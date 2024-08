Les entreprises du monde entier ont trouvé des solutions de contournement, comme la réorientation des activités par le biais de nouveaux partenariats et de filiales à l'étranger

Des puces américaines ont été utilisées pour faire avancer des recherches chinoises utiles à l'armée

Un secret de polichinelle ?

Nvidia travaillerait sur une puce temporairement baptisée B20 à destination de la Chine

Un réseau de contrebandiers aide l'armée chinoise à se procurer de puissantes puces fabriquées par l'entreprise américaine Nvidia, au nez et à la barbe d'un blocus de sécurité nationale américain destiné à freiner le développement de l'IA en Chine.Les États-Unis sont en concurrence avec la Chine pour dominer le secteur de l'IA. Afin de maintenir sa domination mondiale, l'administration Biden prévoit d'étendre l'interdiction des exportations d'équipements de fabrication de semi-conducteurs à Israël, Taïwan, Singapour et la Malaisie. Les États-Unis craignent également que l'intelligence artificielle avancée ne soit utilisée pour moderniser les armées étrangères, ce qui pourrait menacer la sécurité américaine dans le monde.Les puces de Nvidia alimentent le boom mondial de l'intelligence artificielle, faisant de l'entreprise l'une des plus rentables au monde. Les États-Unis n'autorisent Nvidia à vendre qu'une version moins puissante de sa puce en Chine.Toutefois, une enquête du New York Times a révélé qu'un réseau d'entreprises trouve des moyens de contourner le blocus, en obtenant et en vendant les puces les plus avancées de Nvidia à des groupes affiliés à l'État en Chine : « Des entretiens avec plus de 85 fonctionnaires, cadres et analystes industriels américains, anciens et actuels, ainsi que l'examen de dossiers d'entreprises et des visites d'entreprises à Pékin, Kunshan et Shenzhen, ont montré qu'il existe un commerce actif de technologies d'IA restreintes en Chine, dans le cadre d'un effort global visant à aider la Chine à contourner les restrictions américaines en matière de sécurité nationale ».Le Times s'est entretenu avec les représentants de 11 entreprises chinoises qui ont déclaré vendre ou transporter des puces Nvidia interdites, et a trouvé des dizaines d'autres entreprises qui les proposent en ligne. Plusieurs vendeurs d'un vaste marché de Shenzhen ont fait état de transactions portant sur des centaines ou des milliers de puces.En collaboration avec le Center for Advanced Defense Studies, une organisation à but non lucratif basée à Washington, le Times a également trouvé des documents d'approvisionnement montrant que plus d'une douzaine d'entités affiliées à l'État ont acheté des puces à usage restreint, y compris des organisations soumises à des sanctions pour avoir modernisé l'armée chinoise.Un examen des documents d'approvisionnement du Center for Advanced Defense Studies, une organisation à but non lucratif basée à Washington, a montré que plus d'une douzaine d'entités affiliées à l'État ont acheté des puces Nvidia sur le marché noir.Le gouvernement américain a signalé certaines de ces entités comme ayant aidé l'armée chinoise. L'une de ces entités - une université affiliée à l'Académie chinoise des sciences - utilisait même l'IA alimentée par des puces Nvidia pour étudier les armes nucléaires, selon le Times.Un entrepreneur chinois a déclaré au Times que sa société avait expédié un lot de 2 000 serveurs équipés des puces Nvidia « les plus avancées » à la Chine en avril. La vente s'est élevée à 103 millions de dollars, a-t-il déclaré au journal. Il a déclaré que les puces n'étaient pas difficiles à obtenir et qu'il se procurait régulièrement des puces interdites auprès de trois ou quatre fournisseurs, qu'il vendait à des clients réguliers en Chine.Depuis le début de l'administration Trump, les États-Unis ont fait un usage agressif d'une liste commerciale restreinte appelée liste d'entités, contrôlant les exportations de centaines d'entreprises chinoises. L'administration Biden a encore étendu ce pouvoir.Mais l'application de la loi est difficile. Certaines entreprises ont pu contourner la liste en créant une nouvelle société ou en changeant simplement d'adresse. D'anciens fonctionnaires ont déclaré que certaines sociétés écrans n'avaient pas été détectées pendant des années. Le Times a découvert un cas où des cadres chinois ont contourné les restrictions américaines en créant une nouvelle entreprise qui est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants chinois de serveurs d'intelligence artificielle.Six mois après que Sugon - une entreprise qui fournissait des ordinateurs de pointe à l'armée chinoise - a été inscrite sur la liste des entités, un groupe d'anciens cadres a créé une nouvelle entreprise appelée Nettrix.Nvidia, Intel et Microsoft ont rapidement noué des liens avec la nouvelle société. Les entreprises ont déclaré dans des communiqués qu'elles s'étaient conformées à la loi.Nvidia affirme qu'elle respecte les restrictions américaines, mais qu'elle ne peut pas contrôler l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement : « Nous nous conformons à tous les contrôles d'exportation américains et attendons de nos clients qu'ils fassent de même », a déclaré Clarissa Eyu, porte-parole de Nvidia. « Nos produits d'occasion sont disponibles par le biais de nombreux canaux de vente de seconde main. Bien que nous ne puissions pas suivre les produits après leur vente, si nous déterminons qu'un client viole les contrôles américains à l'exportation, nous prendrons les mesures qui s'imposent ».Le Times a découvert des cas inédits dans lesquels des puces américaines ont été utilisées dans des systèmes de supercalculateurs qui ont aidé des chercheurs à modéliser des armes nucléaires et des torpilles et à analyser la signature radar de chasseurs furtifs.À l'instar d'autres entreprises technologiques, Nvidia continue aujourd'hui de vendre légalement des puces moins puissantes à des entreprises chinoises, dont certaines ont des liens avec l'armée.Sur les 136 entreprises chinoises que Nvidia a listées comme partenaires sur son site web en juillet, au moins 24 ont eu des contrats d'approvisionnement avec l'armée chinoise ou sont en partie détenues par des entreprises de défense ou des organisations figurant sur la liste des entités, selon les données de Wirescreen et Datenna, des plateformes d'intelligence économique. Un partenaire a été ajouté à la liste des entités en mai pour avoir soutenu le ballon de haute altitude qui a traversé les États-Unis l'année dernière.Des organismes militaires chinois, des instituts de recherche sur l'intelligence artificielle gérés par l'État et des universités ont acheté l'année dernière de petits lots de semi-conducteurs Nvidia dont l'exportation vers la Chine est interdite par les États-Unis, selon un examen de documents d'appel d'offres réalisé par Reuters au début de l'année.Les ventes réalisées par des fournisseurs chinois largement inconnus mettent en évidence les difficultés rencontrées par Washington, malgré ses interdictions, pour couper complètement l'accès de la Chine aux puces américaines de pointe qui pourraient alimenter les percées dans le domaine de l'intelligence artificielle et les ordinateurs sophistiqués destinés à l'armée.L'achat ou la vente de puces américaines haut de gamme n'est pas illégal en Chine et les documents d'appel d'offres accessibles au public montrent que des dizaines d'entités chinoises ont acheté et réceptionné des semi-conducteurs Nvidia depuis que les restrictions ont été imposées.Il s'agit notamment des puces A100 et H100, plus puissantes, dont les exportations vers la Chine et Hong Kong ont été interdites en septembre 2022, ainsi que des puces A800 et H800, plus lentes, que Nvidia avait alors développées pour le marché chinois, mais qui ont également été interdites en octobre dernier.Nvidia travaillerait sur une version de ses nouvelles puces phares d'intelligence artificielle pour le marché chinois qui serait compatible avec les contrôles d'exportation actuels des États-Unis, ont déclaré à Reuters quatre sources familières avec le sujet.En mars, le directeur général Jensen Huang a dévoilé la série Blackwell de Nvidia, dont la production de masse est prévue pour la fin de l'année. Les premiers modèles confirmés à utiliser Blackwell sont les GPU B100 et B200, qui succèdent respectivement aux modèles H100 et H200 basés sur Hopper pour les systèmes à base de x86. Le B200 devrait disposer d'une capacité de mémoire à large bande passante supérieure à celle du B100.Les conceptions initiales incluent également le GB200 Grace Blackwell Superchip, qui, sur un seul boîtier, connecte une GPU B200 avec le processeur Grace à 72 cœurs basé sur Arm de la société, qui a été précédemment associé aux H200 et H100. Mais alors que les superpuces Grace Hopper combinent un seul processeur Grace avec une GPU Hopper, la superpuce Grace Blackwell combine un seul processeur Grace avec deux GPU Blackwell, ce qui augmente considérablement l'échelle des performances par rapport à la première génération.C'est avec le GB200 que Nvidia voit Blackwell briller lorsqu'il s'agit des charges de travail d'IA les plus exigeantes, en particulier les modèles d'IA massifs et complexes appelés Mixture-of-Experts qui combinent plusieurs modèles, poussant le nombre de paramètres à plus de 1 000 milliards. Dans un système refroidi par liquide avec 18 GB200, Nvidia a déclaré que les 36 GPU Blackwell du système sont capables de fournir des performances d'inférence de grands modèles de langage jusqu'à 30 fois plus rapides par rapport à un système refroidi par air avec 64 GPU H100.Nvidia travaillerait avec Inspur, l'un de ses principaux partenaires distributeurs en Chine, sur le lancement et la distribution de la puce qui est provisoirement nommée "B20", ont déclaré deux des sources. Les livraisons du "B20" devraient commencer au deuxième trimestre 2025, a déclaré une autre source à Reuters. Les sources ont refusé d'être identifiées car Nvidia n'a pas encore fait d'annonce publique.Fin décembre, les États-Unis ont adressé un avertissement à NVIDIA , l'invitant à cesser de concevoir des puces pour la Chine. La secrétaire d'État américain à l'économie, Gina Raimondo, a déclaré : « Si vous concevez une puce autour d'une ligne de coupe particulière qui leur permet de faire de l'IA, je la contrôlerai dès le lendemain »Sources : NYT, SCMP La régulation des exportations de puces vers la Chine : Quelles mesures supplémentaires les gouvernements devraient-ils prendre pour empêcher la contrebande de puces technologiques vers des entités militaires étrangères ?L’équilibre entre la sécurité nationale et l’innovation technologique : Comment pouvons-nous garantir que les entreprises technologiques restent compétitives tout en protégeant les intérêts de sécurité nationale ?La responsabilité des entreprises : Dans quelle mesure les entreprises comme Nvidia devraient-elles être tenues responsables de la destination finale de leurs produits ?La course à l’IA militaire : Quelles sont les implications de l’utilisation de l’IA dans les forces armées, et comment pouvons-nous éviter une escalade incontrôlée ?