Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Cette invasion, qui fait des milliers de morts chaque mois (en 2024), s'inscrit dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne qui a débuté en 2014. L'invasion de 2022 a commencé après la crise russo-ukrainienne de 2021-2022. La Russie a soutenu la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk dans les mois qui ont précédé l'invasion, et le 21 février 2022, d'autres soldats russes sont arrivés dans la région du Donbas, dans l'est de l'Ukraine.L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été dénoncée et condamnée par de nombreux pays. En Russie, de nombreux groupes d'opposition ont organisé des manifestations contre la guerre et de nombreux manifestants ont été arrêtés par le gouvernement russe. Des millions de réfugiés ont fui vers l'ouest de l'Ukraine ou vers la Pologne et d'autres pays étrangers. Le 2 mars 2022, la résolution ES-11/1 de l'Assemblée générale des Nations unies a exigé que la Russie retire ses troupes d'Ukraine.En Ukraine, des start-ups développent des systèmes d'intelligence artificielle (IA) pour aider à piloter une vaste flotte de drones. Cette initiative vise à faire entrer la guerre dans un territoire inexploré, alors que les combattants s'efforcent d'acquérir un avantage technologique au combat. L'Ukraine espère que les drones dotés d'IA sur la ligne de front l'aideront à surmonter le brouillage croissant des signaux par les Russes. Cela permettra également aux véhicules aériens sans pilote (UAV) de travailler en groupes plus importants.Le développement des drones IA en Ukraine se divise globalement en trois catégories. Les systèmes visuels aident à identifier les cibles et à piloter les drones jusqu'à elles. La cartographie du terrain pour faciliter la navigation. Des programmes complexes permettant aux drones de fonctionner en « essaims » interconnectés.Swarmer est l'une des entreprises qui travaillent dans ce domaine. Elle développe un logiciel qui relie les drones en réseau. Les décisions peuvent être mises en œuvre instantanément dans l'ensemble du groupe, l'homme n'intervenant que pour donner le feu vert aux frappes automatisées.« Lorsque vous essayez de passer à une échelle supérieure (avec des pilotes humains), cela ne fonctionne tout simplement pas », a déclaré Serhiy Kupriienko, PDG de Swarmer. “Pour un essaim de 10 ou 20 drones ou robots, il est virtuellement impossible pour les humains de les gérer”.Swarmer est l'une des 200 entreprises technologiques qui ont vu le jour depuis l'invasion russe en 2022. Des civils issus du monde de l'informatique mettent au point des drones et d'autres appareils pour aider l'Ukraine à contrer un ennemi bien plus grand qu'elle.Alors que les pilotes humains peinent à mener des opérations impliquant plus de cinq drones, l'IA serait capable d'en traiter des centaines, a déclaré M. Kupriienko.Le système, appelé Styx, dirige un réseau de drones de reconnaissance et de frappe, petits et grands, dans les airs et au sol. Chaque drone serait capable de planifier ses déplacements et de prédire le comportement des autres membres de l'essaim.L'automatisation permettrait d'intensifier les opérations et de protéger les pilotes de drones, cible prioritaire des tirs ennemis. La technologie de Swarmer est en cours de développement et n'a été testée sur le champ de bataille qu'à titre expérimental.Les systèmes de contrôle des drones IA auraient probablement besoin d'un être humain pour éviter les erreurs dans la sélection des cibles, explique Samuel Bendett, Adjunct Senior Fellow au Center for a New American Security.Il existe de nombreuses inquiétudes quant à l'éthique des armes qui excluent le jugement humain. Un document de recherche du Parlement européen datant de 2020 mettait en garde contre le fait que de tels systèmes pourraient violer le droit humanitaire international et abaisser le seuil d'entrée en guerre.L'IA est déjà utilisée dans certaines frappes de drones ukrainiens à longue portée visant des installations militaires et des raffineries de pétrole à l'intérieur de la Russie. Les attaques impliquent parfois un essaim d'une vingtaine de drones, selon un responsable ukrainien.Les drones principaux volent jusqu'à la cible, mais les autres ont pour mission d'éliminer ou de distraire les défenses aériennes en cours de route. Pour ce faire, ils utilisent une forme d'intelligence artificielle avec une supervision humaine pour les aider à repérer les cibles ou les menaces et à planifier les itinéraires possibles.Le besoin de drones dotés d'une intelligence artificielle se fait de plus en plus pressant à mesure que les deux parties déploient des systèmes de guerre électronique (GE). Ces systèmes perturbent les signaux entre les pilotes et les drones.Les petits drones FPV (First Person View) bon marché utilisés par les deux camps en 2023 voient leur taux de réussite diminuer à mesure que le brouillage s'intensifie.« Nous travaillons déjà sur le concept selon lequel, dans un avenir proche, il n'y aura plus de connexion sur la ligne de front entre le pilote et le drone », a déclaré Max Makarchuk, responsable de l'IA pour Brave1, un accélérateur de technologies de défense mis en place par le gouvernement ukrainien.Selon Makarchuk, la plupart des unités FPV affichent aujourd'hui un taux de réussite de 30 à 50 %, alors que pour les nouveaux pilotes, ce taux peut descendre jusqu'à 10 %. Des fabricants comme Swarmer ont commencé à développer des fonctions qui permettent à un drone de se verrouiller sur une cible grâce à sa caméra.Les systèmes de guerre électronique forment un dôme invisible de brouillage des signaux sur les équipements et les soldats qu'ils protègent.Si le contact du pilote avec le drone est coupé, il ne peut plus le contrôler. L'engin tombe ou continue à voler tout droit. L'automatisation de la dernière partie du vol d'un drone vers sa cible neutralise l'effet du brouillage.