En Septembre 2023, OpenAI a lancé DALL-E 3, la dernière version de son outil de conversion de texte en image , qui est conçu pour fonctionner avec ChatGPT. DALL-E 3 était seulement disponible pour les clients ChatGPT Plus et Enterprise. DALL-E 3 pouvait convertir des demandes complexes en images très détaillées et exactes. Le programme comprenait également des filtres et des contrôles supplémentaires pour limiter la création de contenus violents, pornographiques ou haineux.Désormais, OpenAI permet aux utilisateurs gratuits de ChatGPT d'accéder à DALL-E 3. Les utilisateurs de ChatGPT peuvent générer jusqu'à deux images d'IA par jour grâce au modèle DALL-E 3 d'OpenAI. L'entreprise a annoncé l'intégration sur les réseaux sociaux et a expliqué que le générateur d'images serait partiellement disponible sur le plan gratuit.", écrit l'équipe de la start-up en partageant la nouvelle sur X (anciennement Twitter).DALL-E 3 est un modèle avancé de conversion de texte en image qui a été intégré à ChatGPT pour les clients Plus et Enterprise en octobre 2023. Il fonctionne de la même manière que si vous demandiez des informations verbales au chatbot, puisqu'il vous suffit de saisir un message pour générer une image. Lorsque l'idée est envoyée à l'outil, ChatGPT génère automatiquement des messages personnalisés et détaillés que DALL-E 3 peut créer. Vous pouvez ensuite demander des ajustements supplémentaires pour que l'image soit parfaite.Cet ajout à l'offre gratuite intervient alors que des rumeurs circulent sur ChatGPT-5, dont la sortie est prévue pour la fin de l'année. Auparavant, seuls les abonnés payants de ChatGPT Plus pouvaient utiliser l'outil par l'intermédiaire du populaire chatbot d'IA générative. Certains utilisateurs peuvent d'ores et déjà accéder à cette fonctionnalité, car l'entreprise indique que le déploiement a commencé.L'entreprise explique qu'elle est en train de réaliser des tests internes pour aider les gens à identifier si une image a été créée par l'IA. Sur la page d'accueil du modèle, on peut lire : "".L'équipe a également mis en place des mesures d'atténuation afin que le générateur d'images puisse refuser les requêtes qui demandent le nom d'une personnalité publique. "".Pensez-vous que cet ajout à l'offre gratuite est crédible ou pertinent ?Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire, et si oui quel est votre avis ?