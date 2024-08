L'ancien PDG de Google accuse le travail à distance d'avoir fait perdre à l'entreprise son avance en matière d'IA :

Eric Schmidt a été PDG de Google de 2001 à 2011 et président exécutif de la société de 2011 à 2015. Il a également été président exécutif de la société mère Alphabet Inc. de 2015 à 2017, et conseiller technique chez Alphabet de 2017 à 2020. En avril 2022, l'indice Bloomberg Billionaires Index a estimé sa valeur nette à 25,1 milliards de dollars américains.Selon un rapport de Fortune, Eric Schmidt estime que Google a pris du retard en matière d'IA à cause du travail à distance. "", a déclaré M. Schmidt lors d'une conférence à l'université de Stanford en juillet, en réponse à une question sur les raisons pour lesquelles des startups telles qu'OpenAI sont à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'IA. "Et si M. Schmidt affirme que Google est en retard sur les startups en matière d'IA, l'entreprise reste l'un des leaders de l'IA parmi ses pairs de la Big Tech. Les investisseurs ont réagi négativement aux dépenses considérables de Google dans le domaine de l'IA et au manque de clarté du PDG Sundar Pachai quant à la date à laquelle ces coûts seront rentabilisés. Mais Dan Ives, analyste chez Wedbush, a utilisé Google comme exemple de réussite des Big Tech en matière d'IA dans une récente note aux investisseurs. Les outils d'IA de Google ont permis à sa division Cloud d'enregistrer un chiffre d'affaires record au cours du dernier trimestre.M. Schmidt n'est pas le premier PDG à s'élever contre le travail à distance. Des dirigeants d'entreprises telles que Morgan Stanley et Goldman Sachs, Dell, Amazon, X et d'autres encore ont adopté des positions sévères, voire menaçantes, à l'égard du travail à distance. Mais les preuves de l'impact du travail à distance sur la productivité sont mitigées. Certaines études ont montré que le travail à domicile augmentait la productivité (jusqu'à 24 %) tandis que d'autres affirment le contraire.L'année dernière, Google a adopté des règles plus strictes en matière de travail à distance. Les employés qui travaillent sur site verront leurs présences suivies pour s'assurer qu'ils respectent la règle des trois jours par semaine au bureau, et les managers pourront prendre en compte leurs absences dans les évaluations de performance. L'ensemble du personnel a résisté à ces changements.: FortunePensez-vous que ces propos sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?