Pourquoi ces licenciements ?

Priorité à l’IA : Intuit mise sur l’IA pour réinventer ses produits et services. L’entreprise développe actuellement un nouvel assistant financier, Intuit Assist, alimenté par l’IA, qui vise à offrir des conseils personnalisés aux utilisateurs. Les licenciements permettront de redéployer des ressources vers ces projets innovants.

Intuit cherche à se positionner en tant que leader dans le domaine de la technologie financière. Les licenciements font partie d’un réalignement stratégique pour concentrer les efforts sur les domaines clés, notamment l’IA, le mouvement d’argent et l’expansion internationale. Embauches simultanées : Paradoxalement, Intuit prévoit d’embaucher environ 1 800 nouvelles personnes dans les domaines de l’ingénierie, des produits et du service client. Ces embauches visent à renforcer les équipes travaillant sur l’IA et à soutenir la croissance de l’entreprise.

Les profils concernés

« Ce n'est que le début de la révolution de l'IA »

Réactions et perspectives

Intuit, l’entreprise américaine spécialisée dans les logiciels financiers et fiscaux, a récemment annoncé des licenciements massifs touchant environ 1 800 employés à l’échelle mondiale. Cette décision a suscité des débats sur les raisons sous-jacentes et les implications pour l’avenir de l’entreprise.Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces licenciements ne sont pas motivés par des considérations de réduction des coûts. Le PDG d’Intuit, Sasan Goodarzi, a expliqué dans un e-mail interne que cette mesure fait partie d’une stratégie plus large visant à investir davantage dans l’intelligence artificielle (IA) et l’IA générative. Voici les principaux points à retenir :Goodarzi explique que le parcours de transformation d'Intuit, y compris le départ des 1 800 employés, fait partie de sa stratégie visant à augmenter les investissements dans les domaines prioritaires de l'IA et de l'IA générative, tels que son assistant financier alimenté par GenAI appelé Intuit Assist, et à réimaginer ses produits en passant des flux de travail traditionnels à des expériences natives de l'IA. La stratégie se concentre également sur les mouvements d'argent, l'expansion du marché intermédiaire pour les petites entreprises et la croissance internationale.« Nous ne procédons pas à des licenciements pour réduire les coûts, et cela reste vrai dans ce cas », écrit Goodarzi. Intuit prévoit d'embaucher environ 1 800 nouvelles personnes possédant des compétences fonctionnelles stratégiques, principalement dans les domaines de l'ingénierie, des produits et des fonctions de contact avec la clientèle, telles que les ventes, la réussite des clients et le marketing, et s'attend à ce que ses effectifs globaux augmentent au cours de l'exercice 2025, qui commence le 1août.Parmi les employés qui quitteront Intuit, 1 050 ne répondent pas aux attentes selon un processus formel de gestion des performances. L'entreprise estime qu'ils « réussiront mieux en dehors d'Intuit », écrit Goodarzi. En outre, Intuit réduit le nombre de cadres - directeurs, SVP et EVP - d'environ 10 %, tout en élargissant certains rôles et responsabilités des cadres.Intuit consolide également 80 postes techniques dans des sites où elle développe des équipes technologiques, notamment à Atlanta, Bangalore, New York, Tel Aviv et Toronto. L'entreprise ferme deux sites à Edmonton et à Boise qui comptent plus de 250 employés, un certain nombre d'entre eux étant transférés vers d'autres sites au sein d'Intuit ou quittant l'entreprise. Intuit supprime également plus de 300 postes dans l'ensemble de l'entreprise afin de « rationaliser le travail et de réaffecter les ressources à des domaines de croissance clés », selon l'e-mail.Tous les employés américains qui quittent l'entreprise recevront une indemnité comprenant un minimum de 16 semaines de salaire, plus deux semaines supplémentaires pour chaque année de service. Ils disposeront de 60 jours avant de quitter l'entreprise, le dernier jour étant fixé au 9 septembre. Les employés en dehors des États-Unis bénéficieront d'un soutien similaire, en tenant compte des exigences locales.« Ce calendrier permet à tous les employés qui quittent l'entreprise d'atteindre la date d'acquisition des unités d'actions restreintes en juillet et la date d'éligibilité aux primes annuelles de l'IPI le 31 juillet », écrit Goodarzi. Ceux qui ne bénéficient pas d'un plan IPI pourront atteindre la date d'éligibilité pour les primes de juillet ou du quatrième trimestre. Il s'agit de l'indemnité de départ la plus généreuse jamais offerte par Intuit, selon la société.« Intuit est en position de force », a déclaré Goodarzi. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 14,4 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023, ce qui lui a permis de gagner 24 places au classement Fortune 500. Pour la période se terminant le 30 avril, Intuit a déclaré un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars, en hausse de 12 %.« Intuit se trouve à un moment critique de son histoire. Depuis plus de 40 ans, nous avons fait nos preuves en matière d'auto-interruption et de réinvention, en nous transformant à travers de multiples changements technologiques. Nous avons été les premiers à parier et à investir dans l'IA, en construisant l'une des plus grandes plateformes d'experts basées sur l'IA pour alimenter le succès des consommateurs, des petites et moyennes entreprises, et des partenaires importants tels que les comptables, les institutions financières et les agences de marketing qui comptent sur nous chaque jour pour prospérer. Avec l'introduction de GenAI, nous offrons désormais des expériences client encore plus convaincantes, augmentons le potentiel de monétisation et améliorons l'efficacité du travail au sein d'Intuit. Mais ce n'est que le début de la révolution de l'IA.« Intuit est en position de force ; nous avons la stratégie et l'élan nécessaires pour réussir. Pour remplir notre mission, qui est de favoriser la prospérité de nos clients dans le monde entier et de renforcer notre position de leader, nous devons accélérer notre innovation et nos investissements dans les domaines les plus importants pour notre réussite future. Dans ce contexte, je vous fais part de certaines décisions très difficiles que mon équipe de direction et moi-même avons prises pour nous assurer que nous sommes en mesure d'augmenter nos investissements dans ces domaines clés de croissance. Aujourd'hui, nous allons annoncer à environ 1 800 employés, soit 10 % de nos effectifs, qu'ils vont quitter Intuit. Ces décisions sont extrêmement douloureuses pour moi et mon équipe, car nous comprenons parfaitement l'impact qu'elles ont sur nos amis et collègues qui vont nous quitter. Nous leur sommes très reconnaissants pour l'excellent travail qu'ils ont accompli et les contributions extraordinaires qu'ils ont apportées au sein d'Intuit.« Nous ne procédons pas à des licenciements pour réduire les coûts, et cela reste vrai dans le cas présent. Les changements que nous opérons aujourd'hui nous permettent d'allouer des investissements supplémentaires à nos domaines les plus critiques pour soutenir nos clients et stimuler la croissance, comme indiqué ci-dessous. Il s'agit notamment de réinvestir dans les compétences et les capacités nécessaires pour soutenir ces domaines et, à ce titre, nous allons embaucher environ 1 800 personnes, principalement dans les domaines de l'ingénierie, des produits et de la relation avec les clients, tels que les ventes, la réussite des clients et le marketing. Compte tenu des mesures que nous prenons aujourd'hui, nous nous attendons à ce que notre effectif global augmente au cours de l'exercice 2025 et au-delà ».Les employés licenciés ont exprimé leur inquiétude quant à leur avenir, mais Intuit s’est engagée à offrir un soutien généreux, y compris des programmes de transition de carrière et d’assistance à la recherche d’emploi. Certains experts estiment que cette décision audacieuse pourrait positionner Intuit en tant que pionnier de l’IA dans le secteur financier.Mary Daly, présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, a récemment déclaré qu'il était peu probable que la technologie de l'IA supprime des emplois de manière significative à long terme. Toutefois, les licenciements chez Intuit suggèrent que l'impact à court terme pourrait être différent.De plus petites entreprises, telles que la société immobilière Avenue 8 de San Francisco, ont également procédé à des suppressions d'emplois pour donner la priorité à la technologie de l'IA. Cependant, la restructuration d'Intuit est l'un des plus importants remaniements d'entreprise liés à l'IA et à l'emploi de mémoire récente.Le PDG de Google, Sundar Pichai, a prévenu les employés que d'autres suppressions d'emplois sont attendues en 2024. Cette décision intervient alors que l'entreprise investit massivement dans la technologie de l'IA, notamment dans le développement de son modèle de base, Gemini, comme l'a rapporté CBS.Intuit, connue pour ses produits financiers et technologiques populaires tels que MailChimp, QuickBooks et Credit Karma, vise à augmenter considérablement les investissements dans les données et l'intelligence artificielle.En conclusion, ces licenciements reflètent la volonté d’Intuit de rester à la pointe de l’innovation tout en assurant une transition en douceur pour ses employés. L’avenir dira si cette stratégie audacieuse portera ses fruits.Source : Intuit Quelle est votre opinion sur la stratégie d’Intuit de licencier 1 800 employés pour investir davantage dans l’IA ?Pensez-vous que les licenciements sont justifiés compte tenu de la nécessité de réaligner l’entreprise sur des priorités stratégiques ?Comment percevez-vous l’équilibre entre les suppressions d’emplois et les nouvelles embauches chez Intuit ?Croyez-vous que l’IA générative et les nouveaux produits basés sur l’IA apporteront une réelle valeur ajoutée à l’entreprise ?Quelles mesures pensez-vous qu’Intuit pourrait prendre pour soutenir les employés touchés par ces changements ?