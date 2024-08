OpenAI tente de rivaliser avec Google sur un autre front après avoir pris le lead dans la course à l'IA. Le nouveau produit SearchGPT d'OpenAI donne une idée de la vision de l'entreprise sur l'avenir de la recherche en ligne. Le lancement de SearchGPT a déclenché une alerte rouge chez Google qui détient environ 90 % du marché de la recherche. Pour la première fois, le géant technologique faisait face à une menace crédible dirigée contre son monopole sur le marché de la recherche en ligne.Certains analystes considèrent SearchGPT comme un changement technologique capable de bouleverser l'activité et permettre à OpenAI de grignoter des parts de marché à Google. Le produit d'OpenAI vise également à concurrencer des startups comme Perplexity AI, mais il suscite des craintes quant à son impact potentiel sur l'état du Web. SearchGPT pourrait favoriser la diffusion de spams sur le Web, contribuant ainsi à le dégrader davantage.Dans le même temps, Google a perdu son procès antitrust sur des accords pour que son moteur de recherche soit la solution par défaut sur les téléphones. L'action antitrust opposait Google au ministère de la Justice, qui accusait Google de maintenir un monopole illégal sur le marché de la recherche en ligne. Le juge américain Amit Mehta vient de rendre sa décision : Google a violé la législation antitrust américaine en maintenant un monopole sur les marchés de la recherche et de la publicité en ligne.Les conséquences de cette décision pour l'avenir des activités de Google ne sont pas encore claires, car cette première conclusion ne porte que sur la responsabilité de l'entreprise, et non sur les solutions à apporter. Le sort de Google sera déterminé lors de la prochaine phase de la procédure. Cette dernière pourrait déboucher sur des mesures allant de l'obligation de mettre fin à certaines pratiques commerciales au démantèlement de l'activité de recherche de Google.Pour les observateurs, OpenAI représente une plus grande menace pour Google que les régulateurs américains. Ainsi, alors même que Google attend une décision sur la manière dont les régulateurs antitrust prévoient d'uniformiser les règles du jeu dans le secteur de la recherche sur internet, il est également confronté à la menace d'OpenAI dans ce domaine.La décision rendue par les États-Unis, selon laquelle Google a créé un monopole illégal dans le domaine de la recherche, est considérée comme une grande victoire pour les autorités de régulation. Mais un nombre croissant de personnes utilisant des outils d'intelligence artificielle, dont le populaire chatbot ChatGPT d'OpenAI, est déjà en train d'éroder la position dominante de Google, selon des sources, des investisseurs et des analystes.", a déclaré Arvind Jain, un ancien ingénieur de Google qui a travaillé pendant dix ans sur des produits tels que Search. M. Jain, qui dirige aujourd'hui une entreprise de recherche appelée Glean, a déclaré que l'impact de l'IA était immédiat par rapport à l'impact de ces décisions qui font l'objet d'un appel et prennent beaucoup de temps pour affecter un marché.Google est depuis longtemps synonyme de recherche, avec environ 90 % des parts de marché mondiales et un chiffre d'affaires annuel de 175 milliards de dollars. Même Apple, qui préfère construire tous les logiciels et une grande partie du matériel entrant dans la composition de ses appareils, a permis à Google d'être son moteur de recherche par défaut moyennant une rémunération intéressante.Mais l'époque du traitement préférentiel contre rémunération est révolue, même avant la résolution d'une série d'affaires antitrust. Dans le cadre de son incursion dans le domaine de l'IA, Apple a annoncé un partenariat avec OpenAI afin d'intégrer ChatGPT à ses prochains appareils. Elle a insisté sur le caractère non exclusif de l'accord et a évoqué la possibilité d'intégrer Google en tant que partenaire supplémentaire.Selon les analystes, une décision défavorable à Google accélérera l'évolution d'Apple vers des services de recherche alimentés par l'IA, s'il est contraint de mettre fin à son accord de recherche avec Google. OpenAI, soutenu par Microsoft, a déclaré le mois dernier qu'il entrait également dans le jeu de la recherche avec un lancement lent de SearchGPT, un moteur de recherche alimenté par l'IA avec un accès en temps réel à l'information sur Internet.Un ancien cadre supérieur de Google a prédit que "".Les anciens dirigeants de Google ainsi que de nombreux analystes de Wall Street s'accordent à dire que Google dispose de la matière première nécessaire pour prendre une longueur d'avance dans le domaine de l'IA - un grand modèle de langage pour entraîner son IA et un moteur de recherche. Mais les efforts de l'entreprise semblent dispersés face à l'assaut d'OpenAI, qui attire des utilisateurs plus jeunes.La popularité de l'IA générative a pris Google par surprise. Bien qu'elle soit à l'origine des recherches fondamentales sur la technologie, l'entreprise n'a lancé un produit grand public que bien après que ChatGPT soit devenue l'application grand public à la croissance la plus rapide au début de l'année 2023.", a déclaré Rebecca Wettemann, PDG et analyste principale du cabinet d'études Valoir.Mme Wettemann a fait référence aux "" de Google, une nouvelle fonctionnalité qui utilise l'IA pour répondre aux requêtes de recherche qui apparaissent avant les liens. Cette fonction a été critiquée par les éditeurs qui ont vu le trafic de référence de Google diminuer et qui ont été accusés d'avoir commis des erreurs, notamment en disant aux utilisateurs de manger de la colle et en affirmant que Barack Obama était musulman. Google a réduit cette fonctionnalité au début de l'année.Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, estime que la surveillance réglementaire et la menace de l'IA sont liées. "Si la décision antitrust n'a pas encore d'impact majeur sur Google, elle devrait ouvrir le marché de la recherche à d'autres acteurs, a déclaré Richard Socher, PDG et fondateur de la startup You.com, un moteur de recherche basé sur l'IA, et ancien directeur scientifique de Salesforce. Il ajoute toutefois qu'il sera "" de mettre fin à la domination de Google dans le domaine de la recherche. ": Arvind Jain, ancien ingénieur de GooglePensez-vous que l'affirmation qu'"OpenAI représente une plus grande menace pour Google que les régulateurs américains" est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?