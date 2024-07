Vue d'ensemble

Alliance improbable : Apple et OpenAI ont des histoires très différentes. Apple est connue pour sa discrétion et son secret, tandis qu’OpenAI a souvent été controversée et disruptive. Leur collaboration pourrait-elle être fructueuse malgré ces différences ?

Apple Inc. aura un rôle d'observateur au sein du conseil d'administration d'OpenAI

Des frictions potentielles

Le partenariat entre Apple et OpenAI n'est pas un accord financier, du moins pour l'instant

Une décision qui intervient après une réorganisation du conseil d'administration d'OpenAI

Phil Schiller, responsable de l'App Store d'Apple et ancien chef du marketing, a été choisi pour ce poste, selon des personnes au fait de la situation. En tant qu'observateur du conseil d'administration, il ne sera pas un administrateur à part entière, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que l'affaire n'est pas publique.Cette décision fait suite à l'annonce par Apple, en juin, de l'intégration de ChatGPT dans l'iPhone, l'iPad et le Mac, dans le cadre d'une série de fonctions d'intelligence artificielle. Le conseil d'administration prendra effet plus tard dans l'année, et Schiller n'a encore assisté à aucune réunion, selon les personnes citées. Les détails de la situation pourraient encore changer.Le rôle d'observateur au sein du conseil d'administration mettra Apple sur un pied d'égalité avec Microsoft Corp, le plus grand bailleur de fonds d'OpenAI et son principal fournisseur de technologies d'intelligence artificielle. Ce poste permet à une personne d'assister aux réunions du conseil d'administration sans avoir le droit de voter ou d'exercer d'autres pouvoirs d'administrateur. Les observateurs peuvent toutefois avoir un aperçu de la manière dont les décisions sont prises au sein de l'entreprise.La participation de Microsoft et d'Apple aux réunions du conseil d'administration pourrait créer des complications pour les géants de la technologie, qui ont été à la fois rivaux et partenaires au fil des décennies. Lors de certaines réunions du conseil d'administration d'OpenAI, il sera probablement question des futures initiatives en matière d'IA entre l'OpenAI et Microsoft, délibérations dont cette dernière société pourrait vouloir exclure Schiller. Les observateurs du conseil d'administration se plient souvent à cette exigence et quittent les réunions lors de discussions jugées sensibles.Bien que Schiller ne dirige pas les initiatives d'Apple en matière d'intelligence artificielle, son rôle de vétéran en tant que gardien de la marque de l'entreprise le rend tout à fait apte à occuper le poste d'observateur. Âgé de 64 ans, il a quitté son poste de directeur du marketing en 2020, et son titre actuel est Apple Fellow. En plus de superviser l'App Store, il gère toujours les événements de lancement des produits de l'entreprise. En dehors d'Apple, il est directeur de la société de technologie médicale Illumina Inc.Avec le partenariat OpenAI, Apple fait équipe avec la plus grande et la plus influente des startups d'IA, mais aussi avec une entreprise connue pour ses controverses et ses bouleversements. Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a été brièvement évincé l'année dernière parce qu'il n'était pas assez franc avec le conseil d'administration. L'entreprise a également été critiquée pour avoir minimisé les craintes liées à la sécurité de l'IA et pour avoir utilisé sans accord une voix numérique ressemblant à celle de l'actrice Scarlett Johansson.L'intégration d'OpenAI est l'un des éléments de la stratégie globale d'Apple en matière d'IA, qui comprend également des fonctionnalités internes. Sa technologie, appelée Apple Intelligence, résume les articles et les notifications, crée des emojis et des images personnalisées et transcrit les mémos vocaux. L'effort porte également sur une version remaniée de l'assistant numérique Siri d'Apple, mais la plupart de ces améliorations n'arriveront pas avant l'année prochaine.Au lieu d'une relation financière au sens propre, OpenAI a accès à des centaines de millions d'utilisateurs potentiels. De son côté, Apple bénéficie d'une fonction de chatbot que de nombreux consommateurs réclament à cor et à cri. Les utilisateurs pourront également accéder à une version payante de ChatGPT sur les appareils Apple, ce qui pourrait générer des frais d'App Store pour le fabricant de l'iPhone.Apple est toujours en discussion avec Google (Alphabet Inc.) et la startup Anthropic pour proposer d'autres chatbots à ses clients. Il discute également d'accords potentiels avec Baidu Inc. et Alibaba Group Holding Ltd. afin de proposer ses fonctions d'intelligence artificielle sur les appareils en Chine. Apple Intelligence sera d'abord lancé en anglais américain avant d'être déployé à l'échelle internationale.Les cadres supérieurs d'Apple sont souvent administrateurs d'autres sociétés, mais il est rare qu'ils rejoignent le conseil d'administration d'un partenaire de premier plan. Apple a toutefois brièvement siégé au conseil d'administration de DiDi Global Inc. après avoir investi 1 milliard de dollars dans ce concurrent d'Uber basé en Chine.Microsoft a investi environ 13 milliards de dollars dans OpenAI dans le cadre d'un partenariat stratégique qui permet au fabricant de ChatGPT d'utiliser les énormes ressources informatiques et en nuage de Microsoft tout en restant une entreprise indépendante. Selon les termes de l'accord, Microsoft a droit à environ la moitié des bénéfices d'OpenAI jusqu'à ce que l'investissement soit remboursé.OpenAI a réorganisé son conseil d'administration en mars, avec le retour de Sam Altman, fondateur et directeur général de la start-up, après son éviction spectaculaire en novembre dernier. Un examen du chaos qui régnait dans la salle du conseil n'a révélé aucune preuve qu'il ait trompé les investisseurs ou qu'il ait lancé des produits à un rythme dangereux, ce qui lui avait valu d'être licencié, puis réintégré quelques jours plus tard.Trois nouveaux membres ont été ajoutés au conseil d'administration : Fidji Simo, directeur général d'Instacart, Sue Desmond-Hellman, ancienne directrice de la Fondation Bill et Melinda Gates, et Nicole Seligman, ex-présidente de Sony Entertainment. L'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers a été nommé au conseil d'administration à la fin de l'année dernière, et un membre du conseil précédent, le directeur général de Quora Adam D'Angelo, reste également en place.L'accord avec Apple intervient alors que les géants de la technologie, notamment Alphabet, Microsoft, Amazon et Meta, se lancent dans une course au développement de nouveaux produits utilisant l'IA, tout en étant en concurrence avec des start-ups spécialisées dans cette technologie ou, dans certains cas, en s'associant avec elles. Cette situation a attiré l'attention des autorités antitrust américaines, qui ont demandé des informations sur les partenariats entre les grandes entreprises technologiques et les groupes émergents dans le domaine de l'IA.Source : NYTQuelle est votre opinion sur la collaboration entre Apple et OpenAI ? 