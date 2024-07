Nvidia, grand gagnant de la course à l'IA ?

Des inquiétudes persistent, même si d'autres ne sont pas entièrement pessimiste

L'engouement des marchés boursiers pour l'intelligence artificielle s'éloigne de plus en plus de la réalité, car l'adoption de cette technologie en plein essor semble plus lente que prévu, selon Goldman Sachs. « Nos conversations avec les investisseurs ont été marquées par le scepticisme quant aux dernières étapes de l'adoption de l'intelligence artificielle », a déclaré Ryan Hammond, de l'équipe de recherche sur la stratégie de portefeuille de Goldman Sachs, dans une note récente adressée aux clients.« Même parmi les investisseurs qui sont optimistes à long terme sur les gains potentiels de l'adoption de l'IA, il semble qu'il y ait une incertitude considérable sur le calendrier ». L'étude de Goldman sur l'adoption de l'IA montre que seulement 5 % des entreprises américaines utilisent l'IA générative pour produire des biens et des services.De nombreux éditeurs de logiciels liés à l'IA ont publié des prévisions décevantes au cours des dernières saisons de publication des résultats, ce qui a déclenché des ventes massives, a noté Goldman.Google, par exemple, a publié ses résultats du deuxième trimestre, mais n’a pas impressionné les investisseurs avec des marges de profit très minces et des coûts croissants liés à la formation de modèles d’IA. Les dépenses en capital dépassent largement les niveaux précédents, avec une dépense totale attendue de plus de 49 milliards de dollars cette année, soit 84 % de plus que la moyenne des cinq dernières années.Cependant, le PDG de Google, Sundar Pichai, reste optimiste, affirmant que le « risque de sous-investissement est bien plus grand que le risque de surinvestissement pour nous ». Malgré les ressources financières considérables dont dispose Google, il sera probablement difficile de voir des retours sur ces 49 milliards de dollars, car le marché de l’IA est saturé de produits principalement gratuits.« Malgré son prix élevé, la technologie est loin d'avoir atteint le niveau requis pour être utile », a écrit Jim Covello, analyste de Goldman Sachs, dans un rapport publié le mois dernier. « Construire à outrance des choses dont le monde n'a pas l'utilité, ou pour lesquelles il n'est pas prêt, se termine généralement mal ».Microsoft et Meta (anciennement Facebook) font face à des défis similaires. Ils investissent massivement dans l’IA sans plan de monétisation clair. Selon les analystes de Barclays, les investisseurs devraient injecter 60 milliards de dollars par an dans le développement de modèles d’IA, soit suffisamment pour créer environ 12 000 produits de la taille de ChatGPT d’OpenAI. Cependant, la nécessité de 12 000 chatbots ChatGPT reste douteuse. « Nous nous attendons à de nombreux nouveaux services… mais probablement pas 12 000 d’entre eux », ont écrit les analystes de Barclays. Wall Street semble de plus en plus sceptique.Goldman a identifié quatre phases du commerce de l'IA. La première concerne uniquement Nvidia. La deuxième phase se concentre sur les entreprises qui construisent et maintiennent l'infrastructure autour de l'IA, y compris les autres fabricants de puces et les fournisseurs de cloud. La troisième phase, qui concerne les fournisseurs de logiciels, appelle les entreprises à intégrer des outils d'IA pour accroître leurs revenus et, dans la quatrième phase, les entreprises commencent à voir leur productivité augmenter grâce à l'adoption de l'IA.Phase 1 : Nvidia Phase 2 : Infrastructure Phase 3 : Revenus activés Phase 4 : Productivité L'action moyenne impliquée dans la construction de l'infrastructure de l'IA - phase 2 - a augmenté de 26 % cette année, mais les actions de la phase 3 ont connu un fort recul récemment, avec une baisse moyenne de 19 % entre février et mai, a déclaré Goldman.Les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par la perspective d'un « surinvestissement » dans l'IA, en particulier parmi les grandes entreprises », a déclaré M. Hammond.Par rapport aux flux de trésorerie, les dépenses d'investissement et de recherche et développement dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications « restent bien en deçà des niveaux de la bulle technologique ». L'IA a dominé le marché depuis l'introduction du ChatGPT à la fin de 2022, créant une frénésie d'achat à Wall Street qui a brièvement poussé la valeur du marché de Nvidia à plus de 3 000 milliards de dollars. Le chatbot ChatGPT, capable de recevoir des données écrites de la part des utilisateurs et de produire une réponse semblable à celle d'un humain, a été un phénomène instantané à l'échelle mondiale, devenant le logiciel à la croissance la plus rapide de l'histoire.Selon la banque d'investissement de Wall Street, la saison des bénéfices du deuxième trimestre est le prochain test crucial pour la durabilité du commerce de l'IA et pourrait s'avérer la clé de l'optimisme des investisseurs. Les investisseurs devraient se concentrer sur les prévisions de ventes révisées des entreprises liées à l'IA, a déclaré Goldman.Il faut dire que Nvidia a dépassé les estimations de Wall Street grâce à la montée en flèche de son bénéfice, soutenue par sa position dominante dans la fabrication de puces qui a fait de l'entreprise une icône du boom de l'intelligence artificielle.La hausse spectaculaire de la valeur boursière de Nvidia au cours de l'année écoulée illustre la confiance passionnée de Wall Street dans les possibilités offertes par la technologie de l'IA. Cette euphorie a propulsé le S&P 500 et le Nasdaq vers de nouveaux sommets. D'ailleurs, l'entreprise a franchi un cap historique en atteignant une capitalisation boursière de 3 billions de dollars (3 000 milliards de dollars). Cette réalisation impressionnante a placé Nvidia au deuxième rang des entreprises publiques en termes de capitalisation boursière aux États-Unis, juste derrière Microsoft. Quelques jours plus tard, poursuivant son ascension fulgurante, Nvidia a dépassé Apple et Microsoft pour devenir l’entreprise avec la plus grosse capitalisation boursière au monde.Toutefois, l'entreprise est redescendue en dessous de la barre des 3 000 milliards de dollars.Depuis un certain temps, les experts expriment des inquiétudes quant à une bulle spéculative dans le domaine de l’IA, la comparant à la crise des dot-com à la fin des années 1990. « Le capital continue d’affluer dans le secteur de l’IA, avec très peu d’attention portée aux fondamentaux des entreprises », a écrit l’analyste en actions technologiques Richard Windsor dans une note de recherche en mars. « C’est un signe certain qu’il n’y aura pas beaucoup de chaises disponibles lorsque la musique s’arrêtera »« C'est précisément ce qui s'est passé avec l'internet en 1999, la conduite autonome en 2017 et maintenant l'IA générative en 2024 », a-t-il ajouté.Dans un billet de blog publié le mois dernier , David Cahn, partenaire de Sequoia Capital, a affirmé que l'ensemble de l'industrie technologique devrait générer 600 milliards de dollars par an pour rester viable. Si « les frénésies spéculatives font partie de la technologie et ne sont donc pas à craindre », la technologie de l'IA est tout sauf un moyen de s'enrichir rapidement ».Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit entièrement pessimiste.« En réalité, le chemin à parcourir sera long », écrit Cahn. « Il y aura des hauts et des bas. Mais il est presque certain qu'elle en vaudra la peine ».Reste à savoir si les chatbots d'IA comme ChatGPT se transformeront un jour en machines à imprimer de l'argent pour récupérer ces énormes investissements. À l'heure actuelle, le coût de la formation de ces modèles d'IA et de leur fonctionnement dépasse largement les recettes.De combien de temps l'industrie technologique dispose-t-elle pour arrêter de perdre de l'argent alors qu'elle en injecte dans la technologie ?Si l'on en croit des rapports récents, OpenAI pourrait perdre 5 milliards de dollars cette année et se retrouver à court de liquidités dans les 12 prochains mois, à moins d'injections de fonds supplémentaires - un signe avant-coureur que les petites entreprises qui ont déjà du mal à rivaliser avec les grandes entreprises technologiques pourraient être éliminées avant longtemps.Sources : Goldman Sachs L’IA est-elle surévaluée ou sous-évaluée ? Pensez-vous que les investissements massifs dans l’IA sont justifiés ou craignez-vous qu’une bulle spéculative soit en train de se former ?Quelles entreprises IA sont les plus susceptibles de réussir à long terme ? Evoquez notamment celles qui ont un modèle de monétisation solide pour leurs produits IA et celles qui pourraient échouer.Quels sont les risques éthiques liés à l’IA ? Discutez des implications éthiques de l’IA, telles que la confidentialité des données, la discrimination algorithmique et l’automatisation des emplois.Comment l’IA peut-elle être utilisée pour résoudre des problèmes mondiaux ? Pensez aux domaines où l’IA peut apporter des solutions positives, comme la santé, l’environnement et l’éducation.Quelles sont les opportunités d’investissement dans l’IA ? Partagez vos idées sur les entreprises ou les secteurs spécifiques de l’IA qui pourraient être prometteurs pour les investisseurs.