L'intelligence artificielle générative (IA générative ou GenAI) est une intelligence artificielle capable de générer du texte, des images, des vidéos ou d'autres données à l'aide de modèles génératifs. Les modèles d'IA générative apprennent les modèles et la structure de leurs données d'entraînement d'entrée, puis génèrent de nouvelles données présentant des caractéristiques similaires.L'IA générative est utilisée dans un large éventail de secteurs, notamment le développement de logiciels, les soins de santé, la finance, le divertissement, le service clientèle, les ventes et le marketing, l'art, l'écriture, la mode et la conception de produits. Toutefois, des inquiétudes ont été exprimées quant à l'utilisation abusive potentielle de l'IA générative, comme la cybercriminalité, l'utilisation de "fake news" ou de "deepfakes" pour tromper ou manipuler les gens, et le remplacement massif d'emplois humains.Selon des données de l'ONU, la Chine est bien plus avancée que les autres pays dans le domaine des inventions d'IA générative telles que les chatbots, déposant six fois plus de brevets que son plus proche rival, les États-Unis.L'IA générative, qui produit du texte, des images, du code informatique et même de la musique à partir d'informations existantes, est en pleine explosion avec plus de 50 000 demandes de brevets déposées au cours de la dernière décennie, selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui supervise un système permettant aux pays de partager la reconnaissance des brevets.Un quart d'entre elles ont été déposées au cours de la seule année 2023. "", a déclaré à la presse Christopher Harrison, responsable de l'analyse des brevets à l'OMPI.Plus de 38 000 inventions GenAI ont été déposées par la Chine entre 2014 et 2023, contre 6 276 déposées par les États-Unis au cours de la même période, a indiqué l'OMPI. M. Harrison a indiqué que les demandes de brevet chinoises couvraient un large éventail de secteurs allant de la conduite autonome à l'édition en passant par la gestion de documents.La Corée du Sud, le Japon et l'Inde se classent respectivement aux troisième, quatrième et cinquième rangs, l'Inde affichant le taux de croissance le plus élevé, selon les données. Parmi les principaux candidats figurent la société chinoise ByteDance, propriétaire de l'application vidéo TikTok, le géant chinois du commerce électronique Alibaba Group et Microsoft, qui soutient la startup OpenAI, à l'origine de ChatGPT.Alors que les chatbots capables d'imiter le discours humain sont déjà largement utilisés par les détaillants et d'autres pour améliorer le service à la clientèle, la GenAI a le potentiel de transformer de nombreux autres secteurs économiques tels que la science, l'édition, les transports ou la sécurité, a déclaré M. Harrison de l'OMPI. "", a déclaré M. Harrison, soulignant le secteur scientifique où les molécules créées par la GenAI ont le potentiel d'accélérer la mise au point de médicaments.L'OMPI a indiqué qu'elle s'attendait à ce qu'une nouvelle vague de brevets soit bientôt déposée et qu'elle prévoyait de publier une mise à jour des données, en utilisant éventuellement la GenAI pour illustrer la tendance.: Christopher Harrison, responsable de l'analyse des brevets à l'OMPIPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?