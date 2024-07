Twitter just activated a setting by default for everyone that gives them the right to use your data to train grok. They never announced it. You can disable this using the web but it's hidden. You can't disable using the mobile app



Direct link: https://t.co/lvinBlQoHC pic.twitter.com/LqiO0tyvZG — Kimmy Bestie of Bunzy, Co-CEO Execubetch™️ (@EasyBakedOven) July 26, 2024

All X users have the ability to control whether their public posts can be used to train Grok, the AI search assistant. This option is in addition to your existing controls over whether your interactions, inputs, and results related to Grok can be utilized. This setting is… — Safety (@Safety) July 26, 2024

Comment désactiver Grok AI ?

cliquez sur « Plus » dans le panneau de navigation cliquez sur « Paramètres et vie privée ». cliquez sur « Confidentialité et sécurité ». faites défiler vers le bas et cliquez sur « Grok » sous « Partage de données et personnalisation ». décochez la case « Permettre à vos posts ainsi qu'à vos interactions, saisies dans Grok et résultats associés d'être utilisés à des fins de formation et d'ajustement », qui est cochée par défaut.

Pourquoi cette controverse ?

Conclusion

La plateforme de médias sociaux X, dirigée par Elon Musk, entraîne Grok, son chatbot d'intelligence artificielle, à partir des données des utilisateurs. Si vous êtes un utilisateur de X, cela signifie que Grok est déjà en train de s'entraîner sur vos posts si vous ne lui avez pas explicitement demandé de ne pas le faire.Depuis quelques jours, les utilisateurs de la plateforme ont remarqué la présence d'une case à cocher permettant de refuser l'utilisation de ces données dans les paramètres de confidentialité de X. Cette découverte s'est accompagnée d'une vague d'indignation quant à l'utilisation des données des utilisateurs.Comme celui-ci qui déclare : « Twitter vient d'activer un paramètre par défaut pour tout le monde qui lui donne le droit d'utiliser vos données pour former grok. Ils ne l'ont jamais annoncé. Vous pouvez désactiver ce paramètre sur le web, mais il est caché. Vous ne pouvez pas le désactiver à partir de l'application mobile ».Le compte Safety de X a tweeté : « Tous les utilisateurs de X ont la possibilité de contrôler si leurs posts publics peuvent être utilisés pour former Grok, l'assistant de recherche IA ». Mais il n'a pas précisé quand l'option est devenue disponible ni quand la collecte de données a commencé. Pour l'instant, il n'est pas possible de désactiver cette option dans les applications mobiles, mais on peut le faire sur le web mobile, et X affirme que l'option sera bientôt disponible dans les applications.« Tous les utilisateurs de X ont la possibilité de contrôler si leurs publications publiques peuvent être utilisées pour former Grok, l'assistant de recherche IA. Cette option s'ajoute aux contrôles existants sur l'utilisation de vos interactions, entrées et résultats liés à Grok. Ce paramètre est disponible sur la plateforme web et sera bientôt déployé sur mobile. Cette option de confidentialité est disponible dans les mêmes paramètres de confidentialité que ceux accessibles à tous les utilisateurs de X, ce qui la rend facilement accessible en quelques clics ».La politique de confidentialité de X le permet depuis au moins septembre 2023.Il est de plus en plus courant que les données des utilisateurs soient utilisées de cette manière ; par exemple, Meta a fait la même chose avec le contenu de ses utilisateurs, et il y a eu un tollé lorsque Adobe a mis à jour ses conditions d'utilisation pour permettre ce genre de choses (Adobe a rapidement fait marche arrière et a promis de ne « jamais » entraîner l'IA générative sur le contenu des créateurs).Depuis la version Web :Vous pouvez également suivre un lien (fourni en source) pour accéder directement à la page des paramètres et décocher la case en un seul clic. Si vous le souhaitez, vous pouvez également supprimer l'historique de vos conversations avec Grok ici, à condition que vous ayez déjà utilisé le chatbot.L'entreprise n'a pas demandé le consentement de l'utilisateur ni même informé les utilisateurs avant d'activer l'entraînement à l'IA sur leurs posts X. De plus, le paramètre permettant de désactiver l'entraînement à l'IA n'est pas disponible sur l'application X. Il faudra passer par la version web de X pour le désactiver. Vous devrez passer à la version web de X pour le désactiver. Outre vos posts X, vos chats et vos interactions avec Grok AI peuvent également être utilisés pour entraîner son modèle d'IA.Sur la page du centre d'aide de Grok, on peut lire : « Afin d'améliorer continuellement votre expérience, nous pouvons utiliser vos messages X ainsi que vos interactions avec Grok à des fins de formation et d'ajustement. Cela signifie également que lorsque vous interagissez avec Grok, vos interactions, entrées et résultats peuvent être utilisés pour former et améliorer les performances du système. »En tant qu’utilisateurs, nous devons être conscients de ces pratiques et prendre des mesures pour protéger notre vie privée.Il est essentiel que les entreprises technologiques adoptent une approche plus transparente et respectueuse de la vie privée lorsqu’il s’agit de collecter et d’utiliser les données des utilisateurs. Grok AI est un exemple de la nécessité d’un débat plus large sur l’éthique de l’IA et la protection des données personnelles. Il faut rappeler qu'OpenAI entraîne également son IA sur des chats privés avec ChatGPT. Heureusement, il existe désormais un moyen de refuser l'entraînement de l'IA par ChatGPT.Source : Grok Êtes-vous préoccupé par le fait que Grok AI utilise vos publications sans votre consentement explicite ? 