour », vous consommez environ trois wattheures d'électricité, selon Alex de Vries, fondateur de Digiconomist. C'est dix fois la consommation d'énergie d'une recherche traditionnelle sur Google et à peu près l'équivalent de la quantité d'énergie utilisée pour parler pendant une heure sur un téléphone fixe.La situation est telle que l’intelligence artificielle entraîne la surcharge des réseaux électriques et fait craindre une pénurie. L'intelligence artificielle est un énorme gouffre à électricité. Aux États-Unis, les analystes rapportent que les réseaux électriques atteignent peu à peu leur limite.L'année dernière, les prévisions à cinq ans de Grid Strategies tablaient sur une croissance de 2,6 %. Depuis, ce chiffre a presque doublé pour atteindre 4,7 % et les planificateurs de Grid Strategies s'attendent à ce que la demande de pointe augmente de 38 gigawatts. Cela équivaut à la quantité nécessaire pour alimenter 12,7 millions de foyers, soit un peu plus que le nombre total d'unités d'habitation au Texas. Mais plus inquiétant encore, les analystes pensent que ce chiffre est probablement une sous-estimation des besoins réels.Ils s'attendent à ce que les prochaines prévisions (en décembre de cette année) fassent état d'un taux de croissance encore plus élevé au niveau national. Grid Strategies émet un avertissement clair : « le réseau électrique américain n'est pas prêt à faire face à une croissance importante de la charge ». Certains experts de l'industrie craignent des pénuries d'électricité. AES, une société de services publics basée en Virginie, a expliqué à ses investisseurs que les centres de données pourraient représenter jusqu'à 7,5 % de la consommation totale d'électricité aux États-Unis d'ici 2030, en citant des données du Boston Consulting Group.Perplexity AI résume non pas des articles de presse réels, mais des reconstructions de leurs contenus basés sur des URL et des traces laissées dans les moteurs de recherche comme des extraits et des métadonnées, offrant des résumés censés être basés sur un accès direct au texte pertinent. Mais des rapports indiquent que Perplexity AI a tendance à fournir des réponses imprécises et inexactes à certaines questions relativement simples. Dans le cadre d'une expérience, un média a créé un site Web de test contenant comme seule information la phrase : je suis journaliste chez Wired".Il a ensuite demandé à Perplexity AI de résumer la page. En surveillant les journaux du serveur du site Web, le média n'a trouvé aucune preuve que Perplexity AI a tenté de visiter la page. Au lieu de cela, l'outil a inventé l'histoire d'une jeune fille nommée Amelia qui suit une piste de champignons lumineux dans une forêt magique appelée Whisper Woods. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il a inventé une histoire, il a fourni une réponse qui suscite de nombreuses interrogations. Ledit rapport expliquait que lorsque le chatbot est coincé, il fournit des réponses qui démontrent à quel point ces outils sont « stupides. »Lors des premiers retours d’expérience Bing a affiché 2,5 milliards de personnes en réponse à la question de savoir quelle est la population sur la planète Mars. La situation avait soulevé la question de savoir si la montée en puissance de l’intelligence artificielle ne va pas plutôt amener les humains à travailler plus dur pour lutter contre la désinformation.Historiquement, Google Search a été synonyme de recherche sur le web, fournissant une liste de liens vers des pages web en réponse aux requêtes des utilisateurs. Cependant, avec l’intégration croissante de l’IA, la nature même de la recherche est en train de changer. La nouvelle fonctionnalité, baptisée “AI Overview”, remplace les liens web traditionnels par un résumé généré par l’IA pour les principales requêtes de recherche.Dans une démarche qui fait écho aux premiers jours de la recherche sur internet, Google a lancé un nouveau filtre « Web » qui simplifie les résultats de recherche jusqu'à l'essentiel : les liens textuels. Cette nouvelle fonctionnalité répond aux commentaires des utilisateurs et s'adresse à ceux qui préfèrent une expérience de recherche sans encombrement ou qui ont des besoins spécifiques, comme la recherche d'articles longs ou l'utilisation d'appareils dont la bande passante est limitée. Il vous suffit d'aller dans les nombreux filtres du moteur de recherche, de chercher le filtre « Web » et c'est tout : vous verrez tous les résultats de recherche textuels qui sont pertinents pour votre recherche. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez trouver un lien vers un site web et que vous ne voulez pas voir d'autres informations en haut de la page. C'est aussi simple que possible.Si vous en avez assez des résumés de l'IA de Google qui extrait ses informations d'internet puis conseille aux utilisateurs de mettre de la colle sur les pizzas pour empêcher le fromage de glisser, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en quelque sorte. Google affirme que sa boîte d'IA en haut des résultats de recherche est l'avenir et qu'il est impossible de la désactiver, mais cela ne tient pas compte du fonctionnement de la recherche sur Google : de nombreuses options sont basées sur des paramètres d'URL. Cela signifie que vous pouvez désactiver la recherche AI grâce à cette simple astuce !Cette méthode pour en finir avec les résumés IA consiste à utiliser par défaut le nouveau filtre de recherche « web », que Google a récemment lancé comme un moyen de rechercher sur le web sans l'aide de l'IA de qualité alpha de Google. Ce filtre est en fait plutôt agréable, puisqu'il n'affiche que les 10 liens bleus traditionnels, ce qui vous donne une page de résultats propre (à l'exception des publicités) et épurée, qui semble dater de 2011. Malheureusement, l'interface utilisateur de Google ne permet pas de faire de la recherche « web » la recherche par défaut, et pour y accéder, il faut fouiller dans le menu déroulant des options « plus » après avoir effectué une recherche, ce qui nécessite quelques clics à chaque fois.De plus, vous pouvez configurer la barre d'adresse de Chrome pour qu'elle affiche par défaut la recherche sur le Web, ce qui vous évite d'avoir à la configurer manuellement à chaque fois. La procédure est d'une simplicité déconcertante :Et c'est tout : en tapant une recherche dans la barre d'adresse de Chrome, vous accédez directement à la recherche sur le Web. Les options sont un peu plus limitées sur mobile, mais au moins sur PC, ce bastion du contrôle et de la personnalisation par l'utilisateur, vous pouvez cultiver un jardin zen où la recherche Google fonctionne davantage comme vous le souhaitez.Firefox peut nécessiter un peu plus de travail, car vous devez d'abord activer les moteurs de recherche personnalisés. Tapez d'abord « about:config » dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée, puis recherchez « browser.urlbar.update2.engineAliasRefresh » et appuyez sur le bouton « plus ». Allez ensuite dans Paramètres -> Recherche, descendez jusqu'à la section des moteurs de recherche et cliquez sur « Ajouter ».Dans les deux navigateurs, vous ne pourrez probablement pas modifier la liste Google existante. Vous devrez donc créer un nouveau raccourci de recherche, l'appeler Google Web et utiliser https://www.google.com/search?q=%s&udm=14 comme URL.Source : Alex De VriesMoteur de recherche avec intelligence artificielle ou moteur de recherche sans intelligence artificielle : de quel bord êtes-vous ?Partagez-vous les avis selon lesquels les moteurs de recherche avec intelligence artificielle ont le potentiel pour mettre la recherche en ligne classique au rebut ?Pensez-vous que la recherche basée sur l’IA est bénéfique ou nuisible ? Certains soutiennent que l’IA améliore la pertinence des résultats, tandis que d’autres craignent que cela ne crée une bulle de filtres.Quelle est votre expérience avec les résultats de recherche basés sur l’IA ? Avez-vous déjà été frustré par des résultats qui semblaient trop personnalisés ou biaisés ?Préférez-vous une interface de recherche plus traditionnelle ou êtes-vous ouvert à de nouvelles approches ? Le paramètre “udm=14” offre une alternative, mais est-ce quelque chose que vous adopteriez ?Comment pensez-vous que cela affecte la neutralité des résultats de recherche ? Certains affirment que l’IA peut introduire des biais, tandis que d’autres pensent que c’est inévitable dans toute technologie de recherche