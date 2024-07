Présentation de Proton Scribe : un assistant d'écriture privé qui rédige et corrige des courriels

Plus de 50 000 entreprises font déjà confiance à Proton pour protéger leurs communications grâce à notre cryptage de bout en bout et à nos fonctions de sécurité avancées. Outre la sécurité, la productivité est une priorité absolue pour les utilisateurs professionnels de Proton. En fait, un assistant de rédaction était l'une des fonctionnalités les plus demandées dans notre récente enquête. Nous lançons donc Proton Scribe pour vous aider, vous et votre équipe, à rester productifs tout en protégeant vos données.

En 2023, nous avons lancé Proton Sentinel, notre première fonctionnalité qui exploite l'IA afin de fournir une protection renforcée contre la prise de contrôle des comptes pour les utilisateurs les plus exposés aux cyberattaques. Nous avons également développé nos propres modèles internes d'IA pour améliorer la qualité des réponses et les temps de réponse du support client, tout en préservant la vie privée en n'envoyant pas de données à des tiers comme OpenAI. Ce travail a été réalisé par une équipe interne indépendante, qui a maintenant intégré ces enseignements sur l'IA respectueuse de la vie privée dans Proton Scribe.



En 2023, nous avons lancé Proton Sentinel, notre première fonctionnalité qui exploite l'IA afin de fournir une protection renforcée contre la prise de contrôle des comptes pour les utilisateurs les plus exposés aux cyberattaques. Nous avons également développé nos propres modèles internes d'IA pour améliorer la qualité des réponses et les temps de réponse du support client, tout en préservant la vie privée en n'envoyant pas de données à des tiers comme OpenAI. Ce travail a été réalisé par une équipe interne indépendante, qui a maintenant intégré ces enseignements sur l'IA respectueuse de la vie privée dans Proton Scribe.

En tant qu'outil de composition, Scribe ne s'entraîne pas sur les données de votre boîte de réception - il ne le peut pas en raison du chiffrement à accès zéro de Proton Mail. Scribe s'appuie sur un code et des modèles open source, et est lui-même open source et donc disponible pour des audits indépendants de sécurité et de confidentialité. Scribe est également couvert par la politique de confidentialité rigoureuse de Proton, et une fois que vous avez terminé de rédiger vos courriels, rien de ce que vous avez tapé n'est enregistré ou sauvegardé.

Proton Scribe n'est que la dernière des nombreuses fonctionnalités que nous avons récemment lancées pour offrir aux entreprises la facilité d'utilisation qu'elles attendent, tout en protégeant les données de leurs clients grâce à un chiffrement de bout en bout. Cela inclut la disponibilité d'un calendrier partagé, la personnalisation de la marque de l'espace de travail, l'application de bureau Proton Mail, et bien plus encore.



Proton Scribe n'est que la dernière des nombreuses fonctionnalités que nous avons récemment lancées pour offrir aux entreprises la facilité d'utilisation qu'elles attendent, tout en protégeant les données de leurs clients grâce à un chiffrement de bout en bout. Cela inclut la disponibilité d'un calendrier partagé, la personnalisation de la marque de l'espace de travail, l'application de bureau Proton Mail, et bien plus encore.

En plus des fonctionnalités conçues pour faire gagner du temps à votre équipe, Proton Business vous donne également les clés pour rester en sécurité. Des fonctionnalités uniques telles que notre programme de protection des comptes Proton Sentinel, par exemple, combinent l'IA et l'analyse humaine pour fournir une sécurité de compte élevée.

Proton Mail est un service de messagerie électronique chiffrée de bout en bout fondé en 2013. Il utilise le chiffrement côté client pour protéger le contenu des courriels et les données des utilisateurs avant qu'ils ne soient envoyés aux serveurs de Proton Mail, contrairement à d'autres fournisseurs de messagerie courants.Proton Mail est géré par Proton AG, une société suisse connue pour sa suite d'applications axées sur la confidentialité, notamment la messagerie électronique, le VPN, le gestionnaire de mots de passe, le calendrier, le stockage en nuage et les documents. Bien que la configuration du compte par défaut soit gratuite, le service est soutenu par des services optionnels payants. Avec plus de 2 millions d'utilisateurs en 2017, le nombre de membres est passé à près de 70 millions en 2022.Proton annonce le lancement d'un assistant d'écriture basé sur l'IA qui peut aider les utilisateurs à composer des courriels à l'aide de simples invites, à les reformuler et même à les relire avant qu'ils ne soient envoyés. Comme on peut s'y attendre avec Proton, son nouvel assistant s'adresse à ceux qui craignent de divulguer des données sensibles à des fournisseurs d'IA tiers.Avec ce lancement, Proton poursuit une trajectoire qui l'a vu reproduire de nombreux produits et fonctionnalités de Google dans le domaine des outils de productivité. Le mois dernier, Google a intégré sa propre IA Gemini à Gmail pour aider les utilisateurs à rédiger et à résumer des courriels, et maintenant Proton suit le mouvement avec sa propre saveur.Proton Scribe, comme le nouvel outil est appelé, est construit sur Mistral 7B, un modèle de langage open source de la startup française d'IA Mistral. Cependant, Proton affirme qu'elle va probablement modifier ce modèle afin de trouver le modèle le plus optimal pour ce cas d'utilisation. En outre, la société indique qu'elle met l'outil à disposition sous la licence open source GPL-3.0, ce qui facilitera la réalisation d'audits de sécurité et de protection de la vie privée par des tiers.Trouver les bons mots et le bon ton lors de la rédaction des emails peut prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi Proton AG présente Proton Scribe, un assistant d'écriture intelligent et respectueux de la vie privée, intégré à Proton Mail, qui aide à rédiger et à améliorer vos brouillons. Il permet de gagner du temps dans la rédaction des emails, tout en protégeant les données les plus sensibles et les plus précieuses. Proton Scribe a été conçu pour la confidentialité et peut être exécuté localement, de sorte que vos données ne quittent jamais votre appareil.Si vous êtes abonné à Mail Essentials, Mail Professional ou Proton Business Suite, vous pouvez ouvrir votre compositeur, cliquer sur l'et essayer Scribe dès maintenant. Pour les abonnés Visionary et Lifetime, Scribe est inclus gratuitement dans votre plan.Proton AG déclare pour l'annonce :Proton Scribe lance le processus de rédaction afin que vous n'ayez pas à faire face à une page blanche. Que vous souhaitiez planifier un événement d'équipe ou lancer un grand projet, Proton Scribe vous ferait économiser le temps et les efforts que vous auriez consacrés à la rédaction du premier jet. Selon Proton AG, vos e-mails seront professionnels et soignés, même si votre langue maternelle n'est pas l'anglais.Proton Scribe est intégré dans le compositeur Proton Mail. Vous pouvez facilement accéder à l'outil en utilisant l'icône du crayon. Tapez simplement ce que vous souhaitez écrire, et il créera un brouillon pour vous.Utilisez les optionsoupour améliorer vos brouillons afin qu'ils soient exempts de fautes de frappe et de grammaire. Si vous écrivez à un client important ou à une institution officielle, vous pouvez également améliorer facilement le ton de votre courrier électronique grâce à l'option. Vous pouvez ensuite l'affiner et le modifier, puis l'envoyer lorsque vous êtes satisfait du résultat.De plus en plus d'équipes utilisent des outils pour améliorer leur rédaction au travail, qu'il s'agisse de correcteurs grammaticaux en ligne ou d'assistants d'intelligence artificielle. Composer et éditer des e-mails avec ces outils peut être risqué, car les données sensibles de votre entreprise ou de vos clients pourraient être partagées, utilisées à mauvais escient ou pour entraîner des modèles de langage.Dans son enquête sur la communauté 2024, Proton AG a constaté que plus de 75 % des utilisateurs professionnels de Proton ont déclaré être intéressés par les outils d'IA générative, mais la plupart d'entre eux étaient également préoccupés par le manque de protection des données. Scribe a été conçu pour être une alternative sécurisée.Proton AG commente :À l'instar des autres services de Proton, Scribe va encore plus loin pour garantir une confidentialité maximale. Scribe est le premier outil d'IA grand public de Proton qui peut être exécuté entièrement localement sur votre appareil, ce qui garantit qu'aucune donnée ne quitte votre appareil. Proton a publié les configurations requises pour l'appareil et le navigateur, mais si vous préférez, vous pouvez également exécuter Scribe sur leurs serveurs sécurisés, sans enregistrement.Avec Scribe, Proton veux que vous ayez toujours le contrôle de vos données. Vous choisissez qui, dans votre équipe, a accès à Proton Scribe, vous pouvez toujours examiner et réviser les résultats de Scribe avant d'envoyer un courriel, et vous pouvez garder le tout localement sur votre appareil. Si elles doivent choisir entre la confidentialité et la productivité, les entreprises ont toujours dû opter pour la productivité. Avec Scribe, l'objectif de Proton est de vous permettre d'allier confidentialité et productivité.Proton AG conclue :Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui qu'en pensez-vous ?