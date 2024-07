Google a semé le trouble dans le débat sur le changement climatique ce mois-ci en révélant que les émissions de ses centres de données avaient augmenté significativement au cours de ces cinq dernières années. Le rapport environnemental annuel de Google révèle que ses émissions de CO2 pour 2023 ont augmenté de 13 % par rapport à l'année précédente et de 48 % par rapport à l'année de référence 2019. Le rapport attribue cela à l'augmentation de la consommation d'énergie des centres de données et des émissions de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a poussé les analystes à mettre en cause "la transition vers l'IA".L'appétit énergétique de l'IA met à rude épreuve les réseaux énergétiques dans le monde entier, Google étant l'une des sociétés Internet qui a continué à intensifier ses efforts en matière d'IA au cours des deux dernières années. Cependant, Jeff Dean, directeur scientifique de Google Research et de Google DeepMind, ne partage pas cet avis. Dans une interview accordée à Fortune lors de la conférence annuelle Fortune Brainstorm Tech qui s'est tenue cette semaine, Dean a déclaré que l'IA n'était pas aussi responsable de l'augmentation des émissions de carbone des centres de données que certains experts tentent de le faire croire.« On a beaucoup insisté sur l'augmentation de la consommation d'énergie de l'IA, et à partir d'une base très restreinte, cette consommation augmente incontestablement. Je pense que les gens font souvent l'amalgame avec l'utilisation globale des centres de données - dont l'IA ne représente qu'une très petite partie à l'heure actuelle, mais qui croît rapidement - et attribuent ensuite le taux de croissance de l'informatique basée sur l'IA à l'utilisation globale des centres de données », a souligné Dean. En d'autres termes, Dean dit que l'IA ne représente qu'une petite part de la charge de travail des centres de données de la société.Dean a déclaré qu'il était important d'examiner "toutes les données" et les "véritables tendances qui sous-tendent tout cela", sans toutefois préciser quelles étaient ces tendances. Il a poursuivi en déclarant que Google ne revient pas sur son engagement d'utiliser 100 % d'énergie propre d'ici à la fin de 2030. Cependant, il a ajouté que ce progrès n'est pas nécessairement linéaire, car certains travaux de Google avec des fournisseurs d'énergie propre ne seront mis en œuvre que dans plusieurs années. Le dirigeant de Google semble laisser entendre que le géant mondial de la recherche pourrait atteindre cet objectif avec du retard.Dean a expliqué : « ces éléments permettront d'augmenter considérablement le pourcentage d'énergie sans carbone, mais nous voulons également nous efforcer de rendre nos systèmes aussi efficaces que possible ». Le rapport environnemental indique que ses émissions de type 2, qui comprennent celles des fournisseurs d'énergie, ont augmenté de 37 % pour représenter 24 % de son empreinte carbone totale en 2023. Toutefois, si le géant de recherche couvre 100 % de sa consommation d'électricité avec des énergies renouvelables, pourquoi ses émissions de type 2 augmentent-elles au lieu d'être normalement nulles ?Google s'est posé la question et explique que c'est parce que son approche de l'adéquation des énergies renouvelables diffère de la la manière dont les émissions du champ d'application 2 sont calculées dans le protocole des gaz à effet de serre, entre autres raisons. Google indique aussi que si la charge électrique totale de tous ses centres de données a augmenté d'environ 3,5 TWh (17 %) au cours de l'année 2023, il a maintenu une moyenne mondiale de 64 % d'utilisation d'énergie sans carbone. Mais cela n'explique pas réellement comment l'entreprise compte atteindre 100 % d'énergie propre d'ici la fin de cette décennie.Alors que Dean affirme que l'IA ne représente qu'une petite partie de la charge de travail globale des centres de données, un rapport récent de Goldman Sachs estime que l'IA fera augmenter la demande mondiale d'énergie pour les centres de données de 160 % d'ici 2030. Il ajoute que les émissions de CO2 pourraient plus que doubler par rapport aux niveaux de 2022. Dans son dernier rapport, TrendForce affirme que la demande de serveurs d'IA plus performants (et donc plus gourmands en énergie) se poursuit à un rythme soutenu. Selon Omdia, l'IA fera augmenter les dépenses dans les centres de données de 28,5 %.Omdia prévoit que l'IA dépassera certainement la plupart des autres charges de travail des serveurs avant la fin de cette année et deviendra la principale charge de travail des serveurs d'ici à 2027. Selon le cabinet d'analyse, les ventes de serveurs devraient augmenter de 74 % pour atteindre 210 milliards de dollars cette année, contre 121 milliards de dollars en 2023. Toutefois, les dépenses liées à la gestion thermique des centres de données devraient augmenter de 22 %, pour atteindre 9,4 milliards de dollars en 2024. TrendForce s'entend également à des tendances similaires sur le marché des serveurs au cours de cette année.Lors de l'interview, Dean a aussi répondu à une question sur l'état d'avancement du projet Astra de Google, un projet de recherche que Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, a dévoilé en mai lors de l'événement annuel Google I/O. Décrit comme un "agent d'IA universel" capable de comprendre le contexte de l'environnement d'un utilisateur, une démonstration d'Astra montrait comment les utilisateurs pouvaient pointer l'appareil photo de leur téléphone sur des objets proches et poser à l'agent d'IA des questions pertinentes telles que "dans quel quartier suis-je ?" ou "vous rappelez-vous d'où j'ai laissé mes lunettes ?".À l'époque, Google avait déclaré que la technologie Astra serait intégrée à l'application Gemini dans le courant de l'année. Mais Dean s'est montré plus prudent : « nous espérons pouvoir mettre quelque chose entre les mains d'utilisateurs tests d'ici la fin de l'année. La possibilité de combiner les modèles Gemini avec des modèles qui ont réellement un pouvoir d'action et qui peuvent percevoir le monde qui les entoure de manière multimodale sera très puissante », a-t-il déclaré.Dean a ajouté : « nous voulons donc nous assurer que la technologie est prête et qu'elle n'aura pas de conséquences imprévues. C'est pourquoi nous la déploierons d'abord auprès d'un petit groupe d'utilisateurs tests ». En ce qui concerne l'évolution continue des modèles d'IA, Dean a fait remarquer que des données et une puissance de calcul supplémentaires ne suffiront pas à elles seules. Il a déclaré que l'industrie aura besoin d'une "percée algorithmique".« Quelques générations supplémentaires de mise à l'échelle nous permettront d'aller beaucoup plus loin, mais à terme, il faudra quelques percées algorithmiques supplémentaires », a déclaré le dirigeant de Google. Il a ajouté que son équipe se concentre depuis longtemps sur les moyens de combiner la mise à l'échelle avec des approches algorithmiques afin d'améliorer la factualité et les capacités de raisonnement des grands modèles de langage (LLM) à l'avenir.Dean a expliqué que cette approche vise à faire en sorte que le modèle puisse imaginer des résultats plausibles et raisonner pour déterminer celui qui est le plus logique. De son côté toutefois, le directeur technique de Microsoft, Kevin Scott, ne partage pas les craintes selon lesquelles les lois de mises à l'échelle des LLM ont atteint leurs limites. Scott a déclaré que ces lois devraient encore soutenir les progrès dans le domaine de l'IA pendant encore plusieurs années.Par ailleurs, Google n'est pas la seule entreprise à avoir du mal à respecter ses engagements en matière de consommation nette zéro. Microsoft a admis dans son propre rapport sur la durabilité environnementale que ses émissions de CO2 ont augmenté de 29,1 % par rapport à la base de référence de 2020, ce qui s'explique par la construction et l'équipement de nouveaux centres de données pour répondre à la demande des clients en matière de services de cloud computing.Amazon a annoncé ce mois-ci que l'entreprise fonctionne désormais à 100 % avec de l'énergie propre, mais les employés disent qu'il s'agit plutôt de 22 %. Mais un groupe d'employés contredit cette déclaration. Le groupe a déclaré dans un rapport que les calculs de l'entreprise sont trompeurs. Le rapport indique que seuls 22 % des centres de données du géant mondial du commerce électronique aux États-Unis fonctionnent en réalité avec une énergie propre.Source : interview de Jeff Dean, directeur scientifique de Google, au Brainstorm TechQuel est votre avis sur le sujet ?Partagez-vous l'avis du directeur scientifique de Google sur l'impact environnemental de l'IA ?