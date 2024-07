Une tendance qui pourrait entraîner une hausse des prix pour les autres consommateurs et freiner les objectifs de réduction des émissions

Les entreprises technologiques qui recherchent des sources d'approvisionnement en électricité dans le pays se sont concentrées sur une cible clé : les centrales nucléaires américaines.Les propriétaires d'environ un tiers des centrales nucléaires américaines sont en pourparlers avec des entreprises technologiques pour fournir de l'électricité aux nouveaux centres de données nécessaires pour répondre à la demande d'un boom de l'intelligence artificielle.Parmi ces entreprises, Amazon Web Services est sur le point de conclure un accord avec Constellation Energy, le plus grand propriétaire de centrales nucléaires aux États-Unis, en vue d'obtenir de l'électricité provenant directement d'une centrale nucléaire située sur la côte est, selon des personnes au fait du dossier. En mars, la filiale d'Amazon.com a acheté un centre de données alimenté par l'énergie nucléaire en Pennsylvanie pour 650 millions de dollars.Ces discussions risquent de priver le réseau d'une source d'énergie stable, alors que les problèmes de fiabilité se multiplient dans une grande partie des États-Unis et que de nouveaux types d'utilisateurs d'électricité - notamment l'intelligence artificielle, l'industrie manufacturière et les transports - augmentent considérablement la demande d'électricité dans certaines régions du pays.Les centres de données alimentés par l'énergie nucléaire permettraient d'associer le cheval de bataille le plus fiable du réseau à un client fortuné qui souhaite une énergie sans carbone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui accélérerait probablement l'ajout des centres de données nécessaires à la course mondiale à l'IA.Mais au lieu d'ajouter de nouvelles énergies vertes pour répondre à leurs besoins croissants en électricité, les entreprises technologiques détourneraient en fait les ressources électriques existantes. Cela pourrait entraîner une hausse des prix pour les autres clients et retarder les objectifs de réduction des émissions.Même si les entreprises technologiques compensaient les accords sur l'énergie nucléaire en finançant l'ajout d'énergies renouvelables, les experts estiment qu'il en résulterait probablement une plus grande dépendance au gaz naturel pour remplacer l'énergie nucléaire détournée. Les centrales au gaz naturel produisent des émissions de carbone mais, contrairement aux énergies renouvelables, elles peuvent fournir de l'électricité 24 heures sur 24 et sont moins chères et plus pratiques à construire que les nouvelles centrales nucléaires.Le mariage entre le nucléaire et la technologie alimente les tensions sur le développement économique, la fiabilité du réseau, le coût et les objectifs climatiques dans des États tels que le Connecticut, le Maryland, le New Jersey et la Pennsylvanie.L'accord conclu par Amazon en Pennsylvanie a sonné l'alarme pour Patrick Cicero, le défenseur des consommateurs de l'État. Cicero s'est dit préoccupé par les coûts et la fiabilité si « les gros consommateurs d'énergie ont en quelque sorte la priorité ». Il n'est pas certain que l'État dispose actuellement de l'autorité réglementaire nécessaire pour intervenir dans de tels accords. « Jamais auparavant personne n'avait pu dire à une centrale nucléaire : "Nous prendrons toute l'énergie que vous pouvez nous donner" », a déclaré Cicero.« Pour compléter nos projets éoliens et solaires, qui dépendent des conditions météorologiques pour produire de l'énergie, nous explorons également de nouvelles innovations et technologies, et investissons dans d'autres sources d'énergie propre et sans carbone », a déclaré une porte-parole d'Amazon.Le centre de données qu'Amazon a acheté en Pennsylvanie peut recevoir jusqu'à 960 mégawatts d'électricité, ce qui est suffisant pour alimenter des centaines de milliers de foyers. Cette acquisition a accéléré l'intérêt pour les contrats dits « derrière le compteur », dans lesquels un gros client reçoit de l'électricité directement d'une centrale.Ces accords relativement récents signifient que les centres de données peuvent être construits des années plus rapidement, car ils ne nécessitent que peu ou pas de nouvelles infrastructures de réseau. Les centres de données pourraient également éviter les frais de transmission et de distribution qui représentent une part importante des factures d'électricité.Le nouvel intérêt pour l'énergie nucléaire s'inscrit dans le cadre d'un revirement de fortune pour les entreprises qui possèdent des centrales électriques sur les marchés concurrentiels de l'électricité. Cette activité a été difficile pendant deux décennies à la suite d'une surconstruction dans les années 1990. Les centrales nucléaires ont eu du mal à faire face à la concurrence de l'éolien, du solaire et du gaz naturel, ce qui a entraîné une vague de fermetures.Mais les entreprises technologiques prêtes à payer un supplément pour une énergie presque ininterrompue et sans carbone pourraient honorer leurs engagements en matière de changement climatique tout en alimentant l'IA.Les actions de Vistra, le plus grand producteur d'électricité concurrentiel des États-Unis, ont plus que doublé cette année. L'entreprise a entamé des pourparlers en vue de conclure des accords derrière le compteur dans des centrales nucléaires et des centrales à gaz. « Dans ce cas, le client s'est adressé à nous et à de nombreux acteurs du secteur en disant : "J'ai besoin de toute l'énergie que vous pouvez mettre à ma disposition" », a déclaré Jim Burke, directeur général de Vistra.Constellation Energy, qui possède 14 centrales nucléaires américaines et produit plus d'un cinquième de l'énergie nucléaire du pays, a vu ses actions augmenter de plus de 70 % cette année. Joseph Dominguez, président-directeur général de Constellation, a déclaré qu'il y a encore beaucoup d'endroits, y compris une bande allant de la Pennsylvanie à l'Illinois, où l'offre d'électricité est excédentaire. Cela laisse de la place pour les centres de données.Les contrats avec les centres de données disposés à payer un supplément couvriraient le coût du renouvellement des licences, a-t-il dit, prolongeant la durée de vie des centrales de 20 ans et soutenant les investissements susceptibles d'augmenter la production d'énergie nucléaire. « Si nous ne disposons pas de ces éléments, nous perdrons à nouveau les centrales nucléaires », a déclaré Dominguez. « Nous reviendrons à la situation antérieure ».Il est trop tôt pour connaître la quantité d'énergie dont les centres de données auront besoin. Selon l'Electric Power Research Institute, les estimations vont d'environ 4 % de l'énergie consommée l'année dernière aux États-Unis à 4,6 % à 9 % d'ici 2030.Dans le Connecticut, Norm Needleman, sénateur de l'État, n'avait jamais envisagé de retirer l'énergie existante du réseau lorsqu'il a soutenu les incitations économiques en faveur des centres de données il y a quelques années. C'est alors qu'un développeur a proposé de connecter un centre de données à la centrale nucléaire de Millstone.« Si nous perdons une ressource sans carbone, par quoi allons-nous la remplacer ? » a demandé Norm Needleman, dont le projet de loi visant à exiger une étude de ces projets n'a pas été adopté cette année.Daniel O'Keefe, commissaire du ministère du développement économique et communautaire du Connecticut, a déclaré que la proposition pourrait fonctionner si elle était mise en œuvre de manière réfléchie. Les États voisins ajoutent des centres de données, les améliorations nécessaires au réseau étant partagées par tous les clients de la Nouvelle-Angleterre, de sorte que le Connecticut devrait bénéficier de certains avantages économiques, a-t-il déclaré. « Nos électeurs paient pour ces centres de données, qu'ils se trouvent ou non dans le Connecticut », a déclaré O'Keefe.Dans le New Jersey, le PDG de Public Service Enterprise Group, Ralph LaRossa, a déclaré que l'entreprise était en pourparlers avec des centres de données, notamment pour la vente directe d'électricité, ce qui pourrait soutenir les efforts de développement économique du New Jersey en vue de créer un pôle d'IA. Environ 40 % de l'électricité de l'État provient de l'énergie nucléaire, notamment des centrales appartenant à PSEG.Les clients du New Jersey ont dépensé environ 300 millions de dollars par an au cours des six dernières années pour aider à maintenir ces centrales en activité, et des centaines de millions auparavant, a déclaré Brian Lipman, directeur de la Division of Rate Counsel du New Jersey. « Qu'est-il advenu de cet investissement ? » a demandé Lipman.Le New Jersey s'est également fixé pour objectif de produire 100 % d'énergie propre d'ici à 2035, ce qui, selon Lipman, serait impossible sans l'énergie nucléaire.Ces dernières années, Google s'est engagé à atteindre l'objectif de zéro émission nette pour l'ensemble de ses « opérations et de sa chaîne de valeur » d'ici 2030. Toutefois, selon le rapport environnemental 2024 de Google , les émissions de carbone ont en fait augmenté de 48 % depuis 2019 - et de 13 % par rapport à l'année dernière.Google invoque la demande accrue de centres de données et les « émissions de la chaîne d'approvisionnement » comme l'une des principales raisons de l'augmentation des émissions de carbone malgré les engagements environnementaux antérieurs. La consommation électrique des centres de données a en effet augmenté de 17 % rien qu'en 2023 et représente désormais 25 % du total. La chaîne d'approvisionnement représente 75 % des émissions totales de l'entreprise.Toutefois, Google a déclaré qu'elle « travaillait dur » pour réduire les émissions de carbone et qu'elle mettait en avant l'amélioration de l'infrastructure et l'efficacité des unités de traitement Tensor (TPU) de six générations, qui offrent une efficacité énergétique de 67 %, comme un futur domaine de réduction de la consommation d'énergie.Cela pourrait réduire de 100 fois l'énergie nécessaire à l'entraînement des modèles d'IA et, par conséquent, les émissions associées « jusqu'à 1 000 fois ». Les dernières méthodes seraient déjà utilisées, ce qui pourrait contribuer à soulager l'infrastructure de Google et les centres de données associés.L’alliance entre l’industrie technologique et l’énergie nucléaire est complexe. Les décisions prises aujourd’hui auront un impact sur l’avenir de l’IA et de notre approvisionnement énergétique. Il est essentiel d’équilibrer les besoins technologiques avec la préservation de notre planète.Source : WSJL’énergie nucléaire : Solution ou problème ? Partagez vos opinions sur l’utilisation de l’énergie nucléaire pour alimenter les centres de données. Est-ce une solution viable pour répondre à la demande croissante d’électricité, ou cela pose-t-il des risques environnementaux et de sécurité ?Impact sur les prix de l’électricité : Qui paie le prix fort ? Si les entreprises technologiques s’approprient l’énergie nucléaire, comment cela pourrait-il affecter les prix de l’électricité pour les ménages et les petites entreprises ?Alternatives vertes : Pourquoi ne pas investir dans les énergies renouvelables ? Pourquoi ne pas privilégier les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne ou hydraulique pour alimenter les centres de données ?Transparence et responsabilité : Qui contrôle l’accès à l’énergie nucléaire ? Qui décide quelles entreprises ont accès à l’énergie nucléaire ? Comment garantir que cela se fait de manière équitable et sécurisée ?L’IA et l’énergie : Un mariage inévitable ? Explorez la relation entre l’intelligence artificielle et l’énergie. Les progrès de l’IA nécessitent-ils inévitablement plus d’électricité, ou existe-t-il des moyens d’optimiser son utilisation énergétique ?