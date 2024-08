Google Assistant laisse place à une nouvelle expérience basée sur Gemini

les résultats locaux sont moins efficaces : les requêtes portant sur les heures d'ouverture des commerces locaux ne renvoient qu'un contexte minimal sans aucun lien utile ;

impossibilité de prendre des notes : les utilisateurs ne peuvent plus dicter des notes, ce qui représente une perte importante en matière de productivité ;

absence du support des listes de tâches : contrairement à Assistant, Gemini ne peut pas faciliter la gestion des listes de tâches ;

prévisions météorologiques imprécises : les utilisateurs signalent des erreurs de localisation dans les données météorologiques, ce qui frustre ceux qui souhaitent obtenir des mises à jour en temps voulu ;

pas de navigation immédiate : les demandes d'itinéraires ne lancent pas la navigation immédiate, ce qui retarde l'expérience de l'utilisateur ;

intégration limitée des services musicaux : alors que Google Assistant peut lire de la musique ou des podcasts provenant de YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer et d'autres services de streaming, Gemini n'est connecté qu'à YouTube Music ;

pas de liens directs vers le streaming : les utilisateurs doivent localiser manuellement le contenu au lieu d'être dirigés automatiquement ;

perte de la capacité de recherche de photos : les demandes d'images spécifiques dans Google Photos ne sont pas prises en charge ;

perte de l'information sur les actualités : la fonction d'information quotidienne est supprimée et remplacée par des conseils peu utiles ;

des temps de réponse plus lents : les réponses de Gemini sont beaucoup plus lentes que celles d'Assistant, ce qui diminue la qualité de l'expérience utilisateur.

Google intensifie ses efforts visant à apporter l'IA "partout" et commence à mettre Gemini en avant dans une large gamme de ses produits. Cependant, l'impulsion donnée par Google à Gemini est peut-être prématurée, car les ratées et les intégrations bâclées provoquent la colère des utilisateurs. Il y a eu, par exemple, le cas de l'ajout précoce de Gemini au moteur de recherche de Google au début l'année qui a conduit une expérience désastreuse pour les internautes. Ils ont été confrontés à des réponses étranges, erronées ou dangereuses (comme la fois où l'IA a conseillé à quelqu'un de mettre de la colle sur sa pizza).Cette fois-ci, le géant de la recherche s'attaque à Google Assistant . Gemini remplace désormais Google Assistant comme assistant virtuel par défaut sur le Pixel 9. Malheureusement, Gemini ne semble pas du tout prêt pour ce cas d'utilisation. L'intégration laisse de côté de nombreuses fonctionnalités essentielles tout en visant une expérience plus conversationnelle. Les critiques dénoncent un acharnement de Google visant à tuer Google Assistant prématurément.Alors que Gemini vise à utiliser de grands modèles de langage (LLM) pour des interactions plus conversationnelles, il ne parvient pas à effectuer des tâches de base essentielles pour une utilisation quotidienne. Bien que Google affirme que Gemini peut maintenant gérer un grand nombre d'instructions identiques à celles d'Assistant, des testeurs ont rapporté que ce n'est pas ce qu'ils ont constaté. Une série de fonctions ne fonctionnent pas correctement, voire pas du tout.Google Assistant étant programmé pour exécuter un ensemble limité de tâches strictement définies, son expérience utilisateur est relativement simple, même si elle n'est pas nécessairement sophistiquée. Mais si l'on essaie d'effectuer un grand nombre de ces mêmes tâches avec Gemini, le modèle échoue. (Par ailleurs, Gemini va consommer probablement beaucoup plus d'énergie que Google Assistant.) Voici une liste des principales lacunes de Gemini :Routines est une fonctionnalité de Google Assistant qui vous permet d'automatiser plusieurs actions à l'aide d'une seule commande. Par exemple, cette fonctionnalité permet à l'application de contrôler plusieurs appareils domestiques intelligents à la fois, ce qui permet d'utiliser des commandes comme : « éteins toutes les lumières ». En théorie, Gemini prend également en charge les routines. Et les utilisateurs s'attendaient à ce qu'il soit aussi efficace que Google Assistant.Mais comme la plupart des appareils Google Home utilisent encore Assistant Google, l'intégration de Gemini est pour le moins maladroite. De nombreuses commandes et automatisations de la maison intelligente ont été rendues inefficaces. « Google se précipite encore une fois et remplace Assistant qui fonctionne bien (malgré ses défauts) par un outil hautement inefficace et très frustrant. L'expérience utilisateur passe au second plan à l'ère de l'IA », a écrit un critique.Avec Google Assistant, un utilisateur peut configurer des raccourcis pour contrôler des applications tierces. Par exemple, Google Assistant peut se connecter à Uber et l'utilisateur peut alors commander un trajet par commande vocale. Mais Google n'a pas précisé s'il prévoyait d'étendre les raccourcis à Gemini. L'absence de cette fonction entrave considérablement le potentiel de la plateforme, en limitant la portée des intégrations de Gemini à l'écosystème de Google.Cette approche fermée pourrait devenir une faiblesse majeure pour Google, d'autant plus que son rival Apple cherche à améliorer la programmabilité et la connectivité via des mises à niveau du framework App Intents intégré dans la prochaine mise à jour de la plateforme Apple Intelligence.Bien entendu, Google n'est pas la seule entreprise à intensifier ses efforts en matière d'assistants vocaux. En tête de file, Meta AI, basé sur Llama, a été lancé pour apporter le contrôle vocal à la gamme d'applications et d'appareils de l'entreprise. Peu après, OpenAI a lancé GPT-4o, bien que la plateforme ait fait l'objet de problèmes de sécurité. Siri d'Apple devrait bénéficier d'une mise à jour majeure, basée sur des fonctionnalités avancées d'IA, avec iOS 18 en octobre.L'IA a certainement un rôle à jouer dans la création d'assistants virtuels plus performants. Mais si les développeurs n'améliorent pas l'expérience de l'utilisateur, on peut avoir l'impression qu'il s'agit de technologie pour le plaisir de la technologie. Les performances décevantes de Gemini en tant qu'assistant virtuel pour smartphone sont peut-être dues au fait que Google a lancé trop tôt de nouveaux services d'IA. Google a essuyé de nombreux revers en matière d'IA cette année.À l'instar des dispositifs d'IA post-smartphone (comme le rabbit r1 et le Humane AI Pin ) qui n'ont généralement pas été à la hauteur de l'engouement qu'ils suscitaient, l'assistant mobile de Google alimenté par l'IA promet beaucoup, mais ne donne pas grand-chose. Étant donné que de nombreux concurrents travaillent également sur ce concept, l'entreprise devra travailler rapidement pour éliminer les bogues et les lacunes de Gemini si elle veut rester compétitive.Bien que Gemini représente l'ambition de Google pour un assistant d'IA plus avancé, il manque actuellement de convivialité et de fonctions de base par rapport à son prédécesseur. Les utilisateurs peuvent souhaiter continuer à utiliser Google Assistant, qui est toujours disponible dans le cadre de l'évolution de la plateforme. Les avis sont mitigés. Certains pensent que les fonctionnalités vont être améliorer dans les semaines ou mois à venir, mais d'autres sont sceptiques.« Les LLM sont utiles pour certaines choses, mais il n'y a aucune chance que les résultats de la navigation dans un amalgame de données préentraînées soient exacts à 100 %. Les cas d'utilisation des LLM sont encore faibles, dans le meilleur des cas. Ils sont l'exemple parfait d'une nouvelle technologie étincelante à la recherche d'un objectif qui n'implique pas de faire perdre du temps à l'utilisateur », a écrit un critique.Sources : Google , Jared NewmanQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du remplacement de Google Assistant par Gemini ?Partagez-vous l'avis des critiques selon lesquels le choix de Google est prématuré ?Selon vous, pourquoi Google continue-t-il sur cette lancée malgré les lacunes remarquables de Gemini ?L'IA générative pourra-t-elle remplacer de façon fiable et efficace les assistants virtuels actuels dans les années à venir ?Que pensez-vous des échecs de Google en matière d'IA depuis le début de l'année ? Google précipite-t-il la sortie de ces produits ?Quelle lecture faites-vous de la course à l'IA ? Partagez-vous l'avis selon lequel la course à l'IA ruine l'expérience utilisateur ?