La ruée vers l’IA et la demande d’énergie

Les entreprises d’IA ont besoin d’une puissance de calcul massive pour former leurs modèles. Des modèles comme ChatGPT, qui ont connu un succès retentissant, consomment une quantité d’énergie considérable. Cela a créé une demande croissante pour des sources d’énergie peu coûteuses et des infrastructures adaptées. Les mineurs de Bitcoin, quant à eux, disposent déjà d’espaces, d’accès à une énergie bon marché et d’infrastructures robustes. Ils cherchent à diversifier leurs revenus en louant leur espace aux entreprises d’IA.

Stabilité des revenus et profits potentiels

L’industrie minière de Bitcoin est volatile, soumise aux fluctuations du marché des cryptomonnaies. En revanche, l’entraînement de modèles d’IA offre une source de revenus plus stable. Les investisseurs ont réagi positivement à ces pivots, faisant grimper la capitalisation boursière de 14 grandes entreprises minières de Bitcoin de 22 % (soit 4 milliards de dollars) depuis le début du mois de juin.

Les défis à relever

Trouver des sites adaptés pour les centres de données est devenu compétitif, surtout en Amérique du Nord. Certains endroits ont des listes d’attente pour se connecter au réseau électrique. La construction d’un centre de données à partir de zéro peut prendre des années et nécessiter des millions de dollars d’investissement, ainsi que des démarches administratives complexes



Le boom de l'IA a entraîné une énorme demande d'énergie

Les mineurs de bitcoins confrontés à des vents contraires

Certaines sociétés de minage de bitcoins louent leur espace à des clients du secteur de l'IA

Cette augmentation de la demande a des répercussions sur le climat

Les points clés :Alors que les entreprises spécialisées dans l'IA travaillent d'arrache-pied pour améliorer l'intelligence et l'utilité de leurs produits, leur demande d'énergie abondante et bon marché est montée en flèche. Cette ruée vers l'or a été extrêmement profitable pour un bénéficiaire improbable : les mineurs de bitcoins.Ces derniers mois, les principales sociétés de minage de bitcoins ont commencé à remplacer certains de leurs équipements de minage par des plates-formes utilisées pour faire fonctionner et former des systèmes d'IA. Ces entreprises estiment que la formation à l'IA pourrait constituer une source de revenus plus sûre et plus régulière que l'industrie volatile des cryptomonnaies. Jusqu'à présent, ces changements ont été bien accueillis par les investisseurs, de sorte que la capitalisation boursière de 14 grandes sociétés de minage de bitcoins a augmenté de 22 %, soit 4 milliards de dollars, depuis le début du mois de juin, comme l'a indiqué J.P. Morgan le 24 juin.Cette transition reflète plusieurs tendances actuelles : l'engouement pour l'IA, la diminution de l'accès à l'électricité et la fragilité du paysage minier du bitcoin suite à la division par deux de la valeur de cette cryptomonnaie.Les modèles d'IA générative comme ChatGPT s'améliorent grâce à la puissance de calcul brute des centres de données, qui traitent d'énormes ensembles de données pour trouver des modèles et améliorer les réponses. Mais la puissance de calcul est coûteuse et, pendant des années, elle n'a pas été un investissement rentable pour de nombreux opérateurs de centres de données. Lorsque IREN, un centre de données et une société de minage de bitcoins, a cherché à utiliser ses espaces pour l'apprentissage automatique il y a quatre ans, « il n'y avait tout simplement pas assez de volume d'un point de vue commercial pour que cela ait un sens », déclare Kent Draper, directeur commercial d'IREN.Mais le succès gargantuesque de ChatGPT à partir de la fin 2022 a changé la donne, et d'autres entreprises d'IA se sont empressées d'entraîner et d'exécuter leurs propres modèles dans l'espoir de surpasser le modèle phare d'OpenAI. Cela nécessite une quantité d'énergie considérable : une requête ChatGPT, par exemple, consomme 10 fois plus d'énergie qu'une requête Google standard Les entreprises d'IA sont donc à la recherche d'un accès direct à des sources d'énergie bon marché, de vastes terrains pour abriter des entrepôts remplis de milliers d'ordinateurs et de ressources telles que de l'eau ou des ventilateurs géants pour refroidir leurs machines. Leur activité vorace fait qu'il devient de plus en plus compétitif de trouver des sites qui répondent à ces critères, en particulier en Amérique du Nord. Certaines juridictions ont mis en place de longues listes d'attente pour que les grands centres de données puissent se connecter au réseau. Et une fois que les entreprises ont obtenu l'autorisation initiale, la construction d'un centre de données à partir de zéro peut prendre des années, coûter des millions de dollars et nécessiter un long parcours à travers la réglementation et la bureaucratie.« Si vous revenez cinq ou dix ans en arrière, 80 % des charges des centres de données se trouvaient sur six ou sept marchés principaux », explique Nazar Khan, directeur de l'exploitation et directeur technique de la société d'exploitation minière de bitcoins Terawulf. « Ces marchés sont saturés et certains d'entre eux ont déjà décrété un moratoire sur la construction de nouveaux centres de données. Ces centres de données sont donc à la recherche de nouveaux lieux d'hébergement ».Il s'avère que certains de ces centres se trouvent dans les installations existantes des mineurs de bitcoins. Les mineurs de bitcoins maintiennent et protègent le réseau bitcoin par le biais d'un processus informatique complexe et gagnent des bitcoins pour cela. Dans les premières années du bitcoin, les mineurs ont constaté que l'augmentation de la taille de leurs ordinateurs augmentait considérablement leurs profits. Ils ont donc créé d'énormes fermes de serveurs qui utilisaient des sources d'énergie bon marché et fonctionnaient jour et nuit.Le minage de bitcoins à grande échelle a toujours été une activité extrêmement rentable. Mais il est également soumis aux caprices du marché volatile des crypto-monnaies. À la suite du krach crypto de 2022, précipité par les initiatives risquées d'entrepreneurs tels que Sam Bankman-Fried et Do Kwon, de nombreux mineurs ont été acculés à la faillite ou ont carrément fermé leurs portes.Les sociétés minières qui ont survécu au krach ont engrangé des bénéfices en 2023 et au début de 2024. Mais un nouveau défi est apparu en avril : une mise à jour technique du bitcoin appelée "halving", qui a réduit de moitié les récompenses des mineurs. Les mineurs de Bitcoin espéraient que cette réduction de moitié entraînerait une hausse spectaculaire du prix du bitcoin, comme cela s'est produit dans les cycles cryptographiques précédents, afin de compenser cette baisse des récompenses. Mais le cours du bitcoin est resté plus ou moins stable depuis le mois d'avril, ce qui a pesé sur les résultats et contraint certains mineurs à chercher des moyens de diversifier leurs modèles d'activité. La formation à l'IA est en tête de liste.« On a vu un certain nombre de mineurs de crypto-monnaies qui étaient en difficulté s'en détourner complètement, et c'était peut-être une nécessité », explique Draper.Le partenariat entre les industries de l'IA et du minage de bitcoins est logique, compte tenu des besoins des deux parties. Les entreprises d'IA ont besoin de l'espace, de l'accès à l'énergie bon marché et de l'infrastructure dont disposent déjà les mineurs de bitcoins. Quant aux mineurs de bitcoins, ils recherchent la stabilité des revenus tirés du calcul de l'IA et les énormes profits potentiels découlant de l'actuel cycle d'engouement pour l'IA.En juin, Core Scientific - qui est récemment sortie de la faillite à la suite du krach cryptographique de 2022 - a annoncé qu'elle hébergerait plus de 200 mégawatts de GPU (unités de traitement graphique, qui permettent l'entraînement et le fonctionnement de l'IA) pour la startup d'IA CoreWeave. Le PDG de Core Scientific, Adam Sullivan, a déclaré en avril que les entreprises d'IA faisaient des offres agressives pour l'utilisation des installations de minage de bitcoins : « Elles ont commencé à acheter des sites miniers à des prix supérieurs à ceux que les mineurs de bitcoins sont prêts à payer », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le nombre de demandes émanant de sociétés d'IA était « extraordinairement élevé de notre côté, et nous sommes en train d'évaluer notre meilleure approche du marché ».D'autres sociétés de minage de bitcoins exploitent elles-mêmes les GPU. Le 24 juin, le mineur de bitcoins Hut 8 a reçu un investissement de 150 millions de dollars de Coatue Management pour construire une infrastructure d'intelligence artificielle. Dans certaines installations de l'IREN, les GPU, pour l'IA, et les ASIC (circuits intégrés à application spécifique qui alimentent le minage de bitcoins) partagent les mêmes murs. « Nous les considérons comme mutuellement complémentaires : Il s'agit de profils commerciaux très différents », explique Draper. « Le bitcoin génère des revenus instantanés, mais il est un peu plus volatil. L'IA dépend des clients, mais une fois que vous avez des clients, elle est contractée et plus stable ».Les mineurs de bitcoins opérant dans les deux secteurs consomment une énorme quantité d'énergie. Selon le ministère américain de l'énergie, les centres de données consomment 10 à 50 fois plus d'énergie qu'un immeuble de bureaux classique. Un récent rapport de Goldman Sachs prévoit que les centres de données utiliseront 8 % de l'énergie totale des États-Unis d'ici 2030, contre 3 % en 2022. Ce niveau de croissance de l'électricité « n'a pas été vu depuis une génération », peut-on lire dans le rapport.Certaines entreprises du secteur du bitcoin, comme Terawulf, affirment qu'elles se concentrent sur l'utilisation d'énergies vertes. Mais la plupart des nouveaux centres de données sont alimentés par des combustibles fossiles. « Certaines des plus petites énergies renouvelables ne répondent pas à la demande d'énergie cohérente et de haute qualité dont ont besoin certains utilisateurs de calcul à grande vitesse », explique Khan. « Les services publics proposent d'ajouter de nouvelles grandes centrales électriques au gaz, ce qui ne s'était pas vu depuis plusieurs années. Il faudra un portefeuille d'installations : gaz, nucléaire, énergies renouvelables pour répondre à ce besoin ».Toute cette activité inquiète les défenseurs du climat. « Les mineurs de bitcoins se diversifient dans les centres de données traditionnels et l'IA - et ils utilisent évidemment des machines différentes, mais ils utilisent toujours des quantités voraces d'énergie », explique Mandy DeRoche, avocate adjointe au programme d'énergie propre d'Earthjustice. « Cette augmentation considérable de la demande d'énergie a des conséquences sur le réseau, sur le coût de l'électricité et sur le climat ».Sources : rapport de Goldman Sachs Pensez-vous que les entreprises de minage de Bitcoin devraient se concentrer davantage sur l’IA ou continuer à exploiter des cryptomonnaies ? Quelles sont les implications de ce choix pour l’avenir ?Quels sont les avantages et les inconvénients en termes d’empreinte carbone ? L’entraînement de modèles d’IA consomme beaucoup d’énergie, mais qu’en est-il du minage de Bitcoin ? Quelle technologie a le plus grand impact sur l’environnement ?Pensez-vous que les mineurs de Bitcoin devraient diversifier leurs activités en se tournant vers l’IA ? Quels sont les risques et les avantages d’une telle stratégie ?La concurrence pour les sites adaptés aux centres de données pourrait-elle devenir un obstacle majeur ? Comment les entreprises de minage de Bitcoin et les entreprises d’IA peuvent-elles collaborer pour résoudre ce problème ?