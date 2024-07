72 % des consommateurs s'inquiètent quotidiennement d'être trompés par un deepfake et souhaitent que leur gouvernement fasse davantage pour réglementer l'IA. Les trois quarts des consommateurs s'inquiètent quotidiennement d'être trompés par un deepfake et d'avoir à communiquer des informations sensibles ou de l'argent. Seuls 15 % des consommateurs déclarent n'avoir jamais été confrontés à un deepfake, tandis que 60 % l'ont été au cours de l'année écoulée et que 22 % n'en sont pas sûrs.



Une majorité significative de consommateurs appelle à une plus grande réglementation gouvernementale de l'IA afin de résoudre les problèmes liés aux deepfakes et à l'IA générative. Toutefois, la confiance dans la réglementation varie d'un pays à l'autre.



Les consommateurs continuent de surestimer leur propre capacité à repérer les deepfakes. Même si cette technologie de plus en plus répandue et en constante évolution suscite une grande anxiété, les consommateurs continuent de surestimer leur propre capacité à repérer les deepfakes - 60 % d'entre eux pensent qu'ils pourraient détecter un deepfake, contre 52 % en 2023.



Les hommes sont plus confiants dans leur capacité à repérer un deepfake (66 % des hommes contre 55 % des femmes). Les hommes âgés de 18 à 34 ans sont les plus confiants (75%), tandis que les femmes âgées de 35 à 54 ans sont les moins confiantes (52%)



Une vérification plus rigoureuse de l'identité est nécessaire pour se protéger contre l'usurpation d'identité et la fraude, qui sont coûteuses et répandues. La fraude est un problème bien trop familier pour de nombreux consommateurs à travers le monde, 68% des personnes interrogées déclarant qu'elles savent ou soupçonnent avoir été victimes d'une fraude en ligne ou d'un vol d'identité, ou qu'elles connaissent quelqu'un qui a été affecté.



Un tiers (32 %)des consommateurs qui ont été ou pensent avoir été victimes d'une fraude en ligne déclarent que cela leur a causé des problèmes importants et plusieurs heures de travail administratif à résoudre, et 14 % vont même jusqu'à parler d'une expérience traumatisante. Plus de 70 % des consommateurs ont déclaré qu'ils consacreraient plus de temps à la vérification de l'identité si ces mesures amélioraient la sécurité dans des secteurs tels que les services financiers (77 %), la santé (74 %), le gouvernement (72 %), la vente au détail et le commerce électronique (72 %), les médias sociaux (71 %), l'économie de partage (71 %), et les voyages et l'hôtellerie (71 %).



Lors de la création d'un nouveau compte en ligne, les consommateurs du monde entier ont déclaré que la prise d'une photo de leur pièce d'identité et d'un selfie en direct serait la forme la plus précise de vérification de l'identité (21 %), la création d'un mot de passe sécurisé arrivant juste derrière (19 %). Qu'ils aient été ou non victimes de fraude ou d'usurpation d'identité, la plupart des consommateurs s'inquiètent chaque jour de la possibilité d'être victimes d'une violation de données ou d'une prise de contrôle de leur compte.

L'étude menée auprès de plus de 8 000 consommateurs adultes, répartis équitablement entre le Royaume-Uni, les États-Unis, Singapour et le Mexique, révèle que 72 % des consommateurs améticains s'inquiètent de l'influence potentielle de l'IA et des deepfakes sur les prochaines élections dans leur pays. Ils estiment que les deepfakes minent la confiance dans les politiciens et les médias, 70 % d'entre eux faisant état d'un scepticisme accru à l'égard du contenu qu'ils voient en ligne, par rapport aux dernières élections.Au niveau mondial, seuls 46 % des consommateurs pensent qu'ils pourraient facilement repérer un deepfake d'une personnalité politique ou d'une célébrité. Ce chiffre tombe à 37 % aux États-Unis et la confiance varie en fonction de la tranche d'âge : seuls 22 % des Américains âgés de 55 ans ou plus ont confiance en leurs capacités. Les hommes âgés de 18 à 34 ans sont les plus confiants dans leur capacité à repérer les faux (75 %), tandis que les femmes âgées de 35 à 54 ans sont les moins confiantes (52 %).Seuls 43 % des consommateurs du monde entier déclarent faire confiance aux informations politiques qu'ils voient en ligne, malgré la possibilité de tomber sur des deepfakes audio, vidéo et image. Les Américains sont beaucoup moins confiants (32 %). Au niveau mondial, seulement 43 % des personnes interrogées ont confiance dans la capacité de leur gouvernement à réglementer l'IA, ce chiffre tombant à 31 % aux États-Unis et à seulement 26 % au Royaume-Uni.», déclare Robert Prigge, PDG de Jumio. «L'étude annuelle Jumio Online Identity Consumer Study, qui en est à sa troisième année, explore la sensibilisation et le sentiment des consommateurs autour des questions liées à l'identité en ligne, aux risques de fraude et aux méthodes actuelles utilisées pour protéger les données d'identité des consommateurs.Les résultats de 2024 mettent en évidence les préoccupations importantes des consommateurs concernant les risques associés à l'IA générative et aux deepfakes, notamment le potentiel d'augmentation de la cybercriminalité et de l'usurpation d'identité. L'étude démontre le besoin pressant de s'assurer de l'authenticité des utilisateurs.La majorité des consommateurs sont prêts à changer de banque en raison d'une protection inadéquate contre la fraude. Ils estiment que les prestataires de services bancaires sont responsables en dernier ressort de la protection des clients et de l'indemnisation des victimes de fraude.75 % d'entre eux attendent un remboursement intégral de leur banque s'ils sont victimes de la cybercriminalité. La technologie utilisée par les fraudeurs devenant de plus en plus sophistiquée, les outils de prévention et de détection des escroqueries doivent eux aussi évoluer. 69 % des clients exigent des mesures de cybersécurité plus strictes, car la confiance dans les protections des banques diminue.Alors que plus de 50 pays organisent des élections nationales en 2024, Jumio a étudié la perception des deepfakes par les consommateurs et la manière dont ils pourraient influencer la confiance dans les médias en ligne. Les données révèlent également une évolution de la relation entre le public et les médias en ligne.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?