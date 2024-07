Nous sommes Harshith, Manoj et Manik et nous avons créé Tegon, un logiciel de suivi des incidents open-source qui utilise l'IA pour automatiser intelligemment les flux de travail manuels ou fournir plus de contexte aux ingénieurs pour une tâche donnée.En tant qu'ingénieurs, notre expérience avec les outils traditionnels comme Jira n'a pas été très bonne. Ils sont lents, encombrants et constituent souvent un fardeau pour les ingénieurs. Ces outils n'aidaient pas les ingénieurs à effectuer leur travail plus rapidement, ils aidaient seulement la direction à suivre le travail, ce qui permettait de mettre en place de nombreux processus et une micro-gestion qui tuait notre productivité.Avec l'essor des LLM, nous avons réfléchi à la manière dont la gestion de projet et le suivi des incidents se présenteraient dans 5 à 10 ans. Les outils actuels ne correspondaient pas à notre vision, ce qui nous a enthousiasmés et a donné naissance à Tegon. Notre objectif est de construire un outil où les flux de travail manuels sont soit automatisés, soit gérés par l'IA. Cet outil fournira un meilleur contexte sur une tâche à un ingénieur en rassemblant intelligemment les données de toutes les sources, aidant ainsi les équipes à mieux prioriser.Tegon charge toutes les données à partir d'une base de données locale (indexée), ce qui rend le chargement et la navigation très rapides. Nous réalisons tout cela par une synchronisation en temps réel en arrière-plan. Tegon utilise également l'IA pour simplifier le processus de création des incidents en créant automatiquement des titres, en suggérant des étiquettes et des assignations et en identifiant les doublons. Tegon simplifie également le processus de création des incidents à partir de Slack, il suffit d'appliquer un emoji à un message Slack et un problème Tegon sera créé, ce qui permet aux autres équipes de soulever plus facilement des bogues ou des demandes de fonctionnalités aux équipes d'ingénierie.Nous accordons une grande importance au retour d'information de cette communauté et avons passé le mois dernier à revoir le design de Tegon sur la base du retour d'information de notre dernier lancement. Nous venons juste de commencer et il y a encore beaucoup à venir. Nous sommes impatients de recevoir d'autres commentaires et de continuer à construire. Dites-nous ce que vous en pensez.