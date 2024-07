Présentation de Mistral Large 2

mistral-large- 2407

mistral-large- 2407

mistral-inference

mistral-finetune

Mistral AI est une entreprise française spécialisée dans les produits d'intelligence artificielle (IA). Fondée en avril 2023 par d'anciens employés de Meta Platforms et de Google DeepMind, l'entreprise se concentre sur la production de grands modèles de langage open source, soulignant l'importance fondatrice des logiciels libres et open-source, et se positionnant comme une alternative aux modèles propriétaires.La startup française Mistral AI vient d'annoncer la sortie de Large 2, son nouveau modèle phare dont les capacités de génération de code, de mathématiques et de raisonnement sont considérablement accrues. Mistral AI a également ajouté un support multilingue amélioré et des capacités d'appel de fonctions avancées avec Large 2.Le modèle Mistral Large 2 compte 123 milliards de paramètres, ce qui lui permet de fonctionner sur un seul nœud H100 à haut débit. Il prend en charge les langues française, allemande, espagnole, italienne, portugaise, arabe, hindi, russe, chinoise, japonaise et coréenne. En termes de codage, il prend en charge plus de 80 langages de codage, dont Python, Java, C, C++, JavaScript et Bash.Pour les développeurs, Mistral Large 2 est désormais doté de compétences améliorées en matière d'appel et de récupération de fonctions. Il peut désormais exécuter des appels de fonctions parallèles et séquentielles, ce qui permet aux développeurs de créer des applications d'IA commerciales complexes.Les performances de Mistral Large 2 (123B) sont comparables à celles de GPT-4o d'OpenAI, du Claude Opus 3 et du Meta's Llama 3.1 405B récemment sorti sur les benchmarks de codage. Sur les benchs Wild Bench, Arena Hard et MT Bench, Large 2 surpasse Llama 3.1 405B et Claude 3 Opus. Sur le populaire benchmark MMLU, ce nouveau modèle surpasse Llama 3.1 70B et est comparable à Llama 3.1 405B.Mistral Large 2 est maintenant disponible avec des poids ouverts, mais il n'est disponible gratuitement que pour la recherche et l'utilisation non-commerciale. Pour une utilisation commerciale, une licence de modèle est nécessaire. Avec sa sortie, Mistral consolide son portefeuille de modèles. Il y aura deux modèles polyvalents, Mistral Nemo et Mistral Large, et deux modèles spécialisés, Codestral et Embed.Microsoft et Mistral avaient déjà conclu un partenariat pour rendre les modèles Mistral disponibles sur Azure. Elle vient d'étendre son partenariat à Google pour rendre les modèles Mistral disponibles sur Google Cloud.Mistral Large 2 continue de repousser les limites de la rentabilité, de la vitesse et de la performance. Cette dernière génération dispose d'une fenêtre contextuelle de 128k et prend en charge des dizaines de langues, dont le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'arabe, l'hindi, le russe, le chinois, le japonais et le coréen, ainsi que plus de 80 langages de codage, dont Python, Java, C, C++, JavaScript et Bash.Mistral Large 2 est conçu pour l'inférence sur un seul nœud, avec à l'esprit des applications à contexte long - sa taille de 123 milliards de paramètres lui permet de fonctionner à haut débit sur un seul nœud. Mistral AI publie Mistral Large 2 sous la licence Mistral Research License, qui autorise l'utilisation et la modification à des fins de recherche et non commerciales. Pour une utilisation commerciale de Mistral Large 2 nécessitant un auto-déploiement, une licence commerciale Mistral doit être acquise.Mistral Large 2 établit une nouvelle frontière en termes de performance/coût de service sur les métriques d'évaluation. En particulier, sur MMLU, la version pré-entraînée atteint une précision de 84,0 %, et établit un nouveau point sur le front de Pareto performance/coût des modèles ouverts.Suite aux expériences avec Codestral 22B et Codestral Mamba, Mistral AI a entraîné Mistral Large 2 sur une très grande partie du code. Mistral Large 2 surpasse largement le précédent Mistral Large, et affiche des performances comparables à celles des principaux modèles tels que GPT-4o, Claude 3 Opus et Llama 3 405B.Des efforts considérables ont également été consacrés à l'amélioration des capacités de raisonnement du modèle. L'un des principaux objectifs de la formation était de minimiser la tendance du modèle à "halluciner" ou à générer des informations plausibles mais factuellement incorrectes ou non pertinentes. Pour ce faire, le modèle a été affiné de manière à être plus prudent et à faire preuve de discernement dans ses réponses, ce qui lui a permis de fournir des résultats fiables et précis.En outre, le nouveau Mistral Large 2 est entraîné à reconnaître lorsqu'il ne peut pas trouver de solutions ou qu'il ne dispose pas d'informations suffisantes pour fournir une réponse fiable. Cet engagement en faveur de la précision se reflète dans l'amélioration des performances du modèle sur des critères de référence mathématiques courants, ce qui démontre l'amélioration de ses capacités de raisonnement et de résolution de problèmes :Mistral AI annonce avoir considérablement amélioré les capacités de suivi des instructions et de conversation de Mistral Large 2. Le nouveau Mistral Large 2 est particulièrement apte à suivre des instructions précises et à gérer de longues conversations à plusieurs tours. Voici ces performances sur les benchmarks MT-Bench, Wild Bench et Arena Hard :Sur certains benchmarks, la génération de longues réponses tend à améliorer les scores. Cependant, dans de nombreuses applications commerciales, la concision est primordiale - les générations de modèles courtes facilitent des interactions plus rapides et sont plus rentables pour l'inférence. Mistral AI a travaillé pour que les générations restent succinctes et directes dans la mesure du possible. Voici la longueur moyenne des générations de différents modèles sur les questions du benchmark MT Bench :Une grande partie des cas d'utilisation professionnels impliquent de travailler avec des documents multilingues. Alors que la majorité des modèles sont centrés sur l'anglais, le nouveau modèle Mistral Large 2 a été entraîné sur une grande proportion de données multilingues. Il excelle notamment en anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, chinois, japonais, coréen, arabe et hindi. Voici les résultats de performance de Mistral Large 2 sur le benchmark multilingue MMLU, comparés aux modèles Mistral Large et Llama 3.1 précédents, ainsi qu'au Command R+ de Cohere.Mistral Large 2 est doté de compétences améliorées en matière d'appel et de récupération de fonctions et a été formé à l'exécution efficace d'appels de fonctions parallèles et séquentielles, ce qui lui permet de servir de moteur de puissance pour des applications commerciales complexes.Vous pouvez utiliser Mistral Large 2 dès aujourd'hui via la Plateforme de Mistral AI sous le nom de, et le tester. Il est disponible sous la version 24.07 (un système de versionnement YYY.MM appliqué à tous les modèles), et le nom API. Les poids pour le modèle d'entrainement sont disponibles et sont également hébergés sur HuggingFace.De plus, Mistral AI consolidera l'offre sur la Plateforme autour de deux modèles à usage général, Mistral Nemo et Mistral Large, et de deux modèles spécialisés, Codestral et Embed. Mistral AI retirera progressivement les anciens modèles de la Plateforme, mais tous les modèles Apache (Mistral 7B, Mixtral 8x7B et 8x22B, Codestral Mamba, Mathstral) restent disponibles pour le déploiement et la mise au point à l'aide des SDKetMistral AI est également fier de s'associer à des fournisseurs de services cloud de premier plan pour proposer le nouveau Mistral Large 2 à un public mondial. En particulier, il étend aujourd'hui son partenariat avec Google Cloud Platform pour apporter les modèles de Mistral AI sur Vertex AI via une API gérée. Les meilleurs modèles de Mistral AI sont désormais disponibles sur Vertex AI, en plus d'Azure AI Studio, Amazon Bedrock et IBM watsonx.ai.Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire, et si oui qu'en pensez-vous ?