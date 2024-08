Kennedy minimise les craintes que la technologie de l'IA ne soit utilisée à grande échelle pour désinformer

1,5 milliard de fake news sont publiées chaque jour sur les médias sociaux

La reconnaissance des infox (fake news) est désormais une matière obligatoire dans les écoles californiennes

La campagne présidentielle de l'activiste anti-vaccins Robert F. Kennedy Jr. a organisé mercredi une table ronde en ligne sur l'avenir de l'IA, animée, pour une raison quelconque, par Ian Carroll. Au cours de la conversation, Kennedy a admis qu'il « se fait manipuler par l'IA tout le temps ».Quelqu'un m'envoie quelque chose et je me dis : « Bon sang, tu as vu ça ? » », a-t-il déclaré, décrivant la manière dont il transmet avec crédulité de faux contenus à ses enfants, pour qu'ils soient obligés de le corriger. (Kennedy a précisé que, contrairement à lui, ses enfants sont capables d'identifier « immédiatement » les images truquées).Lors de l'ouverture de la table ronde sur « les périls et les promesses de l'IA », Carroll s'est présenté comme « un homme ordinaire qui aime poser des questions ». En effet, le podcasteur et vidéaste conspirationniste n'a pas dit grand-chose, si ce n'est qu'il a posé des questions aux panélistes : Kennedy, sa colistière Nicole Shanahan, le créateur de Gmail Paul Buchheit et Creon Levit, un ancien scientifique de la NASA qui est apparu sur le circuit des podcasts hétérodoxes.Pourtant, malgré sa propre crise de désinformation alimentée par l’IA, Kennedy minimise les inquiétudes concernant l’utilisation généralisée de la technologie pour désinformer. Sa colistière, Nicole Shanahan, a spéculé sur la façon dont l’IA pourrait être utilisée pour « le contrôle des esprits » et pour nous « manipuler de manière très puissante ». Kennedy, quant à lui, craint que l’IA puisse finalement servir « l’ambition ultime de tout régime totalitaire à travers l’humanité ».Sans surprise, Kennedy a évoqué le potentiel de la technologie dans son domaine de prédilection, déclarant qu'il était « impatient d'utiliser l'IA pour réaliser de véritables études sur les vaccins », spéculant que les algorithmes, ayant accès à des bases de données « que le CDC a gardées fermées », produiraient des informations précieuses. Dans le même ordre d'idées, Shanahan a déclaré qu'elle avait « exécuté des modèles » concernant la candidature de Kennedy, ce qui, selon elle, démontrait que si leur campagne « ne subissait pas autant d'interférences que nous, nous remporterions cette élection ».ID Crypt Global a analysé les données du rapport Code of Practice on Disinformation de TrustLab pour comprendre la vitesse à laquelle la désinformation se propage sur les six principales plateformes de médias sociaux - Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok et YouTube - avant de mener sa propre analyse estimant le nombre de posts de désinformation créés chaque jour, et quelles plateformes sont les plus responsables de la propagation des fausses nouvelles et des médias.Le code de bonne pratique en matière de désinformation a été établi à la suite des conseils de la Commission européenne par les principales plateformes en ligne, les plateformes émergentes et spécialisées, les acteurs du secteur de la publicité, les vérificateurs de faits, la recherche et les organisations de la société civile, afin de fournir un code de bonne pratique renforcé en matière de désinformation.Selon les dernières données disponibles, on estime à 10,5 milliards le nombre total d'utilisateurs de médias sociaux sur les six principales plateformes. Facebook se targue d'avoir le plus grand nombre d'utilisateurs avec 3 milliards de personnes qui se connectent à la plateforme chaque mois. Facebook est suivi par YouTube (2,5 milliards d'utilisateurs), Instagram (2 milliards d'utilisateurs), TikTok (1,5 milliard d'utilisateurs), LinkedIn (771 millions d'utilisateurs) et X (619 millions d'utilisateurs).Sur l'ensemble des plateformes, on estime que 5 % des utilisateurs sont des acteurs de la désinformation, ce qui signifie qu'il y a en tout 516 millions d'utilisateurs qui diffusent activement des fake news et des médias. On estime que chaque acteur de la désinformation crée en moyenne 3,9 messages par jour, ce qui signifie que, toutes plateformes confondues, 1,5 milliard de messages de désinformation sont créés ou partagés chaque jour.Le gouverneur Gavin Newsom a signé le projet de loi 873 de l'Assemblée, qui impose à l'État d'ajouter l'éducation aux médias aux programmes d'enseignement de l'anglais, des sciences, des mathématiques et de l'histoire et des sciences sociales, et ce progressivement au courant de 2024. Au lieu de faire l'objet d'un cours autonome, le sujet sera intégré aux cours et leçons existants tout au long de l'année scolaire.« J'ai vu l'impact de la désinformation dans le monde réel - comment elle affecte la façon dont les gens votent, s'ils acceptent les résultats des élections, s'ils essaient de renverser notre démocratie », a déclaré le parrain du projet de loi, le député Marc Berman, un démocrate de Menlo Park. « Il s'agit de s'assurer que nos jeunes ont les compétences nécessaires pour naviguer dans ce paysage ».La nouvelle loi intervient dans un contexte de méfiance croissante du public à l'égard des médias, en particulier chez les jeunes. Une enquête réalisée en 2022 par le Pew Research Center a révélé que les adultes de moins de 30 ans sont presque aussi enclins à croire les informations diffusées sur les médias sociaux que celles provenant des organes de presse nationaux. Dans l'ensemble, seuls 7 % des adultes font « très largement » confiance aux médias, selon un sondage Gallup réalisé en 2022.L'éducation aux médias peut contribuer à changer cette situation, estiment les défenseurs de cette cause, en apprenant aux élèves à reconnaître les sources d'information fiables et le rôle crucial des médias dans une démocratie.« L'augmentation du négationnisme, du négationnisme climatique, des théories du complot qui s'implantent, et maintenant de l'IA ... tout cela montre à quel point l'éducation aux médias est importante pour notre démocratie en ce moment », a déclaré Jennifer Ormsby, responsable des services de bibliothèque pour le bureau de l'éducation du comté de Los Angeles. « L'élection de 2016 a été une véritable révélation pour tout le monde sur les méfaits et les dangers potentiels des infox ».L'AB 873 a été adoptée à la quasi-unanimité par l'assemblée législative, soulignant la nature non partisane du sujet. À l'échelle nationale, le Texas, le New Jersey et le Delaware ont également adopté des lois strictes sur l'éducation aux médias, et plus d'une douzaine d'autres États s'orientent dans cette direction, selon Media Literacy Now, un organisme de recherche à but non lucratif qui milite en faveur de l'éducation aux médias dans les écoles de la maternelle à la 12e année.Source :Comment gérez-vous la désinformation en ligne ? Partagez vos stratégies pour distinguer les informations fiables des fausses nouvelles.Pensez-vous que l’IA peut être utilisée pour manipuler l’opinion publique ? Réfléchissez sur le rôle potentiel de l’intelligence artificielle dans la propagation de la désinformation.Quelles sont les conséquences de la désinformation sur la société ? Discutez des effets néfastes de la désinformation et de la manière dont elle peut influencer les décisions individuelles et collectives.Comment pouvons-nous éduquer les gens sur la désinformation en ligne ? Partagez vos idées sur la sensibilisation et l’éducation pour lutter contre la propagation de fausses informations.Quelles sont les responsabilités des plateformes en ligne pour contrôler la désinformation ? Explorez les mesures que les entreprises technologiques devraient prendre pour limiter la propagation de contenus trompeurs.