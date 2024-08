After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump — Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020

Réactions et implications

Swifties - let’s get Taylor’s attention on this. It’s disgusting. We know Tay does not support Trump or the use of AI to spread misinformation using her likeness. She needs to get her legal team to respond ASAP. pic.twitter.com/P9HhtQ84MC — hunty ☀️ (@huntys_pov) August 18, 2024

Lol, Trump posted a collage of AI generated Taylor Swift fans wearing ‘Swifities for Trump’ T-shits, and wrote “I accept!” as if this were real.



I mean…..this is uniquely pathetic, even for Trump. pic.twitter.com/GUVXQLqzYo — Peter Henlein (@SwissWatchGuy) August 18, 2024

Even by the dismal standards of Donald Trump this is a new low. All it will do is probably force Taylor Swift to comment and that's not going to be good for him or his faltering campaign pic.twitter.com/SCiSiU12WJ — Martin Williamson (@mogodonman) August 19, 2024

Trump promoting a Taylor Swift endorsement is a classic move from someone who preys on women and has NEVER given a f*ck about consent. — scha·den·freu·de (@BlisterPearl) August 18, 2024

Manipulation de l’opinion publique : L’utilisation d’images générées par l’IA pour prétendre que Taylor Swift soutient Trump est une tentative de manipulation de l’opinion publique. Cela soulève des questions sur la véracité des informations partagées en ligne et la capacité de l’IA à créer des récits trompeurs.

Éthique de l’IA : L’IA est un outil puissant, mais son utilisation doit être encadrée par des principes éthiques. Dans ce cas, Trump a exploité l’IA pour ses propres intérêts politiques sans se soucier de la véracité des informations. Cela soulève des préoccupations sur la responsabilité des personnalités publiques lorsqu’elles utilisent de telles technologies.

L’IA est un outil puissant, mais son utilisation doit être encadrée par des principes éthiques. Dans ce cas, Trump a exploité l’IA pour ses propres intérêts politiques sans se soucier de la véracité des informations. Cela soulève des préoccupations sur la responsabilité des personnalités publiques lorsqu’elles utilisent de telles technologies. Confiance dans les médias : L’affaire Trump-Swift met en lumière la nécessité d’éduquer le public sur la vérification des sources et la détection des deepfakes. Les images générées par l’IA peuvent sembler authentiques, mais elles peuvent être manipulées pour servir des intérêts particuliers.

L’affaire Trump-Swift met en lumière la nécessité d’éduquer le public sur la vérification des sources et la détection des deepfakes. Les images générées par l’IA peuvent sembler authentiques, mais elles peuvent être manipulées pour servir des intérêts particuliers. Transparence politique : L’utilisation de l’IA à des fins politiques soulève des questions sur la transparence. Les électeurs doivent savoir comment les informations sont générées et diffusées. Les politiciens devraient être tenus de divulguer l’utilisation de l’IA dans leurs communications.

Quand Trump se sert de l'IA pour attaquer Kamala Harris

Trump a déclaré lors d'une interview récente : « l'IA a un potentiel énorme, mais aussi un potentiel de destruction »

Donald Trump a publié sur son compte Truth Social une série d'images générées par l'intelligence artificielle, affirmant à tort que Taylor Swift avait soutenu sa candidature à l'élection présidentielle.Dimanche, Trump a partagé plusieurs captures d'écran de messages X montrant des femmes portant des t-shirts « Swifties for Trump ». Plusieurs de ces photos semblent avoir été trafiquées, et une capture d'écran montre un article de presse satirique affirmant que l'annulation des concerts de Swift à Vienne en raison d'un complot terroriste déjoué a poussé les Swifties à se tourner vers Trump. Une autre capture d'écran montre Taylor Swift photoshopée en Oncle Sam à côté du message suivant : « Taylor veut que vous votiez pour Donald Trump ».« J'accepte ! » a mis Trump en légende.La pop star n'a pas (encore) révélé le nom du candidat à l'élection présidentielle de 2024 qu'elle voudrait voter, mais elle a soutenu Joe Biden en 2020 et s'en est pris à Trump dans un tweet cette année-là, après sa réponse aux manifestations de George Floyd. « Après avoir attisé les feux de la suprématie blanche et du racisme pendant toute votre présidence, vous avez le culot de feindre la supériorité morale avant de menacer de violence ? Quand les pillages commencent, les tirs commencent... ». a écrit Swift cette année-là, avant de clôturer par « Nous voterons contre vous en novembre ».Sur les réseaux sociaux, la tentative de Trump de gagner la sympathie des fans de Swift a été rapidement rejetée et critiquée. Certains ont même appelé Swift à prendre des mesures légales : « Swifties - attirons l'attention de Taylor sur ce sujet. C'est dégoûtant. Nous savons que Tay ne soutient pas Trump ou l'utilisation de l'IA pour diffuser des informations erronées en utilisant son image. Elle doit demander à son équipe juridique de réagir au plus vite ».Plusieurs se sont attaqués à Trump directement.Nous pouvons citer cet internaute qui déclare : « Lol, Trump a posté un collage de fans de Taylor Swift générés par IA et portant des T-shirts "Swifities for Trump", et a écrit "J'accepte !" comme si c'était réel. Je veux dire que ..... c'est vraiment pathétique, même pour Trump ».« Même par rapport aux standards lamentables de Donald Trump, il s'agit d'une nouvelle déchéance. Tout ce que cela va faire, c'est obliger Taylor Swift à faire des commentaires, ce qui ne sera pas bon pour lui ou pour sa campagne qui bat de l'aile ».Ou encore : « La promotion de Taylor Swift par Trump est un geste classique de la part de quelqu'un qui s'en prend aux femmes et qui ne s'est JAMAIS soucié du consentement ».Quelques autres points doivent être soulignés ici :En fin de compte, l’histoire de Trump et Swift nous rappelle que l’IA est un outil puissant qui nécessite une réflexion approfondie sur son utilisation et ses implications. Les citoyens et les décideurs doivent rester vigilants pour garantir que l’IA ne soit pas utilisée de manière abusive ou trompeuse.Donald Trump a lancé une attaque de dernière minute contre Kamala Harris avant le premier jour de la convention nationale du parti démocrate (DNC) à Chicago, en publiant une image générée par l'intelligence artificielle de la vice-présidente s'adressant à une foule de communistes. Harris a fait l'objet d'une avalanche d'attaques personnelles de la part de l'ancien président, alors qu'elle est en tête des sondages nationaux, y compris dans les sept États clés, à l'exception du Nevada.Trump a fait monter les enchères en utilisant l'IA : le candidat républicain à la présidence a publié dimanche sur X une image générée montrant une femme, qui semble être Harris, portant un blazer rouge et s'adressant à une énorme foule avec un blason comportant des symboliques de celui de l'Union soviétique (notamment un marteau et une faucille). Nous pouvons apercevoir « Chicago » à l'arrière-plan. Sa publication a déjà été vue plus de 77 millions de fois.La publication par Trump de la photo générée par l'IA intervient un jour après qu'il a tenté d'aligner la vice-présidente sur l'extrême gauche lors d'un rassemblement à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, samedi. Il a qualifié Harris de « communiste à part entière » pour ses politiques économiques, tout en la qualifiant également de « fasciste », ce qui est assez déroutant. « Dans son discours d'hier, Kamala est devenue complètement communiste », a-t-il déclaré, en référence à la répression de la soi-disant « flambée des prix des denrées alimentaires » annoncée par Harris à Raleigh, en Caroline du Nord, vendredi.« La camarade Kamala a annoncé qu'elle voulait instaurer un contrôle socialiste des prix. Vous avez vu que cela n'a jamais fonctionné auparavant... cela entraînera le rationnement, la faim et la montée en flèche des prix », a-t-il ajouté.À la question « Je sais que beaucoup de gens de la Silicon Valley vous ont soutenu après l'attentat contre votre vie. Musk vous a soutenu avant ça. Au cours des deux dernières semaines, voyez ce qui s'est passé avec Meta et Google concernant les résultats de recherche. L'IA de Google ne donnait aucune information à ce sujet et l'IA de Meta disait que la fusillade était fictive. Facebook a marqué les photos de vous, levant votre bras, comme étant modifiées. Vous avez toujours un problème majeur avec les grandes entreprises technologiques n'est-ce pas ? »Il a commencé par parler de l'IA « L'intelligence artificielle est très complexe. Elle a un potentiel énorme, mais aussi un potentiel de destruction. Ils avaient une photo où tout était pareil, sauf pour les agents des services secrets autour de moi. Des gens formidables, très courageux, qui ont couru pour me protéger de ces balles qui ont volé au-dessus de ma tête(...) Quand je me suis relevé, vous avez vu les visages : ils n'étaient pas heureux, ils étaient en colère, ils regardaient autour d'eux.« Pourtant, il y a une photo [qui circulait] où les agents des services secrets sourient, voire rigolent. Tout le reste était pareil, j'avais le poing levé. L'IA est une chose dangereuse, il faut être très prudent. Meta a dit que la photo n'avait pas été modifiée, puis ils ont dit qu'elle l'était, puis ils ont encore changé d'avis. Ils n'ont pas voulu donner d'information sur ce qui s'est passé »Une situation (la prise de parole puis la publication d'images générées par IA) qui nous rappelle celle de CrowdStrike quelques jours avant une panne informatique mondiale provoquée par leurs soins : CrowdStrike déclarait alors que les entreprises omettent la moitié du temps d'évaluer la sécurité des principales mises à jour des applications logicielles.Source : Donald Trump (Truth Social) Pensez-vous que l’utilisation de l’IA à des fins politiques devrait être réglementée ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment pouvons-nous garantir la transparence et l’authenticité des informations générées par l’IA dans le contexte politique ?À quel point faites-vous confiance aux images et aux informations partagées en ligne ? L’IA peut-elle altérer notre perception de la vérité ?Comment pouvons-nous éduquer le public sur la vérification des sources et la détection des deepfakes ?Dans le cas de Donald Trump et Taylor Swift, qui est responsable de la diffusion d’informations trompeuses ? L’individu ou la technologie ?Comment pouvons-nous encourager les personnalités publiques à être plus responsables dans leurs communications ?