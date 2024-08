General Motors supprime environ 1 000 postes d'informaticiens dans le monde entier pour se concentrer sur l'amélioration de son système d'aide à la conduite Super Cruise et explorer l'utilisation de l'IA

General Motors Company (GM) est une multinationale américaine de construction automobile, connue pour posséder et fabriquer quatre marques d'automobiles : Chevrolet, GMC, Cadillac et Buick. En termes de ventes, elle était le plus grand constructeur automobile des États-Unis en 2022. En 2024, General Motors est classée 25e en termes de chiffre d'affaires total parmi toutes les entreprises américaines du classement Fortune 500.General Motors (GM) prévoit de supprimer plus de 1 000 emplois dans sa division logicielle. Selon un rapport, la compagnie envisage de supprimer plus de 1 000 postes dans le domaine des logiciels et des services, dont environ 600 employés dans son centre technique mondial de Warren, dans le Michigan.Une lettre co-écrite par Baris Cetinok, SVP of Software and Services Product Management, et Dave Richardson, SVP of Software and Services Engineering, souligne également la nécessité d'une optimisation accrue au sein de la division. "Ces changements sont le résultat d'un effort réfléchi pour simplifier notre organisation, afin que nous soyons optimisés pour la vitesse et l'excellence", écrivent les dirigeants dans le mémo daté du 19 août.L'usine de Warren emploie plus de 21 000 personnes au total, et les employés licenciés se verront offrir des indemnités de départ en fonction de leur ancienneté dans l'usine."Alors que nous contribuons à la construction de la vision audacieuse de GM pour l'avenir, nous devons faire des choix audacieux qui nous permettent d'avancer plus vite, de pivoter si nécessaire et d'investir en priorité dans ce qui aura le plus grand impact", a écrit un porte-parole de GM. "Les changements qui en résultent reflètent exactement ces éléments : transférer les ressources vers nos travaux les plus prioritaires, simplifier les structures des équipes, notamment en aplatissant les hiérarchies, et éviter les doublons."Pour l'instant, GM n'a pas encore partagé des informations sur l'ampleur des suppressions d'emplois, ou sur la manière dont cela affectera les projets du constructeur en matière de véhicules électriques (VE) et de logiciels généraux pour cette année. L'entreprise a déjà déclaré qu'elle s'attendait à ce que les logiciels et les services génèrent un chiffre d'affaires d'environ 25 milliards de dollars d'ici 2030.Cetinok et Richardson, tous deux anciens cadres d'Apple, ont été promus à leurs fonctions actuelles chez GM en juin, ce qui a été présenté par la PDG Mary Barra comme un changement dans les efforts en matière de logiciels. "Le parcours de GM vers un avenir technologique est plus clair que jamais, grâce au talent exceptionnel de notre équipe et au leadership de Baris et de Dave", a déclaré Mme Barra.Cette nouvelle intervient alors que GM continue de se concentrer sur les VE et les logiciels, ainsi que sur sa filiale de covoiturage sans chauffeur Cruise, qui ne génère plus de revenus depuis un accident survenu en octobre dernier. Des rapports récents suggèrent que GM cherche à relancer les trajets payants pour Cruise d'ici la fin de l'année, après que la société ait perdu son permis d'exploiter des robotaxis sans conducteur à San Francisco en octobre dernier.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?