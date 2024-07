Les pirates qui revendiquent le vol de données de Disney affirment être motivés par la protection des droits des artistes face à la menace du contenu généré par l'IA

Un combat idéologique ?

#DisneySlackLeak#Disney has had their entire dev slack dumped. 1.1TiB of files and chat messages. Anything we could get our hands on, we downloaded and packaged up. Want to see what goes on behind the doors? go grab it.https://t.co/saVx4lxgsy pic.twitter.com/FitM8hmOEE — NullBulge (@NullBulgeGroup) July 12, 2024

Des motivations remises en question

Conclusion

Depuis l’arrivée d’outils d’IA tels que DALL-E d’OpenAI et Sora, qui peuvent générer des images ou des vidéos à partir d’une simple instruction textuelle, les artistes ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’utilisation de leurs œuvres protégées par le droit d’auteur pour former ces outils sans leur consentement préalable ni compensation. De nombreux artistes craignent également que ces outils finissent par les remplacer.NullBulge se décrit comme un groupe de « hacktivistes » qui protège les droits des artistes et veille à une juste rémunération pour leur travail. Le mois dernier, le groupe a compromis l’interface d’un générateur d’images IA populaire, Stable Diffusion, en utilisant un logiciel malveillant pour voler des identifiants de connexion.Cette fois-ci, ce sont des données provenant du système de collaboration interne Slack de Disney ont été divulguées en ligne, y compris des discussions sur les campagnes publicitaires, la technologie des studios et les candidats aux entretiens. Nullbulge, qui affirme avoir volé plus d'un téraoctet de données sur la plate-forme de discussion interne de Disney, a déclaré dans un billet qu'il avait publié des données provenant de milliers de canaux Slack de l'entreprise de divertissement, y compris du code informatique et des détails sur des projets inédits. Slack est largement utilisé dans les grandes entreprises pour les communications de groupe sur les initiatives stratégiques.Les documents comprennent des conversations sur la maintenance du site Web d'entreprise de Disney, le développement de logiciels, les évaluations des candidats à l'emploi, les programmes pour les leaders émergents au sein d'ESPN et les photos des chiens des employés, avec des données remontant au moins à 2019.Le groupe a déclaré avoir accédé aux informations par l'intermédiaire d'un responsable du développement logiciel de Disney, dont l'ordinateur a été compromis à deux reprises - une première fois en utilisant un module complémentaire de jeu vidéo, et une seconde fois en utilisant une méthode non divulguée. L'étendue de l'accès du groupe au système Slack de Disney n'a pas été précisée dans l'immédiat.« Disney enquête sur cette affaire », a déclaré un porte-parole de l'entreprise.Les activités du géant du divertissement englobent le cinéma, les services de streaming Disney+ et Hulu, les parcs à thème, la télévision par câble et le géant du sport ESPN. Il est à l'origine de franchises populaires telles que Marvel et Star Wars.Nullbulge affirme défendre les droits des artistes et choisir ses cibles en fonction d'un ensemble de valeurs sociales, économiques ou politiques. Un porte-parole du groupe a déclaré dans un message en ligne qu'il avait ciblé Disney « en raison de sa façon de gérer les contrats avec les artistes, de son approche de l'IA et de son mépris flagrant pour le consommateur ».À mesure que les progrès de l'intelligence artificielle s'accélèrent, des clivages idéologiques se font jour dans l'industrie du divertissement, comme dans de nombreux autres secteurs d'ailleurs. Certains artistes et activistes craignent que des œuvres créatives aient été récupérées sur l'internet sans compensation par de grandes entreprises technologiques qui les utilisent pour alimenter de nouveaux « chatbots » et d'autres outils qui génèrent des réponses textuelles, visuelles et vidéo aux requêtes des utilisateurs. Plusieurs entreprises technologiques ont affirmé que la récupération de données sur l'internet public constituait une utilisation équitable des œuvres qui y sont publiées.Nullbulge assure avoir publié les données parce qu'elle pensait qu'il serait inefficace d'exiger quelque chose de Disney, a déclaré le porte-parole. « Si nous disions "Bonjour Disney, nous avons toutes vos données slack", ils se fermeraient instantanément et essaieraient de nous éliminer. Dans un duel, il vaut mieux tirer le premier », a déclaré le porte-parole.Nullbulge a commencé à prétendre en mai avoir accédé aux systèmes informatiques de Disney, selon Eric Parker, un chercheur en sécurité qui a suivi les activités en ligne du groupe. Il pense que le groupe de pirates informatiques est en fait une seule personne. « Il ne le fait pas pour l'argent », a déclaré Parker. « Je pense qu'il s'agit d'un exercice visant à attirer l'attention ».NullBulge affirme être motivé par le désir de « protéger les droits des artistes et d'assurer une juste rémunération de leur travail ». Vendredi, il a publié l'intégralité du canal Slack interne de Disney en ligne via la plateforme décentralisée de partage de fichiers BitTorrent.Contrairement à de nombreux pirates d'entreprise, NullBulge ne semble pas intéressé par les récompenses financières. Le groupe n'a pas demandé publiquement de rançon à Disney et a publié presque immédiatement la première sélection de fichiers issus de son ensemble de données volées.« Voici un fichier que je n'aurais jamais pensé obtenir aussi rapidement », a déclaré le porte-parole anonyme du groupe lors de la publication initiale. « Disney. Oui, ce Disney. L'attaque ne fait que commencer, mais nous avons de la bonne marchandise ».D'autres s'interrogent toutefois sur les motivations du groupe. Ilia Kolochenko, directeur général de la société de cybersécurité ImmuniWeb, a déclaré que ces revendications pourraient simplement être « un écran de fumée bien pensé pour masquer les véritables identités et les vraies motivations des pirates ». « Il est très peu probable que des hacktivistes mènent des opérations d'une telle ampleur pour protéger la propriété intellectuelle et les droits des artistes », a ajouté Kolochenko.Néanmoins, les méthodes de NullBulge ont déjà été en accord avec son idéologie déclarée. En juin, un plugin populaire pour le générateur d'images d'IA Stable Diffusion s'est avéré avoir été compromis par le groupe. Cet outil, qui fournissait une interface facile à utiliser pour le générateur d'images, a été mis à jour pour inclure un logiciel malveillant des pirates, qu'ils ont utilisé pour voler d'autres identifiants de connexion et étendre leur empreinte à leur tour.La menace perçue que l'IA générative fait peser sur les moyens de subsistance des professionnels de la création est l'une des préoccupations les plus notables qui ont motivé les efforts de syndicalisation des animateurs de Disney et la grève de 2023 de la SAG-AFTRA. Disney a également été critiqué pour avoir utilisé l'IA générative pour produire le générique de sa série Secret Invasion Disney Plus, et aurait créé un groupe de travail chargé d'examiner comment l'IA peut être appliquée à l'ensemble de son portefeuille de divertissements.En fin de compte, ce piratage soulève des questions importantes sur la protection des droits des artistes à l’ère de l’IA et sur la nécessité d’adapter les lois sur le droit d’auteur pour tenir compte de ces nouvelles technologies.Source : WSJL’IA artistique menace-t-elle la créativité humaine ? Pensez-vous que les œuvres d’art générées par l’IA peuvent rivaliser avec celles créées par des artistes humains. Quelles sont les différences et les similitudes ?Quelle est la responsabilité des entreprises technologiques ? Quel rôle doivent jouer des entreprises comme Disney dans la protection des droits des artistes ? Devraient-elles mieux compenser les artistes dont les œuvres sont utilisées pour former des modèles IA ?Comment pouvons-nous équilibrer l’innovation et la préservation des droits d’auteur ? Pensez à la manière dont nous pouvons encourager l’innovation tout en protégeant les droits des créateurs. Quelles politiques ou lois pourraient aider à trouver cet équilibre ?L’IA peut-elle être créative ? Explorez la notion de créativité dans le contexte de l’IA. Peut-elle vraiment être créative, ou est-elle simplement une imitation sophistiquée ?Quelles sont les implications pour l’avenir de l’emploi artistique ? Pensez à l’impact potentiel de l’IA sur les emplois artistiques traditionnels. Comment les artistes peuvent-ils s’adapter à cette nouvelle réalité ?