Présentation de Stable Fast 3D : Génération rapide d'image 3D à partir d'images uniques

Maillage non enveloppé par les UV



Paramètres des matériaux



Couleurs d'albédo avec intégration de l'éclairage réduit



Remaillage optionnel des quadrants ou des triangles (ajoutant seulement 100 à 200 ms au temps de traitement).

Utilisez le temps d'inférence rapide pendant la pré-production, où l'expérimentation est essentielle.



Actifs statiques pour les jeux (objets d'arrière-plan, encombrement, mobilier)



Modèles 3D pour le commerce électronique



Création rapide de modèles pour l'AR/VR

Vitesse : 0,5 seconde par génération d'actifs 3D sur un GPU avec 7 Go de VRAM ou en près d'une seconde sur l'API Stability AI.



Paramètres de maillage non emballé et de matériaux UV de haute qualité



Réduction de l'enchevêtrement de l'éclairage dans les textures



Possibilité de générer des paramètres de matériaux et des cartes normales supplémentaires

Stability AI est une société d'intelligence artificielle (IA), surtout connue pour son modèle d'IA générative texte-image "Stable Diffusion". Ce modèle d'IA a modifié la façon dont les images peuvent être générées à partir de descriptions textuelles. Au-delà de Stable Diffusion, Stability AI développe également des modèles vidéo, audio, 3D et textuels.Stability AI a dévoilé Stable Fast 3D, une nouvelle technologie d'IA générative qui peut créer des images 3D à partir d'une seule image d'entrée en seulement une demi-seconde. Cela représente un énorme bond en avant en termes d'efficacité par rapport à son prédécesseur, Stable Video 3D (SV3D), qui prenait jusqu'à 10 minutes pour des tâches similaires, ce qui rend Stable Fast 3D environ 1200 fois plus rapide.D'après Stability AI, le nouveau modèle est prêt à révolutionner des secteurs tels que le design, l'architecture, la vente au détail, la réalité virtuelle et le développement de jeux. Il est accessible via le chatbot et l'API Stable Assistant de Stability AI, et est disponible sous une licence communautaire sur Hugging Face.Stable Fast 3D est construit sur le modèle TripoSR et développé en collaboration avec le fournisseur de modélisation 3D Trip AI. Il utilise un réseau de transformateurs amélioré pour générer des triplans haute résolution et dispose d'un réseau d'estimation des matériaux qui prédit les valeurs métalliques et de rugosité globales à l'aide d'une nouvelle méthode probabiliste. Cette version fait suite au lancement récent de Stable Video 4D, qui permet de générer plusieurs nouvelles vidéos à partir d'une seule vidéo d'un objet.Stability AI présente Stable Fast 3D, sa dernière avancée en matière de technologie de génération de ressources 3D. Ce modèle transforme une simple image d'entrée en une ressource 3D détaillée en 0,5 seconde, établissant une nouvelle norme de vitesse et de qualité dans le domaine de la reconstruction 3D.Les utilisateurs commencent par télécharger une seule image d'un objet. Stable Fast 3D génère ensuite rapidement une ressource 3D complète, comprenant les éléments suivantsLa vitesse et la qualité de Stable Fast 3D en font un outil inestimable pour le prototypage rapide en 3D, destiné aux entreprises et aux développeurs indépendants dans les domaines du jeu et de la réalité virtuelle, ainsi que de la vente au détail, de l'architecture et du design.Vous pouvez également utiliser le modèle facilement sur l'API Stability AI et sur le chatbot Stable Assistant où vous pouvez partager vos créations 3D dans une visionneuse 3D et jouer avec elles en AR (sur les appareils compatibles avec la réalité augmentée (WebXR)).Stable Fast 3D a plusieurs cas d'utilisation dans les jeux et la production de films.Stable Fast 3D propose des avantages par rapport à ses concurrents dans plusieurs domaines :Par rapport à au modèle SV3D précédent, Stable Fast 3D offre des temps d'inférence réduits (0,5 seconde contre 10 minutes) tout en conservant des résultats de haute qualité.Stable Fast 3D s'appuie sur les travaux antérieurs avec TripoSR, mais présente un modèle entièrement ré-entraîné avec des changements architecturaux significatifs. Ces améliorations permettent la génération explicite de maillages et intègrent de nouvelles techniques pour la création rapide de maillages texturés. Un rapport technique sur Stable Fast 3D est disponible et met en évidence comment Stable AI est parvenu à des vitesses d'inférence rapides.Le code du modèle Stable Fast 3D est disponible sur Github et les poids des modèles et l'espace de démonstration sur Hugging Face. Le modèle est également accessible via l'API Stable AI et sur Stable Assistant. Stable Fast 3D est publié sous la licence Stability AI Community License qui autorise l'utilisation non commerciale et l'utilisation commerciale pour les individus ou les organisations dont le revenu annuel ne dépasse pas 1 million de dollars. Au-delà de ce seuil, il faut contacter l'entreprise pour les licences.Avez-vous déjà utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui qu'en pensez-vous ?