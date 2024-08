Les scanners d’armes : comment fonctionnent-ils ?

Les scanners ont immédiatement suscité des protestations de la part des défenseurs des libertés civiles

Des groupes de défense des libertés civiles menacent d'intenter une action en justice contre l'administration Adams à propos du déploiement des scanners

Les arguments en faveur et contre le déploiement

Sécurité publique : Les partisans soutiennent que ces scanners peuvent sauver des vies en empêchant les fusillades dans le métro. La sécurité des voyageurs doit être la priorité absolue.

Technologie avancée : L’utilisation de l’IA permet une détection plus précise et rapide que les méthodes traditionnelles de fouille manuelle.

Dissuasion : La simple présence de ces scanners peut dissuader les individus mal intentionnés de transporter des armes.

Vie privée : Les scanners soulèvent des inquiétudes quant à la vie privée. Les voyageurs se demandent si leurs données biométriques sont stockées et comment elles sont utilisées.

Discrimination : Certains craignent que ces scanners puissent cibler de manière disproportionnée certaines communautés, renforçant ainsi les biais existants.

Erreurs de détection : L’IA n’est pas infaillible. Des faux positifs ou des faux négatifs peuvent se produire, entraînant des désagréments pour les voyageurs innocents.

Responsabilité : Qui est responsable en cas d’erreur ? Comment garantir la transparence et la responsabilité dans l’utilisation de ces systèmes ?

Conclusion

Les scanners d’armes basés sur l’IA utilisent des capteurs de métaux et des algorithmes sophistiqués pour détecter les objets potentiellement dangereux sur les voyageurs. Ils sont conçus pour repérer les armes à feu, les couteaux et autres objets métalliques. Lorsqu’un passager traverse le portique, le scanner analyse les signaux réfléchis et alerte les agents de sécurité en cas de détection positive. Le système n'est pas censé lancer une alerte lorsqu'il détecte les objets du quotidien, tels que les téléphones et les ordinateurs portables, mais l'étui de l'iPad d'un journaliste l'a déclenchée vendredi.Le 26 juillet, le maire Eric Adams a annoncé le déploiement, promis de longue date, de scanners de détection d'armes à feu fabriqués par Evolv Technology, dans le cadre d'un projet pilote de 30 jours dans le métro. Tout le monde ne sera pas obligé de passer par le scanner - Hizzoner a déclaré qu'il « pourrait s'agir d'une personne sur cinq, sur dix ou sur vingt » sélectionnée au hasard pour l'examen - mais les personnes sélectionnées devront passer par le scanner si elles veulent entrer dans le système de métro où la technologie est déployée.« Je veux être clair sur ce point : nous allons protéger nos usagers », a déclaré Hizzoner au centre de métro Fulton Center, dans le sud de Manhattan, vendredi. « Il s'agit de compléter et d'exploiter la technologie pour prévenir les fusillades dans nos métros, et il s'agit de prévenir les incidents impliquant un grand nombre de victimes.Le maire a d'abord envisagé de déployer des détecteurs de métaux dans le métro après la fusillade de 2022 dans un train N à Brooklyn, et a fait la première démonstration des scanners d'Evolv - qui sont également utilisés dans divers stades, salles de concert et musées à travers le pays - au mois de mars.Le scanner a été retiré du Fulton Center après la conférence de presse du maire vendredi. Les porte-parole de la MTA, de la police de New York et de la mairie n'ont pas voulu dire où il avait été emporté. Un porte-parole d'Adams a déclaré que l'unique scanner Evolv serait déplacé à différents arrêts de la ville au cours des 30 prochains jours, et que l'emplacement ne serait pas annoncé à l'avance, dans le but de garder ceux qui emballent la chaleur sur leurs gardes.Hizzoner, qui se décrit comme un féru de technologie, a déjà déclaré que la technologie pourrait être déployée dans les zones qui enregistrent un grand nombre de coups de feu détectés par ShotSpotter, un autre appareil utilisé dans toute la ville et connu pour son taux élevé de fausses alertes. Le maire a déclaré qu'il pensait que les usagers du métro, s'ils étaient informés de l'objectif des scanners, les soutiendraient. « Si vous parlez à l'usager moyen du métro, il vous dira qu'il ne veut pas d'armes à feu dans le métro », a déclaré Hizzoner. « Si cela implique l'utilisation de scanners, alors il faut les mettre en place ».La New York Civil Liberties Union et la Legal Aid Society ont déclaré qu'elles poursuivraient la ville en justice si la technologie était généralisée, alléguant que les fouilles violaient les droits constitutionnels des usagers.Les fonctionnaires de la ville ont admis que ces scanners sont principalement destinés à lutter contre la « perception » qu'ont certains usagers qu'ils ne sont pas en sécurité dans le métro - ce n'est pas une base justifiable pour violer la Constitution », a déclaré l'avocat du NYCLU, Daniel Lambright.Les scanners ont également suscité des inquiétudes de la part des usagers, qui estiment qu'il n'est ni pratique ni plausible de soumettre des millions de voyageurs à des contrôles de sécurité.« Cela ne va pas marcher », a déclaré Dre Thomas, 25 ans, en secouant la tête devant l'appareil. « Il faudrait qu'il soit présent à chaque point du métro. Je ne vois pas comment c'est possible. Il me semble que c'est une autre façon de gaspiller l'argent du contribuable ».Wyatt Hotis, 29 ans, a déclaré qu'il pensait que les scanners étaient une bonne idée, mais qu'ils n'étaient pas à la base du problème, alors que les personnes poussées sur les voies constituaient un problème de sécurité plus important. Il a suggéré d'ajouter des garde-fous et des barrières sur les quais, et d'augmenter le nombre d'agents chargés de patrouiller.Margaret Bortner, qui a été l'une des premières à passer le scanner, a qualifié le processus de 30 secondes de sans douleur, mais ne voit pas la nécessité d'en installer dans toutes les gares. « Il y a des choses plus importantes que les agents devraient faire », a-t-elle déclaré.Au Fulton Center, TJ Valente, un habitant de Brooklyn, a déclaré qu'il ne considérait pas les détecteurs de métaux comme encombrants, mais qu'il se demandait si cela se faisait au détriment des libertés civiles. « Je ne vois pas pourquoi cela me gênerait tant que cela. Et cela rendrait les choses plus sûres », a déclaré M. « J'ai pris le métro tous les jours de ma vie, d'accord ? Peut-être que Dieu est de mon côté, je ne sais même pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a eu aucun problème », a déclaré Audra Morales, une habitante de Staten Island. « Je le prends le matin, je prends différents trains, je le prends le soir, différents jours. Il ne s'est rien passé. Il faut mettre un terme à ce faux discours ». Peut-être que Dieu est de mon côté, je ne sais même pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a eu aucun problème », a déclaré Audra Morales, une habitante de Staten Island. « Je le prends le matin, je prends différents trains, je le prends le soir, différents jours. Il ne s'est rien passé. Il faut mettre un terme à ce faux discours ».« Avec l'entrée en vigueur de cette technologie malavisée, dangereuse et invasive, nous sommes en train de préparer une action en justice pour protéger les droits constitutionnels de tous les New-Yorkais », ont déclaré la Legal Aid Society et la New York Civil Liberties Union dans un communiqué commun. « Les New-Yorkais n'ont pas accepté de renoncer à leurs droits ou d'être les cobayes de la police de New York pour une technologie de surveillance surestimée et sujette aux erreurs. Nous sommes prêts à protéger le droit de tous les usagers du métro à ne pas subir les intrusions et le harcèlement de la police de New York ».Steve Martinez, un habitant du comté de Nassau, a déclaré qu'il pensait que ce serait une atteinte à la vie privée que d'être soumis à une fouille pour une fausse alarme.« Je ne veux pas avoir une rencontre inutile ou être fouillé illégalement », a déclaré M. Martinez. « Je ne veux pas non plus faire l'objet d'une fouille alors que je suis en train de vaquer à mes occupations ».Quant à l'éventualité que des personnes apportent des armes dans le train, elle ne le préoccupe guère dans l'immédiat.« C'est une idée que l'on a à l'esprit », a déclaré Martinez. « Mais, vous savez, il en va de même pour les requins dans l'océan.Le débat sur les détecteurs d’armes basés sur l’IA est loin d’être clos. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la sécurité publique et le respect des droits individuels. En fin de compte, la technologie ne peut pas remplacer la vigilance humaine et le respect des libertés fondamentales.Source : APSécurité vs. Vie privée : Comment équilibrez-vous la nécessité de renforcer la sécurité dans les transports en commun avec le respect de la vie privée des voyageurs ?Efficacité des détecteurs : Pensez-vous que ces scanners d’armes basés sur l’IA sont réellement efficaces pour prévenir les fusillades dans le métro ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Discrimination potentielle : Certains craignent que ces scanners puissent cibler de manière disproportionnée certaines communautés. Comment pouvons-nous garantir que leur utilisation ne soit pas discriminatoire ?Alternatives : Existe-t-il d’autres moyens de renforcer la sécurité dans le métro sans compromettre les droits individuels ? Quelles sont ces alternatives ?Responsabilité et transparence : Qui devrait être responsable de la gestion et de la surveillance de ces systèmes d’IA ? Comment pouvons-nous garantir la transparence et la responsabilité dans leur utilisation ?