Le Humane AI Pin ne convainc pas et les clients renvoient massivement le produit

Impact écologique de l'AI Pin : les appareils retournés ne seraient plus réutilisables

Humane ferait face à une rotation notable parmi le personnel et l'équipe de direction

L’histoire du Humane AI Pin est pourtant pleine de promesses. Humane avait affirmé que son dispositif portable pourrait aider l'humanité à se débarrasser de sa dépendance critique à l'égard du smartphone. Mais environ cinq mois après son lancement, la promesse était très loin de la réalité : l'AI Pin est bogué, il manque des fonctions, et surtout, la plupart des testeurs ont conclu que l'appareil est une escroquerie à 699 $ et que leurs smartphones feraient très bien le job. Humane prévoyait expédier jusqu'à 100 000 unités pendant la première année de lancement, mais il est peu probable que cela arrive. Et ce n'est pas tout.Selon les données de vente internes obtenues par The Verge, entre mai et août, les retours de l'AI Pin ont été plus nombreux que les achats. En juin, seules 8 000 unités environ n'avaient pas été renvoyées. À ce jour, le nombre d'unités encore entre les mains des clients s'est rapproché des 7 000. Les données indiquent que l'AI Pin et les accessoires de Humane ont rapporté un peu plus de 9 millions de dollars en ventes définitives. Mais environ 1 000 achats ont été annulés avant l'expédition, et plus d'un million de dollars de produits ont été retournés. Cela témoigne de la situation difficile dans laquelle se trouve Humane.Zoz Cuccias, une porte-parole de Humane, a déclaré que le rapport de The Verge comportait des inexactitudes, notamment en ce qui concerne les données financières. Interrogée sur les détails de ces inexactitudes, elle a déclaré : « nous n'avons rien d'autre à fournir, car nous ne commentons pas les données financières, et nous en référerons à notre conseiller juridique ». Mais les analystes craignent que Humaine dispose de moins en moins d'options pour aller de l'avant.Les faibles chiffres de vente pâlissent également en comparaison des plus de 200 millions de dollars que Humane a levés auprès de dirigeants notables de la Silicon Valley, tels que Sam Altman, PDG d'OpenAI, et Marc Benioff, PDG de Salesforce. À ce jour, environ 10 000 épingles et accessoires ont été expédiés au total, ce qui fait à peine 10 % de ce que Humaine avait prévu expédier au cours de la première année. Et rien n'indique que les ventes pourraient croître prochainement.Après avoir testé le dispositif, un utilisateur a déclaré : « l'AI Pin est une idée intéressante, mais elle est tellement inachevée et totalement défaillante sur tant de points inacceptables que je ne vois personne à qui je recommanderais de dépenser les 699 $ de l'appareil et les 24 $ d'abonnement mensuel ». Un autre critique déclare également : « non seulement le Humane AI Pin est lent, capricieux et à peine intelligent, mais son utilisation m'a donné l'impression d'être stupide ».L'idée derrière l'AI Pin est simple : il s'agit d'un téléphone sans écran. Au lieu de vous demander d'ouvrir des applications et de taper sur un clavier, ce gadget portable fait abstraction de tout ce qui se passe derrière un assistant d'IA et un système d'exploitation que Humane appelle CosmOS. L'AI Pin utilise une connexion cellulaire pour rester en ligne en permanence afin que l'assistant virtuel puisse répondre à toutes vos questions ou exécuter toutes vos commandes vocales. La connexion cellulaire est fournie exclusivement par T-Mobile et ce qui est ennuyeux, elle n'est pas connectée à votre numéro de téléphone existant.Mais le problème pourrait être encore plus profond que ce qu'il parait. Une fois qu'un AI Pin est retourné, Humane n'a aucun moyen de le remettre à neuf. Selon des sources internes à Humane, l'AI Pin retourné devient un déchet électronique et l'entreprise n'a pas la possibilité de récupérer les revenus en le revendant. Le problème principal est qu'il existe une limitation de T-Mobile qui empêche (pour l'instant) Humane de réaffecter un AI Pin à un nouvel utilisateur une fois qu'il a été attribué à quelqu'un. Selon une source, Humane conserve les appareils retournés et cherche un moyen pour lever ce verrou très contraignant.Il faut se rendre à l'évidence : le produit n'était pas fini, et ses usages mal définis ont abouti à des résultats fréquemment à côté de la plaque. Les testeurs ont complètement détruit la réputation de l'AI Pin avant même qu’il ne soit lancé. « Nous savions que nous étions sur la ligne de départ, et non sur la ligne d'arrivée lorsque l'AI Pin a été lancé », affirme Cuccias. Elle a ajouté que Humane publie depuis lors des mises à jour pour tenir compte des commentaires des utilisateurs.En outre, le dispositif serait dangereux à bien des égards. Humane fournit, entre autres, une station de chargement en forme d’œuf pour refaire le plein d’énergie en déplacement. Cette station de chargement est appelée "Charge Case". Mais le fabricant ne le propose plus et il est conseillé à toute personne qui le possède de ne plus l’utiliser. Pourquoi ? Humane a eu connaissance d’un problème isolé lors du chargement avec des adaptateurs de charge tiers. Elle pourrait prendre feu.Humane a identifié la batterie installée comme la cause du dysfonctionnement. Aujourd'hui, Humane tente de stabiliser ses activités et de maintenir la confiance du personnel et des acquéreurs potentiels. Le New York Times a rapporté en juin que HP envisageait d'acheter la société, et The Information a rapporté la semaine dernière que Humane négociait avec ses investisseurs actuels pour lever des fonds, qui pourraient ensuite être convertis en actions.Au cours des derniers mois, les postes de direction de Humane auraient fait l'objet d'une rotation notable. Le directeur de l'expérience client de Humane, Tori Geiken, a disparu du Slack interne de l'entreprise la semaine dernière. Une source a déclaré que les employés qui travaillaient sous la direction de Geiken n'ont pas été informés officiellement de son départ. Geiken n'a pas répondu aux multiples demandes de commentaires. Depuis le début de l'année, Humane a également connu une rotation au sein de sa direction de l'ingénierie logicielle. Selon les analystes, l'entreprise fait face peut-être à une importante crise interne.Les sources indiquent que Jeremy Werner, le vice-président de l'ingénierie qui a rejoint Humane alors qu'il était encore en construction dans le secret, Patrick Gates, l'ancien directeur technique, et Ken Kocienda, le responsable de l'ingénierie des produits, ont tous quitté Humane sans donner beaucoup d'explications à leur personnel. En janvier, Humane a licencié 4 % de ses employés afin de réduire les coûts avant le lancement de lancement de son dispositif portable en avril.Cuccias a déclaré : « nous continuons à construire une équipe incroyablement talentueuse et profondément expérimentée et nous sommes engagés à ouvrir une nouvelle ère d'informatique ambiante, et contextuelle avec l'ajout de Rubén Caballero, directeur de l'ingénierie et de la stratégie, à l'équipe de direction de Humane en juin ». Mais de nombreuses personnes sont sceptiques non seulement quant à l'avenir de l'AI Pin, mais également en ce qui concerne la survie de Humane.L'AI Pin serait un tel désastre que les fondateurs veulent déjà vendre l'entreprise. Imran Chaudhri, président et cofondateur de Humane, a lancé l'AI Pin avec beaucoup d'enthousiasme lorsqu'il a fait la première démonstration du dispositif en avril 2023. Chaudhri et son épouse, Bethany Bongiorno, cofondatrice et PDG de Humane, ont tous deux travaillé chez Apple, où ils ont déclaré avoir participé au développement du Macintosh, de l'iPod, de l'iPad, de l'Apple Watch et de l'iPhone.Le jour où les mauvaises critiques ont commencé à apparaître, Bongiorno a posté ce message sur X : « c'est le point de départ. Aucune version 1 n'est parfaite et elle ne représente jamais une vision complète ». Les dirigeants semblent avoir ignoré certains signes avant-coureurs de l'arrivée de ces mauvaises critiques. Un petit groupe de testeurs comprenant les parents et les amis des cofondateurs, des investisseurs et des employés ont testé l'AI Pin en premier.Et beaucoup ont exprimé des inquiétudes au sujet du produit. Selon une source, un testeur alpha a contacté le service clientèle pour décrire le produit comme "désorientant" et "frustrant" et a décrit les nombreuses façons dont l'IA ne parvenait pas à reproduire les capacités montrées dans les vidéos de démonstration. La source a déclaré que "les premiers commentaires ont transpercé la société comme une balle". Pourtant, Humane a lancé l'AI Pin.Quel est votre avis sur le sujet ?Quelle lecture faites-vous des déboires de Humane avec son gadget portable AI Pin ?Pensez-vous que Humane aurait dû renoncer au lancement après premiers commentaires négatifs ?Que pensez-vous de la rotation du personnel chez Humane ? Est-ce le signe d'une profonde crise interne ?Quelles sont vos prédictions sur l'avenir de Humane et de son dispositif portable AI Pin ? Les deux vont-ils disparaître ?