Alors que l'IA devient de plus en plus présente dans les salles de classe, les éducateurs s'inquiètent à juste titre de la manière dont elle pourrait perturber l'enseignement des compétences fondamentales en sciences de l'information, telles que la programmation.



Avec ces mémoires, TeachAI et CSTA espèrent renforcer l'idée que l'apprentissage de la programmation est la pierre angulaire de la pensée informatique et une porte d'entrée importante vers la résolution de problèmes, la pensée critique et les compétences de pensée créative nécessaires pour prospérer dans le monde numérique d'aujourd'hui.



L'essor de l'IA ne fait que renforcer l'importance de l'enseignement de l'informatique.



manque d'innovation : l'IA est incapable de faire preuve d'esprit critique et de générer de nouvelles idées ; elle ne peut que répéter des idées basées sur les données sur lesquelles elle a été formée. L'esprit critique et la résolution de problèmes sont des compétences de programmation importantes que l'IA ne peut pas reproduire ;

Pour certains acteurs du secteur technologique, apprendre à programmer sera inutile à l’avenir. Ils estiment que l'IA rendra le métier de programmeur obsolète et fera de tous des programmeurs au travers du langage naturel. Lors du sommet mondial des gouvernements qui s'est tenu à Dubaï au début de l'année, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que, même à ce stade précoce de la révolution de l'IA générative, la programmation n'est plus une compétence vitale.Le PDG de Nvidia a ajouté que l'IA prendra en charge entièrement le codage informatique à l'avenir, ce qui permettrait aux humains de se concentrer sur des compétences plus utiles telles que la biologie, l'éducation, la fabrication ou l'agriculture. Ainsi, le milliardaire a rompu avec ce qu'il pense être une longue tradition de PDG de sociétés technologiques qui conseillent aux jeunes écoliers d'apprendre à coder.« Notre tâche consiste à créer une technologie informatique telle que personne n'ait à programmer. Et que le langage de programmation soit humain. Tout le monde dans le monde est maintenant un programmeur. C'est le miracle de l'IA », a déclaré Huang aux participants du sommet. Cependant, de nombreux experts ne partagent pas cet avis, expliquant que l'IA ne tuera pas le codage, mais le mettra entre les mains d'un plus grand nombre de personnes.Lors d'une conférence de la "Computer Science Teachers Association" (CSTA) qui s'est tenue la semaine dernière à Las Vegas, l'initiative éducative TeachAI s'est associée à la CSTA pour publier trois mémoires soutenant que l'enseignement de l'informatique de la maternelle à la terminale n'a jamais été aussi important.Pour sensibiliser sur l'importance de l'apprentissage de la programmation, un document intitulé "Guidance on the Future of Computer Science Education in an Age of AI" (rédigé par des membres de la CSTA et de Code.org) comprend une bande dessinée intitulée "Learn to Program or Follow Commands". Dans la bande dessinée, deux lycéens qui se moquent de l'idée de devoir apprendre à coder et préfèrent utiliser des générateurs de code basés sur l'IA pour créer leurs applications Python se retrouvent, plusieurs années plus tard, coincés dans des emplois misérables dans des entrepôts où ils reçoivent des ordres d'un robot IA.Selon le document, malgré leurs capacités de codage, les outils d'IA sont loin d'être parfaits, et "l'apprentissage de la programmation jette les bases permettant aux élèves de développer la compréhension conceptuelle, l'autonomie et les dispositions nécessaires pour comprendre, utiliser et évaluer ces outils et leurs résultats". Les réactions aux recommandations de TeachAI et de la CSTA sont mitigées. Toutefois, de nombreux rapports indiquent que les employeurs se plaignent de l'état déplorable des connaissances informatiques des employés de la génération Z.Un nouveau rapport de la Linux Foundation Research et de l'Open Source Security Foundation (OpenSSF) indique que de nombreux développeurs n'ont pas les connaissances et les compétences essentielles pour développer efficacement des logiciels sécurisés. Près d'un tiers des développeurs logiciels ne sont pas familiers avec les pratiques de développement de logiciels sécurisés. Le rapport indique que l'éducation et la formation sont requises.En réaction aux déclarations du PDG de Nvidia, l'analyste de l'industrie technologique Patrick Moorhead a déclaré : « depuis plus de 30 ans, j'entends dire que XYZ va tuer le codage, mais nous n'avons toujours pas assez de programmeurs ». En outre, de nombreuses études rapportent que l’IA ne remplacera pas les programmeurs de sitôt. Des chercheurs de l'université de Princeton ont développé un cadre d'évaluation basé sur près de 2300 problèmes courants de génie logiciel montés à partir de rapports de bogues et de feature requests soumis sur GitHub afin de tester la performance de divers grands modèles de langage (LLM).Les chercheurs ont fourni à différents modèles le problème à résoudre et le code du dépôt. Ils ont ensuite demandé au modèle de produire un correctif réalisable. Ce dernier a ensuite fait l’objet de tests pour s'assurer qu'il était correct. Mais le LLM n'a généré une solution efficace que dans 4 % des cas. Dans le cadre de l'étude, leur modèle spécialement entraîné, SWE-Llama, n'a pu résoudre que les problèmes d'ingénierie les plus simples présentés sur GitHub, alors que les LLM classiques tels que Claude 2 d'Anthropic et GPT-4 d'OpenAI n'ont pu résoudre que 4,8 % et 1,7 % des problèmes, de façon respective.Et l’équipe de recherche de conclure : « le génie logiciel n’est pas simple dans la pratique. La correction d'un bogue peut nécessiter de naviguer dans un grand référentiel, comprendre l'interaction entre des fonctions dans différents fichiers ou repérer une petite erreur dans du code alambiqué. Cela va bien au-delà des tâches de complétion de code ». Par ailleurs, de nouvelles recherches menées par des experts en informatique de l'université de Toronto, au Canada, suggèrent que les assistants de codage basés sur l'IA peuvent jouer un rôle clé en aidant les apprenants en programmation à progresser.Les avantages de l'utilisation de l'IA s'accompagnent de plusieurs limites, ce qui signifie qu'il est important que les humains continuent à jouer un rôle important dans les tâches de programmation et d'ingénierie logicielle. Voici quelques-unes des limites de l'IA :Seul l'avenir nous dira quels seront les impacts réels de la vague d'applications de l'IA qui devrait apparaître dans les mois et les années à venir. Pour certains, l'IA n'est pas en mesure de remplacer les programmeurs aujourd'hui, mais comme il s'agit d'une technologie en développement, ses limites actuelles pourraient s'estomper avec le temps. Toutefois, même dans ce cas, le remplacement des programmeurs par l'IA se heurtera à un autre obstacle : le confort humain.Étant donné que certains ingénieurs en informatique travaillent sur des programmes très sensibles, la confiance dans les capacités de programmation de l'IA devra être très élevée avant que l'IA ne soit en mesure de remplacer complètement les humains ; et il faudra probablement du temps pour atteindre ce niveau de confiance.Autre point important : les programmeurs humains sont des participants essentiels au développement de l'IA. Même si la technologie devient de plus en plus avancée, les programmeurs et les ingénieurs en logiciel d'IA travaillent sur ces outils pour guider et superviser ces progrès.TeachAI rassemble des leaders de l'éducation et des experts en technologie pour aider les gouvernements et les autorités éducatives à enseigner avec et sur l'IA. La mission de la CSTA est d'habiliter, d'engager et de défendre les professeurs d'informatique de la maternelle à la 12e année dans le monde entier.Source : communiqué de presse Pensez-vous que les enfants doivent encore apprendre à coder à l'ère de l'IA ?L'IA remplacera-t-elle les programmeurs ? Les limites actuelles de l'IA vont-elles s'estomper avec le temps ?Une personne sans connaissance de base en programmation peut-elle générer du code fiable et sécurisé avec les outils d'IA ?Cette personne peut-elle envisager de faire carrière dans le développement de logiciels en s'appuyant uniquement sur l'IA ?