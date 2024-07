Un premier aperçu sur les agents d'intelligence artificielle : réimaginer le développement de logiciels

L'intelligence artificielle (IA), dans son sens le plus large, est l'intelligence dont font preuve les machines, en particulier les systèmes informatiques. Il s'agit d'un domaine de recherche en informatique qui développe et étudie des méthodes et des logiciels permettant aux machines de percevoir leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence pour prendre des mesures qui maximisent leurs chances d'atteindre des objectifs définis. Ces machines peuvent être appelées des IA.Le projet Oscar, annoncé lors de la conférence Google I/O de Bangalore, est une plateforme open-source qui peut aider les équipes de développement de logiciels à surveiller les problèmes ou les bogues. Pour l'instant, Oscar est axé sur les projets open-source, mais il pourrait également être mis à disposition pour gérer des projets closed-source à l'avenir.« Je crois vraiment que l'IA a le potentiel de transformer l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel de nombreuses façons positives », a déclaré Karthik Padmanabhan, responsable des relations avec les développeurs chez Google Inde, dans un billet de blog. « Nous partageons un aperçu des agents d'IA sur lesquels nous travaillons dans le cadre de notre quête visant à rendre l'IA encore plus utile et accessible à tous les développeurs. »Grâce au projet Oscar, les développeurs peuvent créer des agents d'IA qui fonctionnent tout au long du cycle de développement des logiciels. Ces agents peuvent être un agent de développement, un agent de planification, un agent d'exécution ou un agent d'assistance. Les agents peuvent interagir en langage naturel, de sorte que les utilisateurs peuvent leur donner des instructions sans avoir à refaire le moindre code.Cameron Balahan, chef de produit pour le langage de programmation open-source Go de Google, a déclaré qu'Oscar est actuellement déployé sur le projet pour aider l'équipe de développement Go à suivre les rapports de bogues et les autres engagements des contributeurs.M. Balahan a indiqué que le projet Go compte plus de 93 000 commits et 2 000 contributeurs, ce qui rend extrêmement difficile le suivi de tous les problèmes susceptibles de survenir.« Nous nous sommes demandé si des agents d'IA pourraient nous aider, non pas en écrivant du code que nous aimons vraiment, mais en réduisant les perturbations et le travail », a déclaré M. Balahan dans une vidéo publiée par Google.Go utilise un agent d'IA développé dans le cadre du projet Oscar qui prend les rapports de problèmes et les « enrichit en examinant ces données ou en invoquant des outils de développement pour faire apparaître les informations les plus importantes ». L'agent interagit également avec la personne qui signale un problème pour clarifier les choses, même si les responsables humains ne sont pas en ligne.M. Balahan a indiqué que le projet Oscar serait bientôt déployé dans d'autres projets open-source de Google.« Notre vision est que n'importe qui peut déployer Oscar dans son projet, qu'il soit ouvert ou fermé, et utiliser les agents fournis ou apporter les siens », a-t-il déclaré.Les nouveautés annoncées lors de la conférence Google I/O de Bangalore sont présentées ci-dessous :L'IA a le potentiel de transformer l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel de nombreuses façons positives. Google a partagé un aperçu des agents d'IA sur lesquels elle travaille dans le cadre de ses efforts pour rendre l'IA encore plus utile et accessible à tous les développeurs.De nombreux projets open source, dont la maintenance peut représenter une charge de travail considérable, sont menées chez Google. L'entreprise a donc créé le projet Oscar, une référence pour un agent d'IA qui aide à la maintenance des projets open source, en commençant par Go, un projet avec plus de 93 000 commits et 2 000 contributeurs, mais vous pouvez imaginer soutenir toutes sortes de projets différents.Nombreux sont ceux qui utilisent Flutter pour créer de superbes interfaces utilisateur sur toutes les plateformes. Google a donc partagé un aperçu de l'interface utilisateur générée par l'IA. Cette interface imagine ce que serait Flutter s'il composait et personnalisait dynamiquement les éléments de l'interface utilisateur en fonction du contexte et de l'intention de l'utilisateur. Elle met en évidence le potentiel de ce que l'IA combinée à l'interface utilisateur peut apporter aux utilisateurs.Ces outils intégrés à des agents que Google expérimente s'étendent également aux tests d'applications. L'agent de test d'IA dans Firebase App Distribution sert d'outil de génération et d'exécution de cas de test pour les développeurs d'applications.Il y a quelques mois, lors de la conférence Google I/O, Google a annoncé des mises à jour de ses produits afin de faciliter, d'accélérer et de sécuriser la création d'applications. Lors de la conférence I/O Connect de Bangalore, Google a expliqué comment elle commençait à regrouper ses produits dans une suite de développement d'applications plus intégrée. Désormais, il est possible de créer et d'exécuter des applications basées sur l'IA sur toutes les plateformes, avec facilité, rapidité et confiance.Des centaines de milliers de développeurs utilisent Project IDX, l'espace de travail en ligne de Google pour le développement complet, afin de créer un large éventail d'applications. Project IDX est désormais en version bêta publique et de nouveaux modèles ont été lancés pour les backends, les bases de données et les applications d'exemple de bout en bout, qui illustrent les meilleures pratiques en matière de création d'applications à l'aide de la gamme de produits de Google. Il vous est également possible d'intégrer Google Cloud Secret Manager pour protéger les secrets dont votre application a besoin. Et pour les développeurs Android, une version préliminaire d'Android Studio sur Project IDX qui s'exécute entièrement dans votre navigateur est disponible. En quelques clics, vous pourrez configurer un espace de travail exécutant Android Studio pour commencer rapidement à coder, construire et tester des applications Android natives.Google a publié un nouvel ensemble de services Firebase puissants, notamment l'hébergement d'applications, la connexion de données avec Cloud SQL et Genkit, son nouveau framework open source d'intégration de l'IA. En plus de la prise en charge de TypeScript, Genkit for Go est désormais disponible en version alpha pour simplifier le développement de services et d'applications efficaces et évolutifs basés sur l'IA, écrits en Go. Google dévoile également un aperçu du tableau de bord Firebase AI Monitoring, qui donne un aperçu en temps réel des performances et du comportement des fonctionnalités construites avec des LLM en production. Celui-ci est désormais disponible en version privée et fonctionne de manière transparente avec Genkit.Lors de la conférence Google I/O de Bangalore, Google a présenté un nouvel outil qui permet d'améliorer considérablement la sécurité du déploiement de l'IA. Le nouveau service de sécurité de l'IA Checks, actuellement en private preview, évalue, contrôle et supervise la conformité des modèles et des agents d'IA. Il permet l'exécution des politiques de sécurité du contenu configurables, des tests adverses rapides et une surveillance des applications en production.L'équipe de Google DeepMind India a partagé des mises à jour pour aider les développeurs à construire des solutions linguistiques pour l'Inde. Cela inclut l'expansion du projet Vaani, la collaboration de Google avec l'Institut indien des sciences (IISc) pour capturer la diversité des langues parlées en Inde ; IndicGenBench, un benchmark complet conçu pour évaluer les capacités de génération des LLM sur les langues indic ; et l'open-sourcing de CALM, le framework de composition des modèles de langage de Google qui permet de combiner les modèles de langage spécialisés avec les modèles Gemma. Google a également présenté le framework MatFormer, qui permettra aux développeurs de combiner différents modèles d'IA au sein d'un framework unique, en optimisant à la fois les performances et la consommation de ressources.Google affirme être également inspiré par les startups indiennes qui vont de l'avant avec des solutions d'IA audacieuses mais responsables utilisant Gemini, comme Miko.AI, un robot alimenté par l'IA qui fournit une éducation attrayante et sûre aux enfants ; Karya, qui renforce les communautés à faible revenu grâce à des opportunités économiques basées sur l'IA ; et Cropin, un pionnier de la technologie agricole qui permet aux agriculteurs du monde entier d'utiliser des informations basées sur des données pour optimiser leurs opérations et augmenter leur productivité. Pour aider encore plus de startups à construire avec l'IA, Google a fait part de sa collaboration avec le MeitY Startup Hub pour permettre à 10 000 startups indiennes de se lancer dans l'IA. Cela comprend un soutien via les crédits Google Cloud, la réorientation des programmes existants de Google pour qu'ils soient axés sur l'IA, et le lancement d'un hackathon GenAI et d'un bootcamp pour startups d'IA à l'échelle nationale.Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous déjà utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui qu'en pensez-vous ?