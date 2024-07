L’essor de l’IA

Créer des budgets avec des étapes pour plusieurs équipes qui débloquent des dépenses supplémentaires - par exemple, si les ventes atteignent leur objectif en S1, elles débloquent un million de dollars de dépenses supplémentaires pour H2. Si vous n'êtes pas en train de construire une IA native Act 2, vous êtes en retard. Vous réduisez considérablement votre R&D, mais vous ne serez jamais une plateforme majeure sans Product 2 / Act 2. Rappelez-vous ce que vous venez d'apprendre et confiez-le à une petite équipe agile et compétente en matière d'IA. Lorsqu'une nouveauté fonctionne, mettez-y de l'huile sur le feu. Si vous développez un nouveau produit ou module et que les données le concernant sont positives, récompensez-le en augmentant votre budget et en fixant de nouveaux objectifs. Comprenez que tous vos nouveaux paris ne fonctionneront pas. Soyez prêt à passer rapidement à autre chose. Sinon, vous serez à nouveau dans l'inefficacité 2021 😱.

Selon PitchBook, qui suit les start-ups, les investisseurs ont injecté 27,1 milliards de dollars dans les start-ups d’IA aux États-Unis d’avril à juin, représentant près de la moitié de tout le financement des start-ups américaines pendant cette période. Au total, les start-ups américaines ont levé 56 milliards de dollars, soit une augmentation de 57 % par rapport à l’année précédente et le montant le plus élevé en trois mois depuis deux ans.Les entreprises d’IA attirent des financements massifs, rappelant l’année 2021, lorsque les taux d’intérêt bas et la croissance pandémique ont incité les investisseurs à prendre des risques dans les investissements technologiques. En mai, CoreWeave, fournisseur de services de cloud computing pour les entreprises d’IA, a levé 1,1 milliard de dollars, suivi de 7,5 milliards de dollars de dette, valorisant l’entreprise à 19 milliards de dollars. Scale AI, fournisseur de données pour les entreprises d’IA, a levé 1 milliard de dollars, valorisant l’entreprise à 13,8 milliards de dollars. Et xAI, fondée par Elon Musk, a levé 6 milliards de dollars, valorisant l’entreprise à 24 milliards de dollars.Cette activité a incité certains investisseurs en capital-risque à changer leur discours. En 2023, Tom Loverro, investisseur chez IVP, avait prédit un « événement d’extinction massive » pour les start-ups et les avait encouragées à réduire leurs coûts. Pourtant, fin juin, il a déclaré que cette ère était révolue et a baptisé cette période le « Grand Réveil », encourageant les entreprises à « mettre de l’essence » sur la croissance, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle. « Le train de l’IA quitte la gare, et vous devez être à bord », a-t-il écrit sur la plateforme sociale X.« L'HEURE DE L'OFFENSIVE A SONNÉ. Nous sommes à l'aube d'un grand réveil pour les startups. Les entreprises qui ont survécu à l'extinction massive doivent agir de manière décisive ou risquer d'être battues par leurs concurrents. Voici ce qui a changé et comment devenir agressif de manière« Pourquoi maintenant ? ⏲️ L'économie du logiciel (un bon indicateur de l'état de la plupart des startups) a touché le fond, est désormais stable et va s'améliorer. La croissance commence tout juste à revenir (voir le graphique ci-dessous). Une autre mesure clé de cette santé est la rétention nette en dollars et ces taux se stabilisent à ~110%. En revanche, de 2022 à H12024, la croissance des logiciels s'est effondrée (le NDR a chuté de >120% à 110%) et le tuyau d'alimentation en capital-risque 🚒 s'est pratiquement éteint. Mais le pire est maintenant derrière nous : Les NDR se stabilisent, les licenciements s'atténuent et les marchés de la série A à l'IPO se rouvrent.« Les chefs d'entreprise avisés se concentrent, à juste titre, davantage sur les dépenses en logiciels et sur l'obtention de leur prochain cycle de financement que sur les indicateurs macroéconomiques ou la crainte d'une récession. Que faire maintenant ? Réponse : Passer à l'offensive. Voici pourquoi : 1️⃣Votre consommation de trésorerie est faible depuis un an grâce à un (ou deux) licenciement(s) sévère(s). 2️⃣ Les réductions d'opex ont entraîné une baisse négligeable des ventes et de la vélocité des produits 🤔 (voir l'exemple du monde réel. ⬇️) et la discipline/efficacité opérationnelle est de retour. 3️⃣Le train de l'IA quitte la gare et vous devez être dedans.« Oh, et une autre raison pour laquelle les PDG de startups devraient passer à l'offensive maintenant : 4️⃣La concurrence est dans les cordes & [nom du hedge fund de votre choix] ne les sauvera pas cette fois-ci. 😹 Alors SI votre trésorerie est sous contrôle et que votre piste d'atterrissage est sécurisée, commencez à penser de manière agressive et optimiste. Car si vous ne le faites pas, une startup plus agile et plus agressive le fera.« Exemple concret : @PodiumHQ, une société de logiciels à un stade avancé (et @IVP portco), a connu un grand succès jusqu'à la ZIRP. Mais ensuite, comme beaucoup d'autres, elle a trop brûlé et perdu en efficacité. Le PDG @ericwilliamrea a été décisif et a réagi en réduisant les opex, en diminuant les dépenses et en réaffectant la R&D pour investir dans l'IA. @PodiumHQ accélère maintenant avec l'IA comme vent arrière de l'Acte 2. Eric sait qu'il s'agit d'une course, il utilise donc la plateforme et la base de clients de Podium pour passer à l'offensive, garder une longueur d'avance sur la concurrence et maintenir une rigueur opérationnelle.« En résumé, voici quatre recommandations spécifiques sur la manière dont les PDG peuvent, de manière responsable, passer à l'offensive et tirer parti de ce grand réveil :« Maintenant, arrêtez de lire ceci et retournez à l'offensive ! »La récession des start-ups a commencé au début de 2022, lorsque de nombreuses entreprises perdant de l’argent ont eu du mal à croître aussi rapidement qu’elles l’avaient fait pendant la pandémie. Les taux d’intérêt en hausse ont également poussé les investisseurs à rechercher des investissements moins risqués. Pour compenser le financement en baisse, les start-ups ont réduit leurs effectifs et revu leurs ambitions à la baisse. Puis, à la fin de 2022, OpenAI, un laboratoire d’IA de San Francisco, a lancé un nouveau boom avec la sortie de son chatbot ChatGPT. L’excitation autour de la technologie d’IA générative, capable de produire du texte, des images et des vidéos, a déclenché une frénésie de création et de financement de start-ups. « Sam Altman a annulé la récession », a plaisanté Siqi Chen, fondateur de la start-up Runway Financial, faisant référence au PDG d’OpenAI. Chen a déclaré que son entreprise, qui développe des logiciels financiers, se développait plus rapidement grâce à l’IA, capable de faire le travail de 1,5 personne.Pourtant, même si l'IA permet de réaliser des gains d'efficacité, sa mise en place est coûteuse. Les startups qui se concentrent sur l'IA ont besoin d'énormes stocks de puces informatiques puissantes et de stockage sur le cloud.Une analyse de 125 startups spécialisées dans l'IA réalisée par Kruze Consulting, un cabinet de conseil comptable et fiscal, a montré que ces entreprises ont consacré en moyenne 22 % de leurs dépenses aux coûts informatiques au cours des trois premiers mois de l'année, soit plus du double des 10 % dépensés par les entreprises de logiciels non spécialisées dans l'IA au cours de la même période.« Il n'est pas étonnant que les sociétés de capital-risque investissent dans ces entreprises », a déclaré Healy Jones, vice-président de la stratégie financière de Kruze. Bien que les startups spécialisées dans l'IA se développent plus rapidement que les autres, « elles ont clairement besoin d'argent ».Pour les investisseurs qui soutiennent les startups à croissance rapide, il y a peu d'inconvénients à se tromper sur le prochain grand projet, mais il y a d'énormes avantages à avoir raison. Le potentiel de l'IA a suscité un battage médiatique assourdissant, d'éminents investisseurs et dirigeants prédisant que le marché de l'IA sera plus important que les marchés du smartphone, de l'ordinateur personnel, des médias sociaux et de l'internet.Stanford, de PitchBook, a déclaré que la concurrence des grandes entreprises technologiques, dont Microsoft et Amazon, pourrait également affecter la capacité des startups de l'IA à lever des sommes considérables. Les grandes transactions telles que celle conclue par xAI étaient exceptionnelles et il est peu probable qu'elles se reproduisent au cours du second semestre de l'année.« Cela ne peut pas durer éternellement », a-t-il déclaré.Joshua M Brown est conseiller financier chez Ritholtz Wealth Management LLC. Son travail consiste à aider les individus à investir et à gérer des portefeuilles pour eux. Voici les éléments de sa réflexion Il y a toujours un noyau de vérité autour duquel la manie fusionne. C'est ce qui les rend si irrésistibles et frustrantes à combattre. La foule a les faits de son côté, du moins au début. Tout ce qu'ils avaient dit qu'Internet serait capable de faire il y a 25 ans s'est réalisé. Cela a en fait plus changé le monde que même les plus gros investisseurs ne l'auraient cru possible. Et pourtant, presque aucune des entreprises de la fin des années 90 n'existe encore. Le Nasdaq avait chuté de 90 % depuis son sommet malgré le fait que nous avions sous-estimé l'impact d'Internet. Ajoutez les communications sans fil et la technologie à large bande - ils sont tous apparus en même temps. Les investisseurs avaient raison sur le concept, mais se trompaient sur les chevaux sur lesquels ils parieraient et bien trop tôt. Donc, pour commencer, je veux que vous vous sentiez à l'aise avec ce qui suit*: il est possible de croire simultanément au potentiel énorme de l'IA tout en croyant que les actions cotées en bourse engagées dans l'IA ne méritent pas un investissement. Vous pouvez croire les deux choses et dire les deux choses aux gens en réponse à leurs exhortations. Vous n'êtes pas arriéré ou vieux ou désemparé ou un dinosaure pour avoir ce point de vue.Il y a une chose à propos d'investir dans la décennie 2020 où il ne suffit pas de gagner de l'argent dans quelque chose, il faut aussi rabaisser tous ceux qui n'étaient pas aussi intelligents que les investisseurs pour y entrer. Il y a aussi un besoin de promouvoir les choses où les investisseurs se sont embarqués très tôt parce que, sans les autres qui sont venus plus tard, ils n'auraient eu personne à qui vendre [ndlr. Pensez aux pyramides de Ponzi sur certains marketings de réseau]. Il y a donc une envie intrinsèque d'évangéliser et l'endroit où cela est généralement fait par des professionnels et des pseudo-professionnels est sur Twitter (les détaillants utilisent Reddit pour cela à l'ère moderne, ayant utilisé les coins de rue, les saloons, les émissions de radio, les brochures et les babillards électroniques de Yahoo Finance dans les époques précédentes). Vous verrez une nouvelle classe d'experts en intelligence artificielle créer de nombreux suivis sur Internet, en lançant des émissions et des podcasts YouTube pour profiter du phénomène. Leurs opinions sur les événements quotidiens dans « l'espace de l'IA » deviendront l'évangile pour les médias grand public, les journaux et les réseaux de télévision alors qu'ils utilisent ce poids de « l'establishment » pour promouvoir divers produits et plates-formes d'IA dans lesquels ils ont fait (ou reçu) un investissement financier. C'est l'Amérique, il n'y a rien de mal à cela. Mais ça vient. Et vous le verrez partout où vous regarderez cet été.Si vous êtes un investisseur de valeur ou un PDG de banque ou un autre parangon de l'ordre établi à Wall Street, vous allez vouloir éviter de marcher devant un microphone ouvert et de laisser échapper une opinion sur ce genre de choses. Il va revenir vous hanter. Les gagnants de la loterie qui sont entrés tôt dans les actions de l'IA avant le doublement, le triplement et le quadruplement seront à la recherche de sang. N'oubliez pas qu'il ne suffit pas d'avoir gagné de l'argent dans les années 2020, il s'agit maintenant de détruire complètement les personnes qui étaient peut-être sceptiques ou qui avaient tort alors que vous aviez raison. Il y a une maladie lorsque l'investissement est combiné avec les médias sociaux, c'est pourquoi chaque startup qui s'y engage finit par s'effondrer et s'estompe. Rien de bon ne peut en sortir.Jetez un œil au tableau ci-dessous. Ce sont les trois pure-players de l'IA qui se négocient actuellement publiquement. BigBear.ai a des contrats gouvernementaux pour l'intelligence artificielle (légitimité !). C3.ai a le bon symbole boursier (AI, vous l'avez deviné !) Et SoundHound a le terme "ai" dans son nom plus un carnet de commandes d'environ 300 millions de dollars de projets pour les entreprises clientes dans l'espace (appels téléphoniques du service client, IA conversationnelle qui remplace l'interaction humaine, etc.). Leurs capitalisations boursières sont petites et leurs modèles commerciaux non éprouvés, mais il n'y a pas d'alternative. Les investisseurs de détail ne peuvent pas appeler la Silicon Valley et commander eux-mêmes des actions de la prochaine vague de startups d'IA. Ils doivent se contenter de ce qui est au menu aujourd'hui.Source : PitchbookQuelles sont les implications à long terme de l’énorme financement des start-ups d’IA ? Pensez aux avantages et aux inconvénients de cette tendance, ainsi qu’aux conséquences potentielles pour l’industrie et la société dans son ensemble.Comment les investissements dans l’IA peuvent-ils être mieux répartis entre les différentes sous-disciplines (comme le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur, la robotique, etc.) ? Discutez des domaines spécifiques de l’IA qui méritent davantage d’attention et de financement.Quelles sont les opportunités et les risques pour les investisseurs dans le domaine de l’IA ? Explorez les avantages potentiels, tels que les rendements élevés, ainsi que les risques, comme la volatilité du marché et la concurrence féroce.Comment les start-ups d’IA peuvent-elles garantir un développement éthique et responsable ? Pensez aux mesures que les entreprises doivent prendre pour éviter les biais, protéger la vie privée et assurer une utilisation responsable de l’IA.Quelles sont les implications géopolitiques de ces investissements massifs dans les start-ups d’IA ? Considérez l’impact sur la compétition internationale, la souveraineté technologique et les relations entre les pays.